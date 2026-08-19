Ce pensie are un român cu 35-40 de ani vechime și salariul minim

Bancnote românești într-un borcan. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mulți dintre românii care se apropie de vârsta pensionării după o carieră în care au fost plătiți cu salariul minim ajung să se întrebe ce pensie ai la 40 ani vechime cu salariul minim. Valoarea pensiei nu depinde însă doar de numărul de ani lucrați, ci și de veniturile pentru care au fost plătite contribuțiile în fiecare perioadă. Cu cât perioada de cotizare este mai lungă, cu atât intervine și avantajul punctelor de stabilitate prevăzute de actuala legislație.

În cazul unei persoane care a lucrat 35-40 de ani cu salariul minim, pensia poate fi estimată doar dacă sunt cunoscute veniturile realizate de-a lungul întregii cariere. Sistemul public nu stabilește pensia în funcție de ultimul salariu primit, ci pe baza punctajului acumulat în anii de cotizare.

În 2026, calculul pensiei se face potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Cum se calculează pensia în funcție de vechime și salariu

Legea prevede că pensia se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat cu valoarea punctului de referință. Numărul total de puncte este format din punctele contributive și punctele de stabilitate acordate pentru anii lucrați peste 25 de ani.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

Așadar, un angajat plătit cu salariul minim acumulează, în general, mai puține puncte decât unul care a obținut un salariu apropiat de media pe economie sau unul care a câștigat peste medie.

Un rol important îl au însă punctele de stabilitate, acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani. Potrivit legislației, pentru anii contributivi peste acest prag se acordă:

0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Prin urmare, o persoană cu 35 de ani de cotizare beneficiază de 6,25 puncte de stabilitate, în timp ce pentru 40 de ani de cotizare se ajunge la 11,25 puncte de stabilitate.

Diferența este importantă pentru cei care rămân în activitate după 35 de ani, deoarece fiecare an suplimentar aduce un punct de stabilitate, pe lângă punctajul obținut în funcție de venitul salarial.

Ce pensie ai la 40 de ani vechime cu salariul minim. Dar la 35?

Nu există o sumă universală pentru o persoană care a lucrat 35 sau 40 de ani cu salariul minim. Motivul este că pensia se calculează pe baza istoricului veniturilor și a punctajului acumulat în fiecare an, nu doar în funcție de salariul minim din momentul pensionării.

Pentru o simulare orientativă, dacă presupunem că un angajat a obținut pe întreaga perioadă un venit echivalent cu aproximativ 47% din câștigul salarial mediu brut, rezultatul poate fi estimat prin raportarea salariului minim la salariul mediu. Totuși, o asemenea simulare este doar orientativă, deoarece raportul dintre salariul minim și salariul mediu s-a schimbat de-a lungul ultimelor decenii.

Pentru 35 de ani de cotizare, la un asemenea scenariu ipotetic, se adaugă la punctajul obținut din venituri și cele 6,25 puncte de stabilitate.

Pentru 40 de ani, se adaugă 11,25 puncte de stabilitate.

Calculul exact poate fi diferit în funcție de veniturile reale din fiecare an, perioadele asimilate, condițiile de muncă și, în anumite situații, participarea la Pilonul II.

Pentru un calcul cât mai apropiat de valoarea reală, trebuie luate în considerare veniturile și perioadele de cotizare înregistrate în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice.