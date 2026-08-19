Trump amână cu trei zile noile tarife vamale impuse Canadei și anunță un acord comercial care este aproape gata

Premierul canadian Mark Carney și președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat că va amâna cu trei zile introducerea unor noi taxe vamale pentru o gamă largă de produse canadiene, în timp ce cele două țări definitivează un acord comercial, scrie BBC.

"Am suspendat pentru trei zile taxele vamale de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine-dimineață, deoarece Canada și Statele Unite AU UN ACORD, sub rezerva finalizării documentelor!", a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Anunțul a fost făcut cu mai puțin de două ore înainte ca taxa vamală de 50%, care viza importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari americani, echivalentul a 28 de miliarde de dolari canadieni, să intre în vigoare.

Cele două părți se aflau într-un impas în privința mai multor probleme, printre care taxele vamale americane aplicate automobilelor și decizia mai multor provincii canadiene de a interzice vânzarea băuturilor alcoolice din SUA.

Trump și premierul canadian Mark Carney au discutat de două ori în această săptămână, iar negociatorii comerciali au purtat tratative intense începând din iulie, după ce președintele american a amenințat că va introduce noile taxe, stabilind ca termen-limită data de 19 august.

"S-au înregistrat progrese substanțiale, deși mai sunt încă multe lucruri importante de făcut", a afirmat Carney într-o scrisoare publicată pe platforma X.

În postarea sa, Trump a mai declarat că un acord comercial definitiv ar putea permite relansarea proiectului conductei Keystone XL. Oleoductul, care ar urma să lege provincia canadiană Alberta de Statele Unite, a fost blocat atât de administrația Obama, cât și de administrația Biden.

Organizațiile de mediu și comunitățile indigene se opun de mult timp proiectului. Trump a afirmat însă în repetate rânduri că dorește relansarea acestuia. Conducta ar urma să transporte 830.000 de barili de petrol pe zi.

"Măreața conductă Keystone XL, ucisă cu mult timp în urmă de Joe Biden cel Somnoros, ar putea fi trezită din mormânt!", a scris Trump pe Truth Social. "Acordul va include acces extins pe piață pentru toate produsele americane, angajamente privind securitatea economică și alinierea în domeniul comerțului digita", a transmis pe X biroul reprezentantului SUA pentru comerț, Jamieson Greer.

Acordul va include și "numeroase prevederi importante care vor continua să protejeze piața și lucrătorii americani, alături de partenerii noștri canadieni", a adăugat instituția.

Prelungirea termenului reprezintă o veste bună pentru negociatorii canadieni și pentru companiile de ambele părți ale frontierei, care avertizaseră că noile taxe vamale ar afecta ambele țări.

Tensiunile dintre cei doi parteneri comerciali importanți au crescut după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie anul trecut, când acesta a lansat un amplu program global de taxe vamale, răsturnând decenii de liber schimb între Canada și Statele Unite.

Cele mai recente taxe vamale cu care a amenințat Trump urmau să fie aplicate unei game largi de importuri canadiene, printre care vinul, produsele lactate, cimentul, articolele de îmbrăcăminte și echipamentele de hochei. Acestea s-ar fi adăugat taxelor deja impuse de Statele Unite oțelului și aluminiului, automobilelor și cherestelei provenite din Canada.

Canada urmărește încheierea unui acord prin care Statele Unite să elimine sau să reducă taxele vamale aplicate acestor sectoare esențiale.

Statele Unite au cerut, în schimb, o serie de concesii din partea Canadei, printre care eliminarea taxelor de retorsiune rămase asupra automobilelor americane și modificarea cotelor pentru produsele lactate, astfel încât producătorii americani de brânzeturi să beneficieze de un acces mai larg pe piața canadiană.

Washingtonul a solicitat și eliminarea interdicției privind vânzarea băuturilor alcoolice americane, introdusă anul trecut de majoritatea provinciilor canadiene ca răspuns la taxele vamale impuse de Trump.

În ultimele ore înaintea termenului-limită de miercuri, negociatorii discutau un acord care ar fi redus taxele vamale americane aplicate automobilelor canadiene de la 25% la 15%, potrivit unui material Reuters care citează surse anonime.

Cele două țări nu au reușit însă să ajungă la un acord în privința vehiculelor care ar fi eligibile pentru reduceri. Statele Unite au insistat ca acestea să se aplice numai automobilelor care conțin o proporție ridicată de componente fabricate în SUA.

Carney va avea nevoie și de acordul premierilor provinciilor canadiene pentru reluarea vânzărilor de băuturi alcoolice americane, deoarece acest domeniu este controlat de autoritățile provinciale, nu de guvernul federal.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a cărui regiune este cea mai afectată de taxele vamale americane aplicate automobilelor, a declarat că este dispus să elimine interdicția asupra băuturilor alcoolice numai dacă se ajunge la un "acord echitabil".

Marți, Camera de Comerț a SUA a cerut încheierea unui acord, avertizând într-un comunicat că "taxele vamale mai mari ar afecta ambele economii, ar crește costurile pentru familiile americane, ar perturba și mai mult lanțurile de aprovizionare esențiale și ar pune în pericol cele 13 milioane de locuri de muncă din Statele Unite care depind de schimburile comerciale desfășurate în baza Acordului Statele Unite–Mexic–Canada".