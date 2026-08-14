Turiştii s-au certat cu jandarmii, după ce li s-a interzis să meargă pe plaja unde eşuase o dronă: "Personal, te dau afară de la job"

Turiştii s-au certat cu jandarmii, după ce li s-a interzis să meargă pe plaja unde eşuase o dronă. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Unul dintre jandarmii care au intervenit joi, la Costineşti, după ce a fost descoperită o dronă în Marea Neagră, a fost ameninţat de un turist, furios din cauza restricţiilor impuse de oamenii legii. "Eu, personal, dacă vreau, te dau afară de la jobul tău!", i-a spus tânărul jandarmului care oprea trecerea. Măsura evacuării zonei în care a fost găsit aparatul de zbor fără pilot și restricționarea accesului pe plajă i-a nemulţumit şi pe alţi turişti, care au susţinut că jandarmii le-au stricat vacanţa. Autorităţile urmează să stabilească cum a ajuns drona în Marea Neagră şi ce proveninenţă are.

Plaja din Costinești a fost evacuată după ce o dronă a fost observată în derivă, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, în zona Terasa Tineretului. Autoritățile au restricționat accesul turiștilor până la încheierea verificărilor, spre nemulțumirea celor care veniseră la mare pentru o zi de plajă și baie.

"Dar nu e frumos aşa! Noi, ca turişti, stăm ca fraierii aici", a spus un bărbat aflat în spatele benzii care a fost întinsă de oamenii legii pentru a împiedica populaţia să ajungă pe plajă. Un tânăr furios a strigat către unul dintre jandarmi: "Care este motivul? Vorbești cu mine! Eu, personal, dacă vreau, te dau afară de la jobul tău! De ce nu spuneți care este motivul?".

Ulterior, bărbatul a mai spus: "Eu, până la urmă, sunt cetăţean! Tu n-ai ce să-mi faci mie! Sunt liber să mă duc unde vreau. Dar nu-mi pui tu bariera asta, că ţi-o rup acum".

La câţiva metri distanţă, alţi turişti îşi vărsau nervii pe oameni legii.

"Păi, şi eu ocolesc trei kilometri că aşa vreţi voi? Securizaţi plaja şi daţi-ne drumul pe alee", a spus un bărbat, iar unul dintre prietenii care îl însoţeau a adăugat: "Uite, am cazarea acolo, ocolesc trei kilometri ca să ajung la cameră?!?".

Deşi aflase că s-a găsit o dronă, un alt turis a spus: "Am venit să facem plajă, nu să stăm la restricţie".

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a comentat în cursul acestei zile incidentul și a făcut apel la populație să respecte indicațiile forțelor de ordine în situațiile care pot prezenta riscuri.

După mai multe cercetări s-a stabilit că aparatul de zbor nu transporta material exploziv. În prezent, autorităţile fac verificări pentru a afla cum a ajuns drona la Costineşti şi care este proveninenţa acesteia.