Vladimir Putin ar putea fi ținta directă a noilor rachete balistice ucrainene. Moscova va fi în raza lor de acțiune

Machetă a unei rachete Fire Point la o expoziție. Foto: Profimedia Images

Noile rachete balistice ale Ucrainei, dezvoltate și produse de compania ucraineană Fire Point vor fi gata din toamnă și ar putea să permită armatei ucrainene să-l țintească direct inclusiv pe Vladimir Putin, a declarat directorul executiv al companiei pentru Politico. Dezvoltarea acestui tip de armament este crucială pentru Ucraina, în condițiile în care țara trebuie să facă față unui val tot mai feroce de atacuri ruse cu rachete balistice și de croazieră.

Irina Tereh, care este și directoarea tehnică a Fire Point, a declarat că firma lucrează la racheta sa balistică tactică cu rază scurtă de acțiune FP-7. Cu o rază de 200 de kilometri și un focos de 150 de kilograme, racheta poate lovi ținte terestre și este, de asemenea, adaptată pentru a putea fi folosită în sisteme de apărare antirachetă.

Fire Point dezvoltă și racheta balistică FP-9, care transportă un focos de 800 de kilograme și are o rază de acțiune de până la 855 de kilometri, ceea ce plasează Moscova în raza sa de acțiune.

Ambele programe sunt esențiale pentru Ucraina. Țara se confruntă cu un deficit tot mai mare de interceptoare Patriot, iar Pentagonul încearcă acum să își refacă propriile stocuri. Ucraina își dorește, de asemenea, propriile rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte în adâncul teritoriului rus, în special lansatoare de rachete balistice. Lipsa interceptoarelor permite unui număr mare de rachete rusești să își atingă țintele, iar capacitatea de atac a Rusiei este acum consolidată de aliații săi nord-coreeni.

„FP-7 se află deja în proces de certificare. Acesta presupune un anumit număr de lansări de testare în condiții de luptă, făcute în cadrul unei proceduri speciale”, a declarat Tereh. „Vom face aceste lansări, îi vom demonstra eficiența în luptă reală împotriva inamicului nostru, iar după aceea va fi gata pentru contractare”.

Ea a adăugat că, dacă totul merge bine, „este pe deplin realist să fie gata până în această toamnă”.

Calendarul prezentat de Fire Point a fost confirmat săptămâna trecută și de Volodimir Zelenski, deși acesta a afirmat că desfășurarea FP-7 va necesita o cooperare internațională semnificativă. „În ceea ce privește utilizarea în masă, nu pot spune, pentru că există lucruri care nu depind de Ucraina. Există unele componente provenite din alte țări”.

FP-7 este o componentă esențială a primului sistem antibalistic comun al Europei, denumit Freyja. Fire Point va furniza rachetele și lansatoarele, în timp ce aliații Ucrainei vor lucra la componente și la radarele de supraveghere și urmărire.

„Nu pot da detalii, pentru că depinde de parteneri dacă vor să vorbească despre acest lucru. Dar totul avansează destul de repede. Toți partenerii lucrează în ritmul companiilor ucrainene din industria apărării”, a declarat Tereh.

Ea a vorbit și de și complexitatea transformării unei simple rachete sol-sol prin adaptarea FP-7 pentru sisteme de apărare antirachetă.

„Forma lor aerodinamică și principiile de producție sunt similare, însă funcțiile sunt diferite. Una trebuie să zboare din punctul A în punctul B și să lovească ținta; cealaltă are o misiune mai complexă, aceea de a găsi și intercepta ținta”, a spus ea.

Viitorul interceptor Freyja va fi produs în două variante. Prima va fi similară rachetelor PAC-2 folosite de sistemele Patriot, care explodează în apropierea țintei; cealaltă va avea misiunea mai complexă de a localiza și intercepta direct o rachetă, așa cum fac interceptoarele PAC-3 ale sistemului Patriot.

„Este mult mai rapid să produci o rachetă asemănătoare PAC-2”, a declarat Tereh. „Nu ne permitem luxul de a petrece decenii pentru a inventa propriile interceptoare cu lovire directă a țintei, așa că am decis să avansăm în etape... iar în viitor vom învăța să producem propriul nostru sistem de interceptare prin impact direct, similar PAC-3”, a adăugat ea.

Dezvoltarea propriilor rachete ale Ucrainei

În timp ce încearcă să își dezvolte propriile capacități, Ucraina face presiuni și pentru obținerea unui acord de licență din partea SUA care să îi permită să producă propriile interceptoare PAC-3. Donald Trump i-a spus luna trecută lui Zelenski că un asemenea acord ar fi posibil, însă, ulterior, a revenit asupra poziției și insistă acum ca Pentagonul să își refacă propriile stocuri, după informațiile potrivit cărora SUA au consumat un număr foarte mare de rachete în primele zile ale războiului cu Iranul.

Tereh a spus că, chiar dacă ar exista voința politică necesară, un acord pentru producerea rachetelor Patriot PAC-3 s-ar lovi în continuare de „blocaje” în fabricarea componentelor. Ea ar prefera un acord separat care să permită Ucrainei să producă sisteme de autodirijare, adică sistemul autonom de ghidare aflat în partea din față a rachetei și care o conduce spre țintă, pe care l-a descris drept „componenta esențială și cea mai dificil de produs”.

Tereh a mai spus că racheta FP-9 cu rază lungă de acțiune va fi gata în această toamnă „dacă nimeni nu interferează cu activitatea noastră”. Acest lucru ar face din Ucraina una dintre cele doar aproximativ 12 țări care dispun de o asemenea capacitate.

Ucraina se bazează în mare măsură pe drone cu rază lungă de acțiune, printre care FP-1 produsă de Fire Point, cu o rază de până la 2.300 de kilometri, și FP-2, cu o rază de 700 de kilometri, pentru campania sa continuă de distrugere a industriei ruse de rafinare a petrolului și a infrastructurii logistice a gigantului Wildberries.

„Anul acesta am atacat Rusia cu de două ori mai multe drone decât a folosit ea împotriva noastră”, a declarat Tereh. „Este ceva la care nici nu puteam visa în 2022. Și am făcut acest lucru cu toții împreună, armata ucraineană, politicienii și producătorii. Este o capacitate care ne aparține și care nu depinde de alții, nu mai trebuie să cerem permisiunea pentru a lovi ținte”.

Rachete „mai letale”

Ucraina își dezvoltă acum capacitatea de a lovi Rusia cu rachete mult mai letale.

Fire Point dispune deja de rachetele de croazieră FP-5 Flamingo, care pot transporta un focos de o tonă pe o distanță de până la 3.000 de kilometri, însă acestea au fost folosite doar sporadic. O rachetă balistică precum FP-9 ar fi mai greu de interceptat de către Rusia și ar putea lovi pozițiile de lansare rusești, ceea ce este mult mai eficient decât încercarea de a doborî rachetele rusești după ce acestea au fost lansate.

În timp ce Fire Point dezvoltă noi rachete și începe producția acestora, Rusia încearcă să lovească laboratoarele și fabricile Ucrainei.

Rusia consideră rachetele balistice ucrainene și producția în creștere de drone cu rază lungă și medie de acțiune drept amenințări serioase și desfășoară activități de recunoaștere, a declarat general-maior Vadim Skibițki, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a ministerului ucrainean al apărării.

„Încearcă să ne împiedice să trecem la producția în masă a acestor arme”, a spus el. Tereh a confirmat existența amenințării rusești.

„Nimeni, în afară de partenerii noștri, nu își dorește ca Ucraina să fie înarmată cu propriile rachete balistice. De aceea lucrăm sub o presiune enormă”, a spus ea.