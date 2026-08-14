Zelenski anunță un avans major pe frontul de sud: Ucraina a recucerit 745 de kilometri pătrați din ianuarie

1 minut de citit Publicat la 00:05 14 Aug 2026 Modificat la 00:07 14 Aug 2026

Ucraina a lansat operațiuni de contraatac la sfârșitul lunii ianuarie pe linia frontului de sud. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Ucraina a eliberat 745 de kilometri pătrați în sectorul Oleksandrivka și a ucis aproape 10.000 de soldați ruși din ianuarie, a declarat președintele Volodimir Zelenski, potrivit kyivindependent.com.

Ucraina a lansat operațiuni de contraatac la sfârșitul lunii ianuarie pe linia frontului de sud, unde converg regiunile Dnipro, Zaporoje și Donețk.

Deși Kievul a început curând să anunțe succesul contraofensivei, cu sute de kilometri pătrați raportați ca fiind eliberați, mișcările pe teren, conduse în primul rând de Forțele de Asalt Aerian ale țării, au fost efectuate cu strictețe de securitate operațională.

„În timpul operațiunii, am reușit să eliberăm un teritoriu de 745 de kilometri pătrați. Douăzeci și șase de sate din regiunile Dnipro, Donețk și Zaporoje au fost returnate controlului Ucrainei”, a declarat Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

„Pierderile rusești s-au ridicat la cel puțin 9.550 de persoane ucise și peste 6.600 de persoane rănite”, a spus el, adăugând că un număr nespecificat de soldați ruși au fost capturați.

A doua zi, grupul ucrainean de cartografiere și analiză Deep State Map a făcut o actualizare majoră a hărții lor online, adesea considerată una dintre cele mai fiabile hărți datorită contactului direct al Deep State cu comandanții ucraineni, în loc să se bazeze doar pe surse deschise.

Impactul dronelor pe front

Actualizarea a arătat o fâșie largă și lungă de teritoriu pe linia frontului sudic marcată ca eliberată, corespunzând aproximativ tuturor zonelor ocupate de ruși din regiunea Dnipropetrovsk și unor părți din vestul regiunii Donețk.

Optsprezece sate au fost marcate de Deep State ca eliberate, iar alte șase au văzut trupele rusești respinse. Suprafața totală marcată ca eliberată în noua actualizare a fost de doar aproximativ 260 de kilometri pătrați.

Deși aceste schimbări teritoriale au avut loc în ultima jumătate de an, Deep State s-a abținut de la actualizarea regulată a hărții, invocând motive de securitate operațională.

Experții au avertizat anterior împotriva afirmațiilor privind măsurarea câștigurilor teritoriale, deoarece situația din zonele gri de-a lungul liniei frontului este dificil de evaluat, iar controlul acestor zone este adesea neclar.

Dominația dronelor pe câmpul de luptă, „zona ucigașă” asociată acesteia, care devine mai periculoasă pe măsură ce te apropii de linia de contact, și concentrarea Rusiei pe tacticile de infiltrare la scară mică ca principală metodă de atac, toate acestea înseamnă că linia frontului - și, implicit, controlul teritorial - sunt din ce în ce mai dificil de cartografiat cu precizie în mijlocul zonei disputate mai largi.