În 2020, doi soți au cumpărat o fermă de vaci în Australia. De atunci, au plantat 34.000 de copaci și refac pădurea pentru urșii koala

5 minute de citit Publicat la 15:15 19 Aug 2026 Modificat la 15:15 19 Aug 2026

Lisa și Brett Vercoe, la Narlu. Sursa foto: Local Land Services NSW

Un cuplu din Australia, care a cumpărat o fostă fermă pentru creșterea vitelor în New South Wales, lucrează pentru a readuce pădurea care acoperea odinioară terenul, plantând peste 34.000 de copaci și refăcând habitatul pentru urșii koala și alte animale sălbatice.

Brett și Lisa Vercoe au cumpărat proprietatea lor de 30 de hectare, Narlu, în apropiere de Upper Orara, în interiorul regiunii Coffs Harbour, în 2020. O mare parte din teren fusese defrișată și folosită anterior pentru creșterea vitelor, deși odinioară aici se găseau păduri subtropicale de câmpie, precum și păduri de tip sclerofil umed și uscat.

Cu sprijinul North Coast Local Land Services, cuplul a refăcut aproximativ 17,5 hectare de pădure. Activitatea lor face parte dintr-un efort mai amplu de restaurare și reconectare a habitatelor pentru koala de-a lungul coastei de nord a statului New South Wales, transformând un fost peisaj agricol într-un ecosistem autohton aflat în dezvoltare.

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Cuplul australian a cumpărat fosta fermă de vite în 2020

Brett și Lisa Vercoe au cumpărat Narlu în 2020, după ce au decis să facă o schimbare majoră în viața lor și să se concentreze asupra refacerii mediului natural al proprietății.

Terenul de 30 de hectare se află în Upper Orara, la aproximativ 20 de minute în interiorul continentului de Coffs Harbour, în ținutul tradițional al poporului Gumbaynggirr.

Proprietatea fusese defrișată pentru agricultură și folosită pentru creșterea vitelor, ceea ce a făcut ca o mare parte din vegetația originală să fie fragmentată sau să dispară. Cuplul și-a dorit să refacă peisajul, în loc să continue utilizarea convențională a terenului pentru agricultură.

În trecut, zona era acoperită de pădure tropicală subtropicală de câmpie, o comunitate ecologică aflată în pericol, precum și de păduri de tip sclerofil umed și uscat.

Prin urmare, activitatea de restaurare urmărește readucerea vegetației native care făcea cândva parte din peisajul local și care oferea habitat pentru koala și alte specii.

Au plantat peste 34.000 de copaci pentru a reface habitatul koalelor

Familia Vercoe a plantat peste 34.000 de copaci ca parte a procesului de restaurare, cu sprijinul North Coast Local Land Services.

Pe Narlu sunt refăcute aproximativ 17,5 hectare de pădure, iar speciile au fost alese în funcție de diferitele comunități forestiere pe care cuplul încearcă să le recreeze.

Unii dintre copaci au fost crescuți chiar de Brett și Lisa înainte de a fi plantați pe proprietate.

Restaurarea este concentrată în special pe refacerea și reconectarea habitatului koalelor. Cuplul a plantat specii native care pot oferi hrană și adăpost, creând în același timp coridoare între zonele de vegetație existente.

Activitatea lor face parte din Australian Government's Saving Koalas Fund și dintr-un program mai amplu care implică proprietari privați de terenuri din nordul statului New South Wales.

Scopul nu este doar creșterea numărului de copaci, ci și reconectarea habitatelor fragmentate și crearea unor condiții în care animalele sălbatice native să se poată deplasa și folosi peisajul.

Arderea tradițională contribuie la regenerarea pădurii tropicale

Plantarea copacilor reprezintă doar o parte a procesului de restaurare de la Narlu.

Familia Vercoe a colaborat, de asemenea, cu Yurruungga Aboriginal Corporation și cu practicieni din rândul populațiilor First Nations pentru folosirea arderilor tradiționale în gestionarea terenului.

O ardere culturală de intensitate redusă a fost realizată ca parte a proiectului mai amplu de refacere a habitatului koalelor, cu scopul de a reduce ierburile introduse pentru pășunat și de a crea condiții mai bune pentru regenerarea plantelor native.

Agențiile guvernamentale spun că această abordare combină cunoștințele ecologice ale populațiilor First Nations cu metodele moderne de restaurare.

Arderea a fost concepută astfel încât să evite intensitatea ridicată asociată incendiilor de vegetație distructive, contribuind în același timp la gestionarea vegetației și stimularea regenerării speciilor native.

Proiectul demonstrează, de asemenea, că restaurarea poate implica gestionarea activă a terenului, nu doar abandonarea fostelor suprafețe agricole și așteptarea ca natura să-și revină singură.

Animalele sălbatice au început deja să revină pe terenul restaurat

Procesul de restaurare a fost deja însoțit de observarea mai multor animale native.

Rapoartele guvernamentale menționează pe proprietate animale precum ornitorinci, broaște gigant cu dungi, cod de apă dulce din est, țestoase și mai multe specii de păsări.

Broasca gigant cu dungi și codul de apă dulce din est sunt specii amenințate, ceea ce face prezența lor cu atât mai importantă.

Revenirea faunei este semnificativă deoarece obiectivul proiectului depășește simpla plantare de copaci.

Pădurile restaurate pot oferi hrană, adăpost și coridoare de deplasare, în timp ce vegetația mai sănătoasă din jurul cursurilor de apă poate îmbunătăți condițiile pentru speciile acvatice.

Cuplul a trebuit, de asemenea, să facă față unor condiții dificile în timpul procesului de restaurare, inclusiv temperaturilor extreme și inundațiilor repetate, care pot pune în pericol copacii tineri și pot îngreuna dezvoltarea vegetației.

Aceste provocări înseamnă că refacerea peisajului necesită gestionare și îngrijire continuă, nu doar plantarea copacilor și lăsarea lor să crească.

Creează o pădure pentru generațiile viitoare

Familia Vercoe nu se așteaptă să vadă pădurea finalizată în timpul vieții lor.

Brett a spus că este posibil ca nici nepoții săi să nu vadă proiectul ajungând la întregul său potențial, în timp ce unii dintre copacii plantați la Narlu ar putea trăi sute de ani.

Această perioadă îndelungată face parte din ceea ce conferă proiectului importanță.

Scopul este refacerea unui ecosistem funcțional, nu crearea unei plantații pe termen scurt, vegetația nativă urmând să se dezvolte treptat, iar animalele sălbatice să beneficieze pe măsură ce habitatul se formează.

Narlu face, de asemenea, parte dintr-un efort mai amplu de restaurare care implică proprietari privați de terenuri din nordul statului New South Wales, unde programele guvernamentale contribuie la protejarea și reconectarea habitatelor pentru koala.

Pentru Brett și Lisa, proiectul reprezintă un angajament pe termen lung de a transforma o fostă fermă de vite într-un peisaj în care pădurea tropicală, vegetația nativă și animalele sălbatice pot reveni și se pot dezvolta în continuare de-a lungul generațiilor.