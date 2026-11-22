Guvernatorul din Washington acuză că ICE este "scăpat de sub control". "Tactici profund antiamericane"

1 minut de citit Publicat la 13:49 22 Noi 2026 Modificat la 13:49 22 Noi 2026

Guvernatorul din Washington acuză că ICE este "scăpat de sub control". Sursă foto: Getty Images

Serviciul de Imigrare şi Control Vamal al SUA (ICE) este "complet şi total scăpat de sub control", a declarat sâmbătă guvernatorul democrat al statului Washington (vest), Bob Ferguson, după arestarea a două persoane pe un aeroport din acest stat, lângă Seattle, informează duminică AFP, preluat de Agerpres.

"Ca mulţi americani, sunt indignat să văd agenţi mascaţi, care nu se identifică, trăgând de oameni pe pasarele în timp ce se îmbarcă într-un zbor", a scris Bob Ferguson pe X.

Imagini video distribuite pe scară largă pe reţelele de socializare sâmbătă arată două persoane reţinute de bărbaţi mascaţi pe pasarela de îmbarcare într-un avion.

"Operaţiunile de astăzi de pe Aeroportul Internaţional Seattle-Tacoma sunt doar cel mai recent exemplu al tacticilor profund antiamericane ale ICE", a adăugat Bob Ferguson.

Agenţii ICE ar fi putut încălca o lege statală care restricţionează posibilitatea ofiţerilor de aplicare a legii de a-şi acoperi feţele, a declarat guvernatorul într-o conferinţă de presă, adăugând că investighează modul în care aceştia au obţinut accesul pe pasarela de îmbarcare.

ICE a indicat că a efectuat "o operaţiune ţintită sâmbătă dimineaţă pentru a aresta un cetăţean străin fără acte originar din Mexic care depăşise termenul de valabilitate al vizei".

Agenţia a confirmat pe platforma X că a arestat ulterior o a doua persoană care va fi urmărită penal pentru agresarea unui agent federal după ce a aruncat cu cafea fierbinte în direcţia lui. Această persoană este, de asemenea, din Mexic, iar viza sa expirase, potrivit ICE.

Acţiuni controversate ale agenţilor ICE

Compania Alaska Airlines, care a operat zborul pe care cele două persoane arestate plănuiau să-l ia, a declarat sâmbătă că este "îngrijorată de intervenţia forţelor de ordine din această dimineaţă", adăugând că "nu conduce şi nu coordonează activităţile de control al imigraţiei".

La rândul său, Portul din Seattle, care administrează aeroportul, a anunţat că este "indignat de incidentul din această dimineaţă în care au fost implicaţi ICE şi doi pasageri".

În urma victoriei democraţilor la alegerile intermediare din 3 noiembrie, preşedintele republican Donald Trump l-a ales pe Stephen Miller, arhitectul politicii sale dure de imigrare, drept noul său şef de cabinet.

Miller s-a confruntat cu critici intense după împuşcarea mortală asupra a doi protestatari de către agenţi ICE la Minneapolis la începutul anului.