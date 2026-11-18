Marea Britanie face un nou pas spre UE, la 10 ani de la Brexit. Ce acorduri se negociază înaintea unui summit crucial la Bruxelles

5 minute de citit Publicat la 23:12 18 Noi 2026 Modificat la 23:12 18 Noi 2026

UE și Regatul Unit intenționează să creeze legături mai strânse. Foto: Getty Images

La un deceniu după referendumul pentru Brexit, Bruxelles-ul și Londra sunt pregătite să aprofundeze legăturile în domeniul comerțului, apărării și energiei, însă concluziile preliminare ale viitorului summit, dezvăluite de Euronews, scot la iveală și tensiuni politice persistente.

Liderii UE și Regatului Unit se întâlnesc vineri la Bruxelles pentru un summit crucial, care ar putea marca cea mai importantă schimbare în relația dintre cele două părți de la Brexit, la un deceniu de la referendumul care le-a separat.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham, care a făcut din reconstruirea relațiilor cu Europa o prioritate politică de la preluarea mandatului în iulie, a criticat deschis Brexit-ul, descriind relația actuală cu UE ca fiind „insuficient de bună” și chiar lansând perspectiva realăturării.

În contextul în care Europa este supusă unei presiuni crescânde de a-și asuma o responsabilitate mai mare pentru propria securitate și de a-și stimula competitivitatea economică, există, de asemenea, un imperativ politic de ambele părți ale Canalului Mânecii de a lăsa în urmă anii tensionați.

Se așteaptă ca Bruxelles-ul și Londra să dezvăluie un pachet de acorduri care acoperă comerțul, cooperarea în industria de apărare, standardele agroalimentare, mobilitatea tinerilor, securitatea economică și accesul la piața de energie electrică a UE.

Proiectul de concluzii al summitului, distribuit guvernelor europene marți seară, a scos la iveală modul în care UE și Regatul Unit intenționează să creeze legături mai strânse.

Însă documentul, consultat de Euronews, dezvăluie și limitele apropierii, negociatorii continuând să caute consens pentru mai multe chestiuni sensibile din punct de vedere politic, cu doar câteva zile înainte de summit.

Acorduri bilaterale

Cele două părți aproape că au finalizat un acord de aliniere a standardelor agroalimentare, care ar elimina controalele la frontieră existente și cerințele de certificare pentru „marea majoritate” a produselor de origine animală și vegetală comercializate între Regatul Unit și UE începând cu 1 martie 2028.

De asemenea, se așteaptă ca acestea să confirme un acord care leagă Regatul Unit și sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), ceea ce ar elimina necesitatea taxelor la frontieră pe carbon pentru comerț, deși proiectul de declarație nu stabilește o dată pentru aplicarea sa.

Rămân puncte de conflict cu privire la un acord de integrare a Regatului Unit în piața energiei electrice a UE. Marea Britanie are unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa, în timp ce Bruxelles-ul dorește să condiționeze accesul de o contribuție financiară la finanțarea blocului comunitar pentru cele mai sărace regiuni ale sale. Ambele părți se angajează să încheie negocierile în 2027.

UE și Regatul Unit urmează, de asemenea, să lanseze un parteneriat digital la începutul anului 2027, care să acopere conectivitatea securizată, inteligența artificială și identitățile digitale. Cu toate acestea, angajamentul de a aplica Legea UE privind inteligența artificială și Legea privind reziliența cibernetică în Irlanda de Nord, în limitele Cadrului Windsor, a fost anulat.

Mobilitatea tinerilor

Mobilitatea tinerilor rămâne un punct cheie de dispută. Țările UE doresc ca studenții lor să beneficieze de un tratament egal la universitățile britanice, în special în ceea ce privește taxele de școlarizare, în timp ce Regatul Unit susține că atrage mult mai mulți studenți europeni decât trimite pe continent.

Chestiunea spinoasă a taxelor a fost mutată într-un acord paralel. Proiectul de declarație conține în prezent două opțiuni: tratament egal pentru cetățenii UE sau „taxe de studii universitare reduse semnificativ”.

Declarația stabilește un calendar clar pentru Schema de experiență pentru tineri (TES), care ar permite tinerilor să locuiască pe teritoriul celuilalt timp de până la trei ani pentru a lucra sau a studia.

Scopul este de a încheia acordul cel târziu până în 2028 și de a pune în funcțiune schema până în ianuarie 2030. Numărul total de participanți nu a fost încă decis, deși surse spun că este probabil în jur de 100.000.

Integrarea apărării

Cooperarea în industria apărării a fost o sursă de fricțiuni, Franța făcând presiuni pentru a restricționa accesul firmelor britanice la programul Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE) al UE din cauza îngrijorărilor legate de concurența dincolo de Canalul Mânecii.

Însă cele două părți sunt împinse să se apropie, deoarece SUA vizează o reducere a prezenței sale militare în Europa, susținând în același timp efortul de război al Ucrainei și încercând să umple golurile strategice pe care le lasă în urmă americanii.

Regatul Unit a fost deja inclus în Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina, iar summitul pare să deschidă calea pentru o integrare mai strânsă a industriei de apărare.

„Având în vedere contextul global de securitate, intenționăm să intensificăm schimburile privind problemele industriale de apărare și vom identifica modalități de a aprofunda colaborarea în domeniul capabilităților, ținând cont de obiectivul de a dezvolta lanțuri de aprovizionare și capabilități europene rezistente și de a aborda lacunele critice în materie de capabilități, inclusiv prin intermediul Coalițiilor de Capacități”, se arată în text.

Coalițiile pentru Capacități permit statelor membre ale UE să colaboreze pentru a aborda deficitele militare în domenii strategice precum apărarea aeriană, dronele și munițiile.

Securitate economică

La începutul acestui an, UE a adoptat garanții de siguranță pentru oțel pentru a contracara supracapacitatea chineză, care a afectat toți exportatorii către piața europeană, inclusiv Regatul Unit.

Cele două părți se angajează acum să exploreze garanții bilaterale bazate pe alocarea cotelor respective, pentru a-și proteja industriile.

Londra și Bruxelles-ul vor stabili un dialog privind securitatea economică, care va viza controlul exporturilor, scurgerile de tehnologie în sectoarele critice și perturbările lanțurilor de aprovizionare.

A fost eliminată o referire la coordonarea privind accesul pe piață, achizițiile publice și subvențiile. Discuțiile în cadrul UE cu privire la posibilitatea ca o „preferință europeană” în domeniul achizițiilor publice să se aplice și Regatului Unit sunt încă în desfășurare.

De remarcat este faptul că UE dorește ca Regatul Unit să se asigure că politicile sale naționale generează rezultate echivalente cu cele ale blocului comunitar, în timp ce Londra a propus o formulare mult mai nuanțată cu privire la protejarea consecventă a lanțurilor de aprovizionare și la prevenirea eludării normelor.

Afaceri interne și migrație

Solicitarea UE ca Regatul Unit să își suspende regimul de deportare a cetățenilor străini care au comis infracțiuni a fost eliminată din declarație. În schimb, cele două părți se angajează să notifice în prealabil astfel de îndepărtări de pe teritoriu și să exploreze o cooperare bilaterală privind transferul persoanelor condamnate.

De asemenea, cele două părți recunosc dificultățile cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii în obținerea de date electronice din alte jurisdicții. Ele se angajează să exploreze modalități de consolidare a schimbului reciproc de date privind cazierele judiciare ale cetățenilor din afara Uniunii Europene, ținând cont de evoluțiile tehnice.

Declarația prevede un schimb de informații mai sistematic, structurat și reciproc între statele membre ale UE și Regatul Unit, pentru combaterea contrabandei cu migranți și a traficului de persoane peste Canalul Mânecii. Cooperarea ar urma să faciliteze inclusiv activitatea agenției europene pentru frontiere, Frontex.