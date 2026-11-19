Misiune de salvare pentru 5 baobabi seculari din Africa, dezrădăcinați ilegal pentru export: „Arborii vieții” sunt în pericol de moarte

3 minute de citit Publicat la 15:39 19 Noi 2026 Modificat la 15:39 19 Noi 2026

Unul dintre baobabii seculari care trebuie replantați în Africa de Sud. Sursa foto: Timbavati Nature Reserve

Ecologiștii din Africa de Sud se grăbesc să replanteze cinci baobabi vechi de secole, după ce arborii, care cântăresc în total 20 de tone, au fost dezgropați de un exportator care a încercat să îi transporte ilegal la mii de kilometri distanță, în Georgia.

Baobabii au ajuns miercuri într-o rezervație din Timbavati, în nord-estul Africii de Sud, unde vor fi replantați și susținuți cu ajutorul unor cabluri, pentru a-i ajuta să se refacă, potrivit The Guardian.

Arborii au rămas blocați într-un depozit din Durban încă din luna iulie, când au fost interceptați de autorități, care au declarat că fuseseră mutați fără autorizațiile necesare.

Departamentul pentru Silvicultură, Pescuit și Mediu a confirmat că arborii erau destinați Georgiei, însă nu a dezvăluit numele cumpărătorului.

Cazul amintește de un episod petrecut în Kenya în urmă cu patru ani, când opt baobabi au fost dezrădăcinați pentru a fi exportați în Parcul Dendrologic Shekvetili, deținut de Bidzina Ivanishvili, un miliardar georgian influent și fost prim-ministru al țării. Ivanishvili a umplut parcul cu arbori seculari și giganți din Georgia, transportându-i cu vaporul de-a lungul Mării Negre.

Exportul baobabilor din Kenya a fost inițial blocat în urma protestelor ecologiștilor, care au condamnat această practică, considerând-o biopiraterie, însă ulterior a fost permis.

„Sunt extrem de greu de scos din pământ și de transportat, iar apoi este foarte dificil să fie replantați cu succes”

Experții spun că astfel de exporturi sunt, în rest, extrem de rare. David Newton, director de program pentru Africa de Est și de Sud în cadrul Traffic, un ONG care monitorizează comerțul cu animale și plante sălbatice, a declarat:

„Este foarte neobișnuit ca baobabii să fie folosiți ca plante ornamentale... în principal pentru că sunt extrem de greu de scos din pământ și de transportat, iar apoi este foarte dificil să fie replantați cu succes.”

Sarah Venter, fondatoarea Baobab Foundation, care a coordonat eforturile de replantare a arborilor sud-africani, spune că aceștia au șanse mari să supraviețuiască dacă sunt replantați rapid. Lunile de iarnă, din mai până în octombrie, când arborii își pierd frunzele și intră în repaus vegetativ, reprezintă o perioadă potrivită pentru mutarea lor.

„De îndată ce începe primăvara (n.r. în noiembrie), arborii își folosesc rezervele de apă pentru a da naștere unor frunze noi, iar atunci trebuie să îi plantăm în pământ cât mai repede posibil”, a explicat ea.

Cei cinci baobabi cântăresc între 19 și 29 de tone fiecare

Misiunea de salvare a fost întârziată din cauza dificultăților asociate transportului unor arbori atât de mari, care sunt mutați cu ajutorul unor camioane speciale, capabile să transporte încărcături agabaritice.

Cei cinci baobabi cântăresc între 19 și 29 de tone fiecare, au un diametru de până la 4,5 metri și o înălțime de până la 12,5 metri.

Baobabii, cunoscuți drept „arborii vieții”, sunt protejați prin legislația sud-africană, ceea ce înseamnă că este necesară o autorizație pentru tăierea sau afectarea lor.

„Un baobab nu face doar parte dintr-un ecosistem, ci este un ecosistem în sine”, a declarat Wambui Ippolito, designer peisagist, lector și horticultor din Kenya. „Acești arbori sunt adevărate puncte de sprijin pentru biodiversitate.”

Animale precum liliecii, galago (primate nocturne cunoscute și sub numele de copii ai tufișurilor), papagalii cu cap cenușiu și pasărea-rinocer sudică își găsesc adăpost în cavitățile trunchiurilor, în timp ce elefanții, maimuțele și facocerii se hrănesc cu fructele lor.

„Baobabii ajung cu ușurință la vârsta de 1.000 de ani”

Arborii au și o importanță culturală uriașă, a adăugat Ippolito. „Baobabul a fost întotdeauna un arbore sacru în Africa. Nu contează unde mergi: în Senegal, Mali, Ghana – oriunde te-ai duce, dacă există o comunitate în jurul unui baobab, acel arbore este sacru”, a spus ea. „Stră-stră-stră-stră-străbunicii cuiva au stat la umbra acelui arbore, iar el face parte din istoria oamenilor din acea zonă.”

Baobabii au rădăcini superficiale, ceea ce înseamnă că nu trebuie plantați foarte adânc, iar acestea cresc din nou destul de repede, a explicat Venter. După replantare, arborii vor fi stabilizați cu ajutorul unor cabluri și protejați de garduri electrice, pentru a preveni deteriorarea lor de către elefanți.

Se estimează că arborii au între 200 și 300 de ani. „Baobabii ajung cu ușurință la vârsta de 1.000 de ani, așa că mai au câteva sute de ani înainte dacă supraviețuiesc”, a declarat Venter.

A fost deschis un dosar penal împotriva proprietarului unei companii de amenajări peisagistice, suspectat că s-ar afla la originea recoltării și transportului ilegal al arborilor.