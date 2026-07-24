Canadienii le-au spus americanilor să stea acasă la inaugurarea podului care leagă cele două ţări. Cresc tensiunile din cauza lui Trump

Podul dintre Windsor (Ontario) și Detroit s-a deschis în cele din urmă vineri. Sursa foto: Hepta

După o amânare dictată de Donald Trump și noi tarife vamale impuse Canadei, podul dintre Windsor (Ontario) și Detroit s-a deschis în cele din urmă vineri, notează New York Times. Oficiali canadieni și americani plănuiau să se reunească pentru inaugurarea Podului Internațional Gordie Howe, o investiție de 4,5 miliarde de dolari, destinat să conecteze centrele industriale auto ale celor două țări, dar canadienii au organizat un eveniment separat, după ce a anulat invitația omologilor americani ca urmare a celei mai recente amenințări a lui Donald Trump privind impunerea de tarife vamale Canadei.

"Având în vedere măsurile comerciale cu care Statele Unite au amenințat la începutul acestei săptămâni, ar fi nepotrivit să organizăm un eveniment festiv comun între cele două țări”, a precizat într-un comunicat biroul ministrului canadian al infrastructurii. „Podul Internațional Gordie Howe rămâne un proiect de infrastructură vital, rodul a ani de muncă intensă, și va constitui un motor economic important.”

Evenimentul comun trebuia să marcheze inaugurarea unui nou pod internațional care leagă orașele Detroit (Michigan) și Windsor (Ontario), după opt ani de lucrări și numeroase amânări.

Trump a comentat tot vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că a fost ignorat de Canada, afirmând că „e în regulă, având în vedere că plătesc tarife substanțiale Statelor Unite”.

Acesta este doar cel mai recent episod dintr-o serie de controverse legate de un pod menit să simbolizeze unitatea dintre aliați și parteneri comerciali de lungă durată, numit după un legendar jucător canadian de hochei pe gheață care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la echipa Detroit Red Wings, notează şi BBC.

În prezent, podul a ajuns să reflecte relația tensionată dintre cei doi vecini nord-americani, precum și presiunea tot mai mare asupra premierului Mark Carney de a gestiona această situație dificilă.

SUA - Canada, o relaţie diferită pe vremea lui Obama

Când Canada și statul Michigan au convenit să construiască podul în valoare de miliarde de dolari la cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei dintre Statele Unite și Canada, relația dintre cele două națiuni era diferită.

În 2012, Barack Obama se bucura de admirația unei majorități covârșitoare a canadienilor, conform sondajelor, iar cele două țări aveau adesea puncte de vedere comune, inclusiv în ceea ce privește securitatea frontierelor și intensificarea cooperării militare. Pentru a onora ambele țări, podul care leagă orașele Windsor (Ontario) și Detroit a primit numele starului canadian de hochei Gordie Howe, care a jucat 25 de sezoane pentru echipa Detroit Red Wings.

Vineri, podul a fost inaugurat, cel puțin la nivel ceremonial, în timp ce la Casa Albă se află un președinte care a afectat economia Canadei prin impunerea de tarife vamale, a speculat ideea anexării țării și a întârziat deschiderea Podului Internațional Gordie Howe.

Cea mai recentă lovitură a venit săptămâna aceasta, când președintele Trump – o figură la fel de nepopulară în Canada pe cât de apreciat fusese Obama – a anunțat tarife de 50% pentru o gamă variată de produse canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari. Pentru Canada, toate acestea au fost prea mult.

Canada și-a retras, aşadar, invitațiile adresate oficialilor americani de a participa la inaugurarea comună a podului și a mutat ceremonia de la linia frontierei internaționale, situată la mijlocul podului, pe o vastă platformă betonată din cadrul zonei de inspecție a Agenției pentru Servicii de Frontieră a Canadei.