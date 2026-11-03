Marea Britanie e gata să finanțeze țările sărace din UE într-un nou acord post Brexit. Ce primește în schimb

3 minute de citit Publicat la 18:39 03 Noi 2026 Modificat la 18:39 03 Noi 2026

Premierul britanic Andy Burnham este așteptat să anunțe acordurile sectoriale post Brexit cu UE la finele acestei luni. Foto: Hepta

Marea Britanie a acceptat să contribuie financiar la programele de dezvoltare ale Uniunii Europene și va putea, în schimb, să tranzacționeze liber pe piața energetică a blocului comunitar, relatează The Telegraph, care citează un proiect de document între Bruxelles și Londra.

Conform planului, banii britanici vor fi direcționați către proiecte de construire a drumurilor, aeroporturilor și infrastructurii pentru energia verde în statele mai sărace ale UE.

La rândul lor, companiile din Regatul Unit vor putea face tranzacții fără restricții pe piața unică a Uniunii pentru energia electrică.

"Suntem de acord că participarea Regatului Unit la anumite sectoare ale pieței interne din UE presupune o contribuție financiară corespunzătoare pentru reducerea disparităților economice și sociale dintre regiunile Uniunii Europene. Contribuția va reflecta gradul de participare a Regatului Unit la piața internă a UE", se arată în proiectul de declarație comună UE - Marea Britanie, consultat de The Telegraph.

Potrivit ziarului, acordul încă nu a fost semnat. Conform aceluiași document, Marea Britanie se angajează să își alinieze cu Bruxellesul politica de taxe vamale pentru vehicule chinezești, ceea ce ar însemna scumpirea acestor mașini pentru cumpărătorii din Regat.

Premierul britanic urmează să anunțe acordurile sectoriale cu UE la finele acestei luni

Proiectul declarației a fost redactat la Bruxelles și transmis diplomaților europeni pentru observații, înaintea unui summit comun programat la sfârșitul acestei luni.

La reuniune, prim-ministrul britanic Andy Burnham va anunța, alături de liderii UE, finalizarea mai multor acorduri sectoriale cu rolul de a redefini relațiile dintre țara sa și blocul comunitar după Brexit.

Londra a acceptat să se alinieze la normele UE privind siguranța alimentară și emisiile, pentru a reduce documentația necesară schimburilor comerciale și pentru a evita aplicarea unor taxe asupra anumitor produse.

Ce implică acordul post Brexit între Bruxelles și Londra

Alinierea legislativă a Londrei la normele UE implică armonizarea legislației cu sute de reglementări elaborate la Bruxelles. Mai înseamnă că Marea Britanie se va supune jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg.

Un acord privind produsele alimentare "ar permite ca marea majoritate a transporturilor de animale, produse de origine animală, plante și produse vegetale între Marea Britanie, Teritoriile dependente de Coroană și Uniunea Europeană să se desfășoare fără certificatele sau controalele solicitate în prezent", se precizează în proiectul de declarație.

Un alt acord ar permite "recunoașterea reciprocă a certificatelor de emisii ale UE și ale Regatului Unit" și ar excepta bunurile provenite din UE și cele britanice de la aplicarea mecanismelor corespunzătoare de "ajustare a carbonului la frontieră", în conformitate cu legislația fiecărei părți.

Un acord separat privind mobilitatea le-ar permite tinerilor europeni să lucreze, să studieze, să facă voluntariat sau să călătorească în Marea Britanie pentru o perioadă de până la trei ani.

Potrivit proiectului de document, acordul privind piața energiei electrice urmează să fie încheiat rapid.

The Telegraph scrie că statelor membre încă nu li s-a comunicat ce sume ar putea primi din partea Marii Britanii în cadrul acestui acord.

Ce riscă Londra dacă se aliniază Bruxellesului cu tarifele pentru mașinile electrice din China

Alinierea tarifară a Marii Britanii înseamnă taxe mai mari pentru automobilele electrice chinezești, precum și pentru oțel și produse din alte sectoare strategice. Este previzibil că alinierea tarifară va provoca furie la Beijing. China a avertizat deja Regatul Unit împotriva majorării de la 10% la nivelul de 45% practicat de UE.

Potrivit The Telegraph, industriile britanice riscă să fie excluse de la beneficiile unor noi reglementări, concepute pentru a favoriza companiile europene care concurează cu importurile chinezești mai ieftine și care se află în prezent în curs de negociere.

Documentul consultat de ziarul britanic spune că premierul Andy Burnham ar fi obținut din partea UE angajamentul că Bruxellesul "va analiza" posibilitatea de a proteja lanțurile de aprovizionare britanice de efectele noilor reglementări.

Părțile s-au mai angajat să semneze până în luna mai un acord care va reduce taxele universitare pentru europenii care studiază în Marea Britanie și, reciproc, pentru britanicii care studiază în Europa.

UE cere Londrei să nu expulzeze condamnații europeni condamnați la pedepse mai mari de un an

The Telegraph citează estimări conform cărora reducerea taxelor de școlarizare pentru studenții europeni de la 38.000 de lire sterline la 9.535 de lire sterline, cât plătesc studenții britanici, ar putea costa Londra aproape o jumătate de miliard de lire sterline, anual.

În schimbul consolidării cooperării în domeniul securității, Bruxellesul a cerut guvernului britanic să renunțe la planurile de creștere a numărului de cetățeni europeni ce pot fi expulzați din închisorile britanice.

În baza unor modificări legislative, miniștrii de la Londra aprobaseră expulzarea infractorilor străini condamnați la pedepse cu închisoarea mai mari de 12 luni. UE a solicitat Marii Britanii să nu dea curs acestor expulzări, pe motiv că încalcă acordul post Brexit.