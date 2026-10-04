Singapore lansează o aplicație de dating pentru angajații la stat. Algoritmul folosit a fost premiat cu Nobelul pentru Economie

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Singapore a lansat o platformă de dating. Este cel mai recent experiment de inginerie socială al guvernului, care încearcă să oprească scăderea rapidă a natalității, scrie Financial Time.

Inițiativa, numită FirstDate, a fost lansată luna aceasta ca program-pilot pentru angajații din sectorul public cu vârste între 21 și 35 de ani. Platforma folosește un algoritm de potrivire premiat cu Nobelul pentru Economie. Un instrument suplimentar sugerează activități pentru întâlniri și le permite utilizatorilor, care primesc o singură potrivire pe rând, să-și evalueze experiența într-un chestionar.

Platforma a apărut în urma hackathonului anual organizat la începutul acestui an de agenția de tehnologie a guvernului din Singapore.

„FirstDate a pornit de la o întrebare apărută într-un grup de angajați GovTech: a avea mai multe potriviri posibile face neapărat mai ușoară găsirea unui partener potrivit?”, se arată pe site.

Aplicația intră pe o piață deja aglomerată, plină de aplicații de dating și de servicii de matchmaking personalizate. Este cea mai recentă încercare a Singaporelui de a inversa scăderea natalității, care a transformat orașul-stat într-una dintre țările cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației din lume.

Singapore, cu o populație de puțin peste 6 milioane de locuitori, a înregistrat anul trecut o rată a fertilității record de mică, de 0,87 copii pe femeie. În 2024, rata era de 0,97. Nivelul se apropie de cel al Coreei de Sud, cel mai scăzut din lume, de 0,8. Demografii consideră că, în lipsa imigrației nete, este nevoie de o rată de 2,1 pentru ca populația să rămână stabilă.

Luna trecută, premierul Lawrence Wong a anunțat un pachet de măsuri care să încurajeze familiile să aibă mai mulți copii. Printre ele, părinții pot primi peste 55.000 de dolari pentru fiecare copil, până la vârsta de 17 ani.

Scăderea natalității, împreună cu progresele medicinei care au prelungit speranța de viață, a pus Singapore pe drumul de a deveni anul acesta o societate „super-îmbătrânită”. ONU definește astfel o țară în care peste 21% din populație are 65 de ani sau mai mult. Până în 2030, se estimează că unul din patru locuitori din Singapore va depăși acest prag.

Nu este prima dată când guvernul din Singapore încearcă să joace rolul lui Cupidon. În 1984, a înființat Unitatea de Dezvoltare Socială, o agenție matrimonială menită să încurajeze căsătoriile între absolvenții de facultate.

Politica a venit ca răspuns la datele recensământului, care arătau că femeile cu studii superioare se căsătoreau tot mai rar. Bărbații își alegeau partenere cu un nivel de educație mai scăzut, în timp ce femeile nu făceau același lucru.

Constatarea a dus la un discurs controversat al lui Lee Kuan Yew, fondatorul Singaporelui modern, care le cerea bărbaților să-și aleagă soții superioare intelectual.

„Dacă nu vă includeți absolventele în rezerva de reproducere și le lăsați pe raft, veți ajunge o societate mai proastă”, a spus el. „Și ce se întâmplă atunci? Vor fi mai puțini oameni deștepți care să-i susțină pe cei proști în generația următoare. Asta e o problemă”.

Asia a devenit o piață-cheie de creștere pentru aplicațiile de dating, în timp ce în America de Nord și Europa utilizatorii au obosit să tot dea swipe. În plus, stigmatul legat de întâlnirile online se estompează în regiune, iar tot mai multe femei își fac conturi pe aceste platforme.

Protecția datelor este o altă problemă sensibilă în Singapore, unde populația este crescută cu tehnologia digitală, dar deosebit de vulnerabilă la înșelătorii.

De aceea, FirstDate folosește instrumentul guvernamental de autentificare a identității, legat de numeroase date personale, precum adresa și starea civilă. Scopul este protejarea confidențialității utilizatorilor și eliminarea persoanelor căsătorite care se dau drept singure.