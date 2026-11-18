SUA își avertizează cetățenii cu privire la riscul unor atacuri teroriste în Europa înainte de Crăciun. Alerta vizează și România

1 minut de citit Publicat la 23:46 18 Noi 2026 Modificat la 00:18 19 Noi 2026

Mesaje similare au fost publicate și de ambasadele americane din Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit și Franța. FOTO. Profimedia Images

România se numără printre țările europene în care misiunile diplomatice ale SUA au emis alerte de securitate înaintea sărbătorilor de Crăciun, avertizările vizând întregul teritoriu european. Mesaje similare au fost publicate și de ambasadele americane din Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit și Franța. Diplomații americani îi îndeamnă pe cetățenii SUA aflați în Europa să manifeste prudență în locurile aglomerate și la evenimentele publice, în contextul riscului unor posibile atacuri teroriste, potrivit tvpworld.com.

Ambasada Statelor Unite în România a publicat marți, 17 noiembrie, o alertă de securitate valabilă pentru întreaga Europă.

„Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să manifeste prudență în privința securității personale și a situației din împrejurimi. Adunările numeroase și evenimentele publice pot reprezenta oportunități de atac pentru grupările teroriste și infractori. Teroriștii, inclusiv cei care acționează individual, pot comite atacuri cu puțin sau fără niciun avertisment, vizând obiective turistice precum piețele, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte spații publice”.

Alertele vizează Europa, în contextul sărbătorilor de iarnă

Potrivit alertei, cetățenii americani ar trebui să manifeste o vigilență sporită la festivalurile și evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor, precum și în alte locuri aglomerate. Vizitatorii zonelor turistice aglomerate și populare ar trebui să acorde o atenție deosebită împrejurimilor și să respecte întotdeauna instrucțiunile poliției și ale autorităților responsabile cu intervențiile de urgență.

„În perioada sărbătorilor, perturbările călătoriilor și ale vieții cotidiene rămân posibile în întreaga Europă. Grevele și manifestațiile au avut loc cu o frecvență mai mare în ultimele luni. În noiembrie, amenințări false cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, provocând perturbări ale zborurilor. Americanii ar trebui să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor în străinătate de sărbători, pentru a fi la curent cu evenimentele sau evoluțiile locale care ar putea perturba transportul sau viața de zi cu zi”.

În Portugalia, recomandările au fost emise și în contextul protestelor care au loc din octombrie, pe fondul creșterii costurilor locuințelor și chiriilor.

De asemenea, Polonia a fost zguduită de un atac armat în masă pe 7 noiembrie, când un individ a ucis șase persoane și a rănit alte 15 în Piața Principală din Cracovia, o destinație turistică importantă din sudul țării.