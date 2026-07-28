Ucraina va ataca Moscova cu primele rachete balistice produse intern, din toamnă

1 minut de citit Publicat la 23:29 28 Iul 2026 Modificat la 23:29 28 Iul 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Forțele armate ucrainene ar putea lansa primele atacuri asupra Moscovei cu rachete balistice produse în Ucraina încă din această toamnă, a declarat Denis Știlerman, proprietarul și proiectantul-șef al companiei Fire Point, citat de Moscow Times.

Într-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Gordon, acesta a afirmat că testarea noii rachete a intrat în etapa finală. După încheierea zborurilor de testare, „vor începe deja zborurile către teritoriul Rusiei”.

„Militarii vor stabili țintele, dar cred că vor fi alese încă de la început obiective importante”, a spus Știlerman.

El a precizat, însă, că momentul exact în care rachetele balistice vor intra în dotarea armatei ucrainene va depinde de rezultatele testelor motorului.

„Vom încărca motorul cu combustibil, îl vom instala pe bancul de testare, vom face un test static de ardere și vom vedea cum funcționează. Dacă apar probleme, le vom remedia. Dar lucrăm foarte repede”, a adăugat Știlerman.

Fire Point este un element esențial în complexul militar-industrial ucrainean

Fire Point este unul dintre cei mai mari contractori ai armatei ucrainene. Compania produce, printre altele, drone de atac cu rază lungă FP-1 și rachete de croazieră FP-5 „Flamingo”.

Compania a anunțat oficial în septembrie 2025 că dezvoltă rachetele balistice FP-7 și FP-9. În februarie, Fire Point a prezentat prima lansare de testare a rachetei FP-7.

Potrivit informațiilor publicate, FP-7 este concepută pentru atacuri la distanțe de până la 250-300 de kilometri, iar FP-9 ar putea atinge ținte aflate la până la 850 de kilometri.

La începutul lunii iunie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina s-a apropiat de crearea propriei rachete balistice, care ar putea fi folosită împotriva unor ținte de pe teritoriul Rusiei.

El a afirmat că atacurile ucrainene asupra obiectivelor militare rusești cu dronele și rachetele dezvoltate anterior demonstrează că ucrainenii nu vor „muri pur și simplu în tăcere”, ci vor riposta și vor deveni mai puternici.

În 2024, autoritățile ucrainene au anunțat testarea cu succes a primei rachete balistice de nouă generație, fără să îi dezvăluie caracteristicile.

Este cunoscut și proiectul ucrainean al rachetei balistice „Sapsan”, denumită și „Hrim-2”, cu o rază de acțiune declarată de 500 de kilometri. Începerea producției în serie a fost anunțată în iunie 2025, iar în decembrie același an Zelenski a vorbit despre prima utilizare a rachetei în luptă.