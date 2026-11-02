Uniunea Europeană promite Marii Britanii „flexbilitate” pe Schengen și Euro dacă va începe procesul de readerare la bloc

3 minute de citit Publicat la 10:00 02 Noi 2026 Modificat la 10:00 02 Noi 2026

Protest din vară al britanicilor care cer rederarea țării lor la UE. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană ar fi dispusă să dea dovadă de „flexibilitate” și să permită Marii Britanii să rămână în afara zonei euro și a spațiului Schengen dacă ar cere readerarea la Uniunea Europeană, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni familiarizați cu abordarea blocului.

Conform celor doi oficiali anonimi, Marea Britanie nu ar fi neapărat obligată să adopte moneda unică sau să adere la spațiul de liberă circulație, două perspective care provoacă îngrijorare în rândul unor alegători britanici.

Posibilitatea ca Regatul Unit să revină în Uniune în condiții similare celor de care beneficia anterior ar spori considerabil perspectivele restabilirii statutului său de membru al UE și ar contrazice pozițiile celor care susțin că țara nu ar trebui primită înapoi fără să adere la zona euro și la spațiul Schengen.

Prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a declarat că Brexitul nu funcționează și chiar a sugerat că revenirea în UE ar putea figura în următorul program electoral al Partidului Laburist.

Însă, unii eurosceptici susțin că, în cazul revenirii în Uniune, Marea Britanie ar putea fi constrânsă să își asume angajamente privind integrarea europeană care să depășească obligațiile pe care le avea înainte de Brexit. Un sondaj realizat de YouGov la începutul acestei luni a constatat că 55% dintre britanici își doresc anularea efectelor Brexitului, în timp ce doar 34% preferă ca țara să rămână în afara UE.

Totuși, cifrele se schimbă considerabil dacă adoptarea monedei euro și aderarea la spațiul Schengen devin condiții obligatorii. În acest scenariu, doar 35% dintre respondenți susțin revenirea în UE, în timp ce 43% se opun.

Oficialii europeni precizează că Uniunea nu are în prezent o poziție oficială privind readerarea Marii Britanii, pentru că guvernul britanic nu a depus nicio cerere în acest sens.

Aceștia explică, însă, că UE ține întotdeauna cont de circumstanțele specifice fiecărei țări în timpul negocierilor de aderare.

„În teorie, există o abordare standard, dar în practică se dovedește că lucrurile sunt mai flexibile”, a declarat unul dintre oficiali. „Există modele diferite”.

Această precizare ar putea reprezenta un impuls pentru ambiția lui Burnham de a vedea Marea Britanie revenind în UE în timpul vieții sale.

„Mai mult rău decât bine”

În perioada în care făcea parte din UE, Regatul Unit beneficia de derogări de la obligația de a adera la spațiul Schengen și de a adopta moneda euro, obținute printr-o serie de excepții și acorduri negociate de-a lungul deceniilor în care a fost membru al Uniunii.

În schimb, statele care au aderat mai recent la UE și-au asumat angajamente privind îndeplinirea ambelor obiective. Deși Burnham a declarat că își dorește ca Marea Britanie să revină în cele din urmă în UE, el susține că se va ghida după opinia publică britanică în această chestiune.

Un aspect esențial este că prim-ministrul a precizat că nu va lua nicio măsură înaintea următoarelor alegeri generale, când intenționează să obțină un nou mandat din partea alegătorilor. Scrutinul trebuie organizat cel târziu în iulie 2029.

Pe 20 noiembrie, Burnham se va întâlni la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a aproba un pachet de măsuri menite să îmbunătățească relațiile dintre Marea Britanie și UE după Brexit.

Negocierile, începute în mandatul predecesorului său, Keir Starmer, vizează un acord pentru facilitarea comerțului cu produse alimentare, introducerea unor noi vize pentru tineri și interconectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii.

Prim-ministrul a declarat, însă, că va profita de summit și pentru a prezenta mai multe opțiuni privind o revizuire mult mai amplă a relației post-Brexit, despre care a spus că „a făcut mai mult rău decât bine”.

Burnham a explicat că printre variantele luate în calcul se numără aderarea la piața unică europeană sau la uniunea vamală, dar și revenirea deplină în Uniunea Europeană.

Opțiunea aleasă ar urma să fie inclusă în următorul program electoral al Partidului Laburist. Alegerile sunt programate pentru 2029, însă prim-ministrul are posibilitatea de a convoca un scrutin anticipat.