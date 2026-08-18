ANAF a colectat cu 22,4 miliarde de lei mai mult în primul semestru. Nazare: România nu îşi permite cheltuieli fără acoperire

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Agerpres

ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei în primele șase luni ale anului, cu 22,4 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, a anunțat Alexandru Nazare. Acesta spune că rezultatele mai bune la venituri trebuie dublate de o disciplină mai strictă în privința cheltuielilor și avertizează că statul nu își poate permite să transforme încasările suplimentare de acum în cheltuieli permanente pe care bugetul să nu le poată susține ulterior.

În primul semestru din 2025, ANAF colectase 245,2 miliarde de lei. Una dintre cele mai mari creșteri din acest an vine din TVA: încasările au ajuns la 64,8 miliarde de lei, cu 25,9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă un plus de 13,3 miliarde de lei. În același timp, ANAF a restituit companiilor TVA în valoare de 11,1 miliarde de lei.

„Noile cifre de colectare reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României. Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase”, a transmis Nazare într-o postare pe Facebook.

Rezultatele nu sunt însă la fel de bune pe toate categoriile de venituri. La accize, încasările din primele șase luni au fost de 21,14 miliarde de lei, aproape neschimbate față de cele 21,08 miliarde de lei colectate în aceeași perioadă din 2025. Nazare spune că aici este nevoie de măsuri suplimentare pentru reducerea evaziunii, creșterea conformării voluntare și folosirea mai eficientă a instrumentelor ANAF în zonele unde există pierderi pentru buget.

Nazare: „România nu își permite cheltuieli fără acoperire”

În ciuda creșterii încasărilor, Alexandru Nazare avertizează că o colectare mai bună nu este suficientă pentru corectarea dezechilibrelor bugetare și cere prudență în adoptarea unor noi măsuri care presupun cheltuieli.

„Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susține mâine”, a transmis acesta.

Nazare a făcut apel atât la membrii Guvernului, cât și la parlamentari să țină cont de impactul asupra finanțelor publice atunci când iau decizii care presupun noi cheltuieli.

„România nu își permite cheltuieli fără acoperire”, a avertizat el.

Mesajul vine și înaintea unei noi evaluări a României de către agenția S&P. Potrivit lui Nazare, misiunea de evaluare este programată la mijlocul lunii septembrie, iar raportul privind România urmează să fie publicat la începutul lunii octombrie.

El subliniază că agențiile de rating nu se uită doar la cifrele din prezent, ci și la capacitatea autorităților de a menține direcția fiscală. „Principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanțelor publice”, a transmis Alexandru Nazare.