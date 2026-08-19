Imagini cu primul tren chinezesc din România, care circulă cu pasageri pe ruta București-Brașov

2 minute de citit Publicat la 23:30 19 Aug 2026 Modificat la 23:30 19 Aug 2026

Trenurile au rang de InterRegio. Foto: captură Youtube/Bogdan Seceanu (@LocoVibesModelRail)

Un nou tren electric transportă pasageri, începând de miercuri, pe ruta București-Brașov. Compania privată Astra Trans Carpatic a pus în circulație două rame electrice produse în China, relatează Clubul Feroviar.

Trenurile vor circula de mai multe ori pe zi pe ruta București-Brașov și retur:

prima plecare din București este la ora 7:44, iar prima plecare din Brașov are loc la ora la 11:46;

a doua plecare din București este la ora 15:40, iar a doua plecare din Brașov are loc la ora 18:40;

Trenurile au rang de InterRegio și parcurg distanța dintre București și Brașov în aproximativ 2 ore și 35 de minute.

Rama electrică poate atinge o viteză maximă de 160 km/h, însă ce viteză va atinge efectiv pe ruta București-Brașov depinde de infrastructura feroviară din România.

Un pasionat feroviar, Bogdan Seceanu, a realizat o înregistrare video cu trenul CRRC deținut de Astra Trans Carpatic în timp ce pleca din Gara de Nord București.

Directorul general al Astra Trans Carpatic, Liviu Pescărașu, a declarat pentru Clubul Feroviar că ramele sunt cumpărate de la un producător asiatic și este full STI, adică respectă în totalitate Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) impuse de Uniunea Europeană.

„Este un produs reprezentativ, sigur, fiabil și confortabil, îndeplinirea celor mai recente cerințe STI privind coliziunile, protecția mediului și prevenirea incendiilor. Cu boghiul independent pentru fiecare unitate, trenul are o întreținere convenabilă și o rată ridicată de utilizare a spațiului interior.

Trenul este echipat cu două sisteme de semnalizare independente, care poate trece automat în funcție de modul semnalului de la sol. Trenul se bazează pe tehnologie cu podea joasă, ușa cu deschidere largă, dispozitivul de compensare a distanței platformei și rampa mobilă sunt adoptate pentru tren, aducând confort pasagerilor. Sunt furnizate diverse funcții și interfață om-mașină ușor de utilizat, satisfacerea nevoilor diversificate ale călătoriilor contemporane”, a transmis producătorul într-un comunicat de presă, potrivit Clubul Feroviar.

Anterior, Astra Trans Carpatic a publicat fișa tehnică și specificațiile trenului CRRC.

Producător: CRRC Qingdao Sifang (China) / Partener: Astra Vagoane Călători Arad;

Model: CRRC SFEMU EU01;

Tip vehicul: Ramă Electrică (EMU – Electric Multiple Unit);

Configurație: 3 vagoane articulate;

Tensiune de alimentare: 25 kV / 50 Hz AC (sistemul național CFR);

Viteză maximă constructivă / de operare: 160 km/h;

Sistem de frânare: Recuperativ (cu reintroducere a energiei în rețea) + pneumatic pe disc;

Accesibilitate & Confort:

Podea joasă (low-floor) pentru îmbarcare facilă;

Climatizare automată (HVAC);

Wi-Fi, prize de 230V și mufă USB la fiecare scaun;

Afișaj digital PIS (Passenger Information System);

Toaletă ecologică adaptată pentru persoane cu mobilitate redusă;

De asemenea, la începutul lunii august, au intrat în circulație primele trenuri electrice PESA pentru transportul feroviar de călători. Prima ramă electrică PESA a fost introdusă pe ruta București Nord - Constanța. Potrivit Ministerului Transporturilor, alte trenuri PESA ar urma să intre în perioada următoare în exploatare atât la CFR Călători, cât și la operatorul privat Transferoviar Călători.