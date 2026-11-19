Ce este Youth Strike, rețeaua care vrea să scoată Europa din NATO. Ce se întâmplă pe 20 noiembrie

5 minute de citit Publicat la 07:49 19 Noi 2026 Modificat la 07:52 19 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O mobilizare pregătită de luni de zile în Europa încearcă să transforme nemulțumirile tinerilor într-o mișcare politică de durată. Documentele organizatorilor arată cine a pus bazele campaniei, cum sunt atrași participanții și ce se pregătește pentru 2027. În rețea apare și o organizație germană al cărei discurs despre Ucraina reproduce justificări ale Kremlinului, scrie stiriclare.ro.

Pe 20 noiembrie 2026, International Youth Strike vrea să aducă elevi și studenți în stradă în mai multe țări europene, inclusiv în România. Apelurile vorbesc despre educație, austeritate și viitor. Manifestul comun merge mai departe: cere desființarea NATO și schimbarea radicală a sistemului capitalist.

În spatele mobilizării există organizații politice și studențești, reuniuni internaționale și instrucțiuni pentru recrutarea participanților. Unele structuri oferă materiale, altele caută sprijin sindical. Contactele celor atrași de protest sunt colectate pentru organizarea următoarelor acțiuni.

Data de 20 noiembrie este primul test comun de mobilizare. Proiectul continuă în 2027.

Cum a apărut mișcarea în țările europene

Pe 14 iunie 2026, reprezentanții a 12 organizații din opt țări s-au întâlnit la Köln și au lansat apelul pentru greva internațională. Patru organizații veneau din Germania, două din Franța, iar celelalte din Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca și Marea Britanie, potrivit relatării TUSC.

Unul dintre fondatori este Socialist Students. Organizația britanică face parte din TUSC și este reprezentată în conducerea acestei coaliții politice. TUSC și-a anunțat ulterior sprijinul pentru protest.

Harta prezenței declarate în Europa și organizațiile și coalițiile publicate

Lista publică de contacte acoperă 24 de țări, cu structuri foarte diferite: organizații studențești, grupări socialiste, organizații de tineret și coaliții care folosesc numele Youth Strike. România apare prin două denumiri distincte.

Organizațiile și coalițiile publicate sunt:

Legăturile dintre structurile existente

Pregătirea începuse înainte de Köln. Președinta tinerilor socialiști elvețieni, Mirjam Hostetmann, a explicat pentru SRF că persoane din Germania construiau legături internaționale încă de la începutul anului. JUSO pregătea participarea din vară, iar primul apel comun pe Instagram a apărut pe 10 august.

Aceeași sursă precizează că întâlnirea internațională din Paris fusese stabilită înaintea escaladării protestelor franceze din toamnă. Apariția recentă a unor conturi naționale ascunde, pentru publicul care vede doar postările, o cronologie organizațională mult mai lungă.

Legătura cu Stop ReArm Europe lărgește publicul vizat. Apelul acestei campanii reunește greva tinerilor și mobilizările sindicale sau civice din jurul datei de 20–22 noiembrie. Salariile, locuirea și serviciile publice sunt integrate într-o platformă comună împotriva reînarmării europene.

De la revendicările sociale la programul politic

Manifestul International Youth Strike oferă o explicație politică generală pentru nemulțumirile sociale. Războiul, exploatarea și criza climatică sunt prezentate drept consecințe ale capitalismului. Documentul cere dizolvarea NATO și respinge reînarmarea europeană.

În corpul textului apare și revendicarea abolirii serviciului militar obligatoriu și voluntar. Schimbarea radicală a sistemului este obiectiv declarat. Rusia și invazia sa în Ucraina lipsesc din condamnările explicite, deși manifestul enumeră alte conflicte și denunță intervențiile occidentale.

Această absență dezechilibrează explicația oferită tinerilor: militarizarea Europei este descrisă prin acțiunile Occidentului, fără examinarea rolului agresiunii ruse. Nemulțumirea față de bugetul educației este conectată la respingerea cheltuielilor militare, apoi la contestarea NATO și a capitalismului.

Ghidul britanic și baza de participanți

Ghidul Socialist Students descrie organizarea locală, distribuirea materialelor și formarea grupurilor de comunicare. Instrucțiunile includ colectarea numelor, telefoanelor, adreselor de e-mail și instituțiilor de învățământ. Datele trebuie trimise către Socialist Students. Sunt prevăzute întâlniri ulterioare.

Pista germană și mesajele despre Rusia

Printre participanți se află Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, SDAJ. Organizația își asumă în propriul statut marxismul și leninismul, abolirea capitalismului și construirea unei societăți socialiste.

Într-un text din februarie 2022, SDAJ descria schimbarea puterii din Ucraina din 2014 drept lovitură de stat prooccidentală. Prezenta proclamarea entităților separatiste din Donbas ca autoprotecție și considera legitime preocupările de securitate invocate de Rusia.

Documentul atribuia cauza războiului agresiunii continue a NATO și cerea oprirea sancțiunilor. Totodată, numea Rusia stat imperialist și solicita încheierea invaziei prin negocieri. Critica Rusiei coexistă, în același text, cu argumente care mută responsabilitatea principală asupra NATO.

Există și o evaluare oficială a activității din stradă. Raportul serviciului de protecție a Constituției din Saxonia pentru aprilie 2025, la pagina 20, descrie manifestația organizată de DKP la Torgau, la care au participat aproximativ 500 de persoane. Autoritatea consemnează steaguri și bannere DKP și SDAJ, mesaje împotriva NATO și apeluri pentru ridicarea sancțiunilor asupra Rusiei și Chinei. Raportul califică orientarea manifestației drept clar prorusă și antioccidentală.

SDAJ intră în Youth Strike cu acest istoric politic. Noua campanie îi oferă un spațiu comun cu organizații care mobilizează tineri pentru educație, locuințe sau climă.

Convergența cu războiul informațional

Într-o declarație din 18 iulie 2025, UE descrie campanii rusești de lungă durată care urmăresc subminarea securității și a instituțiilor democratice europene. Acestea includ manipularea informațională și interferența, alături de sabotaj și atacuri cibernetice. Youth Strike nu este nominalizată în document. Însă, suprapunerile de mesaj justifică examinarea influenței proruse în interiorul mobilizării.

La fel ca în cazul lui Călin Georgescu în România, europenii se pot trezi cu un fenomen aparent apărut peste noapte, care atrage mase mari de populație din anumite demografice.

Finanțarea vizibilă și traseul incomplet

Capacitatea de organizare are și o bază materială. Documentele oferă câteva exemple concrete, dar nu permit reconstruirea unui buget european complet.

Sursă: Statutul SDAJ / pagina de donații / moțiunea NEU Bristol

Punctul opac este traseul financiar al campaniei comune. În materialele consultate nu apare un bilanț consolidat, o evidență a contribuțiilor pe organizații sau un decont al reuniunilor internaționale. Publicul poate vedea apelurile și conturile de donații, dar nu poate urmări integral cine susține mobilizarea și în ce proporție.

Întrebările precise sunt cine a plătit reuniunile, ce contribuții au fost în bani sau în natură și cine gestionează eventualele fonduri comune.

România și responsabilitățile neclarificate

Pe lista comună apar Youth Strike Romania și Comitetul Studenților din Cluj-Napoca. Pagina europeană le prezintă separat.

Contul românesc de Instagram cere organizațiilor studențești, sindicatelor și altor forme de organizare a muncitorilor să se alăture acțiunii din 20 noiembrie. Mesajul local reproduce axa campaniei europene: austeritate, război și luptă împotriva sistemului. Reprezentanții locali ai mișcării ne-au transmis că orice solicitare de punct de vedere trebuie direcționată către organizațiile din străinătate.

Comitetul clujean avea activitate publică înaintea acestei mobilizări. În august 2025, Cluj24 relata despre amenințarea cu boicotarea anului universitar, în contextul măsurilor privind educația.

Afilierea la rețeaua europeană aduce aceste revendicări locale alături de programul comun anti-NATO și anticapitalist. Pentru un tânăr care vede doar apelul românesc, legătura cu întregul manifest poate fi mai puțin vizibilă decât sloganul despre viitor.

Calendarul continuă în 2027

La Paris s-a convenit continuarea colaborării după 20 noiembrie și atragerea altor organizații. Conferința din Italia ar urma să includă mai mulți activiști. Socialist Students a propus transformarea colaborării într-o rețea internațională socialistă de tineret. Formula politică definitivă urmează să fie discutată. Extinderea este deja în calendar.

Mâine, organizatorii își vor măsura capacitatea de mobilizare. În februarie, vor putea folosi grupurile și contactele formate pentru a construi următoarea etapă.