Trump invocă o lege veche de un secol și impune Canadei tarife de 50% pentru produse în valoare de 20 de miliarde de dolari

4 minute de citit Publicat la 08:20 21 Iul 2026 Modificat la 08:22 21 Iul 2026

Premierul canadian Mark Carney și președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a anunțat luni taxe vamale de 50% pentru o gamă largă de produse importate din Canada. Administrația americană susține că măsura este un răspuns la tratamentul discriminatoriu aplicat de autoritățile canadiene automobilelor, băuturilor alcoolice și produselor lactate fabricate în Statele Unite, scrie Reuters.

Noile taxe vor fi aplicate unor produse precum vinul, cimentul, echipamentele de hochei pe gheață, lactatele, piscinele, mobila, undițele, semințele, hainele și perucile. Măsura urmează să intre în vigoare pe 19 august, peste 30 de zile.

Taxele vor viza importuri canadiene în valoare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit Biroului Reprezentantului SUA pentru Comerț. Suma reprezintă aproximativ 5,2% din totalul mărfurilor în valoare de 382 de miliarde de dolari importate de Statele Unite din Canada în 2025.

Pentru introducerea taxelor, Trump a invocat o prevedere din Legea tarifelor vamale din 1930

Aceasta îi permite președintelui american să impună taxe punitive de până la 50% țărilor despre care consideră că discriminează produsele americane. Este pentru prima dată când această prevedere este folosită, din câte se cunoaște, în aproape un secol de existență.

„Canada, spre deosebire de alți parteneri și aliați, continuă să ia măsuri împotriva Statelor Unite pentru eforturile lor de a echilibra comerțul și de a proteja industriile importante pentru securitatea națională”, a declarat reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer.

Canada susține că taxele lui Trump încalcă acordul comercial nord-american

Premierul canadian Mark Carney a afirmat că guvernul său a prezentat Washingtonului mai multe propuneri pentru rezolvarea disputelor comerciale. El susține că taxele impuse anterior de Trump încalcă acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada, cunoscut sub numele de USMCA.

„Această dispută comercială a crescut costurile pentru familii, în special în Statele Unite”, a declarat Carney. „Canada este pregătită să poarte discuții intense pentru rezolvarea problemelor rămase, în beneficiul cetățenilor ambelor țări.”

Administrația Trump acuză de mai mult timp Canada și China că au răspuns cu măsuri similare taxelor introduse de Washington după revenirea președintelui american la Casa Albă.

Jamieson Greer a exclus Canada din discuțiile purtate cu Mexicul privind modificările pe care Statele Unite vor să le aducă acordului USMCA. Oficialul american urmează să participe în această săptămână la negocieri bilaterale la Ciudad de México.

Disputa comercială, amplificată de incendiile din Canada

Donald Trump și Mark Carney s-au întâlnit duminică, la finala Cupei Mondiale din New Jersey. Președintele american i-a cerut premierului canadian să ia măsuri pentru limitarea incendiilor de vegetație, al căror fum a ajuns în zone întinse din Statele Unite.

Trump amenințase anterior că va adăuga la taxele aplicate produselor canadiene „costul incalculabil” suportat de SUA din cauza poluării provocate de fum.

Noua taxă de 50% va fi aplicată chiar și produselor care îndeplinesc condițiile pentru scutiri în baza acordului USMCA. Trump a exceptat însă mai multe categorii importante, printre care energia, potasiul, peștele, mineralele critice și produsele deja vizate de alte taxe impuse din motive de securitate națională.

O lege controversată din perioada Marii Crize Economice

Legea tarifelor vamale din 1930 este cunoscută pentru creșterea puternică a taxelor aplicate de Statele Unite și pentru măsurile de răspuns adoptate ulterior de alte țări. Potrivit istoricilor economici, aceste decizii au contribuit la agravarea Marii Crize Economice din anii 1930.

Prevederea invocată acum de Trump a fost concepută pentru a împiedica statele să ofere unor țări condiții comerciale mai bune decât Statelor Unite, a explicat John Veroneau, fost oficial comercial în administrația președintelui George W. Bush.

Deși mai mulți președinți americani, inclusiv Franklin D. Roosevelt, au luat în calcul folosirea acestei prevederi, nu există dovezi că ea ar mai fi fost aplicată până acum.

Veroneau consideră că este cel puțin ironic faptul că Trump folosește această lege pentru a răspunde unor taxe pe care Canada le-a introdus, la rândul său, ca reacție la măsurile Statelor Unite.

„Aceste taxe pot fi legale, dar încalcă cel puțin spiritul prevederii”, a afirmat fostul oficial. Scopul său inițial era ca toate țările să aplice aceleași taxe acelorași produse, indiferent de statul din care provin.

După Al Doilea Război Mondial, marile economii au creat un sistem comercial bazat pe tratament egal, pentru a evita revenirea la politicile prin care țările își ridicau reciproc bariere comerciale și își devalorizau monedele.

Produsele lactate, mașinile și alcoolul, în centrul disputei

Casa Albă acuză Canada că își protejează excesiv industria produselor lactate. Washingtonul critică și taxele și limitele impuse automobilelor americane, care nu s-ar aplica în aceeași măsură mașinilor importate din alte țări.

Mark Carney a răspuns că Ottawa nu a făcut decât să egaleze taxele americane asupra sectorului auto, despre care afirmă că încalcă acordul USMCA.

Statele Unite critică și decizia celor mai multe provincii canadiene de a opri vânzarea băuturilor alcoolice americane, luată ca răspuns la taxele impuse anterior de Washington.

Casa Albă susține că importurile canadiene de autovehicule din SUA au scăzut cu 22% într-un an, iar cele de băuturi alcoolice americane, cu 81%.

Diamond Isinger, fost consilier al premierului Justin Trudeau pentru relațiile dintre Canada și Statele Unite, a explicat că Mark Carney are puteri limitate în această problemă. Decizia de a relua vânzarea băuturilor alcoolice americane le aparține conducerilor provinciilor canadiene, nu guvernului federal.