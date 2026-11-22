"Cel mai prost din istorie". Scandal fără precedent la summitul COP. Din noua variantă a acordului lipsesc două cuvinte esențiale

4 minute de citit Publicat la 10:54 22 Noi 2026 Modificat la 10:54 22 Noi 2026

Summitul ONU pentru climă COP31 de la Antalya a intrat în a doua zi de prelungiri. Țările încă nu au ajuns la un acord, iar negocierile riscă să eșueze.. FOTO: Getty Images

Summitul ONU pentru climă COP31 de la Antalya a intrat în a doua zi de prelungiri. Țările încă nu au ajuns la un acord, iar negocierile riscă să eșueze. Duminică dimineață a fost publicată o nouă variantă a acordului, iar Turcia și Australia, gazdele summitului, speră că textul va împăca pozițiile statelor, scrie BBC.

Nici noul text nu cere explicit "renunțarea la combustibilii fosili". Această lipsă din varianta anterioară a dus la amenințări că unele delegații vor pleca. Totuși, documentul amintește angajamentul pe care țările și l-au luat în acest sens acum trei ani.

Statele trebuiau să se reunească duminică dimineață pentru a vota acordul, dar întâlnirea a fost amânată.

Președintele summitului, ministrul turc al mediului Murat Kurum, a declarat pentru BBC că este "optimist".

Uniunea Europeană nu e la fel de încrezătoare. Potrivit BBC, UE consideră noul text un pas înapoi.

UE și statele din Pacific s-au opus scoaterii combustibililor fosili din acord. Deocamdată, UE nu a reacționat oficial la noua variantă.

Nici țările africane nu vor fi mulțumite. Textul nu stabilește o sumă pentru adaptarea la schimbările climatice și amână decizia pentru reuniunile viitoare.

Pentru prima dată, documentul recunoaște că lumea nu va reuși să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius.

Negocierile se apropie de recordul celor mai lungi discuții din istoria COP

Acordul are nevoie de consensul tuturor țărilor. Dacă acesta nu se obține, negocierile pot fi suspendate până anul viitor. Asta s-a mai întâmplat o singură dată de la primul COP, din 1995.

Cu câteva ore înainte de publicarea noului text, comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a avertizat că, dacă UE nu obține "ceea ce este necesar în materie de acțiune climatică, atunci nu există acord".

Negociatoarea-șefă a Marii Britanii, Miatta Fahnbulleh, a fost mai optimistă. Ea a spus că echipa ei lucrează în continuare pentru un acord.

La începutul săptămânii, o primă variantă cerea renunțarea mai rapidă la combustibilii fosili. Joi, o a doua variantă, mult redusă, a eliminat orice mențiune despre cărbune, petrol și gaze. Atunci au apărut amenințările că unele delegații vor părăsi negocierile.

Din această cauză, summitul a depășit termenul inițial, care era vineri. Sâmbătă, negociatorii care aveau zboruri duminică dimineață și-au reprogramat biletele, semn că acordul era încă departe. Riscul este ca, pe măsură ce delegațiile pleacă, să nu mai rămână destui participanți pentru adoptarea acordului.

Într-un ultim efort, UE și Arabia Saudită, aflate pe poziții opuse în privința combustibililor fosili, au fost aduse sâmbătă la aceeași masă pentru a găsi un compromis.

Duminică dimineață, Murat Kurum le-a spus delegaților că, în opinia lui, obiecțiile au fost rezolvate. "Vă rugăm să analizați cu atenție această decizie. Suntem mai aproape ca niciodată de un acord", a spus Kurum.

Care este problema

Panama, Insulele Solomon, Coasta de Fildeș și UE vor ca angajamentul de renunțare la combustibilii fosili să revină în acord. Producătorii de petrol, în frunte cu Arabia Saudită, au cerut scoaterea lui.

"Nu este acceptabil să avem un COP care nici măcar nu menționează combustibilii fosili. Pur și simplu nu vom accepta așa ceva", a declarat ministrul mediului din Panama, Juan Carlos Navarro.

Pentru Tuvalu, un stat insular din Pacific amenințat de creșterea nivelului mării, subiectul este o "linie roșie". "Vorbim despre cauza principală a tuturor acestor probleme", a spus ministrul climei, Maina Talia.

Ministrul francez al tranziției ecologice, Monique Barbut, a criticat referirile din text la captarea și stocarea carbonului (CCUS), o tehnologie care reține emisiile și le depozitează în subteran. Barbut crede că aceste referiri le permit altor țări să ardă în continuare petrol și gaze.

„Nu putem anunța lumii că ajungem la o creștere a temperaturii de 1,5 grade și să ne continuăm treaba ca și cum nu s-ar întâmpla nimic”, a spus ea.

Acordul, numit oficial Acordurile de la Antalya, ar putea fi primul din istoria COP care recunoaște că obiectivul de 1,5 grade Celsius din Acordul de la Paris a fost ratat. Lumea intră astfel într-o perioadă de "depășire" a pragului. Oamenii de știință avertizează că, peste acest prag, alte milioane de oameni vor fi expuși creșterii nivelului mării și căldurii extreme.

Ministrul australian al climei și energiei, Chris Bowen, care conduce negocierile, nu consideră necesar ca acordul să vorbească despre combustibilii fosili. El spune că summitul trebuie să se concentreze pe punerea în practică a angajamentelor și pe trecerea la energie curată.

"Nu am venit aici să cerșim"

Banii rămân și ei o problemă nerezolvată pentru țările în curs de dezvoltare.

Variantele anterioare ale acordului prevedeau creșterea finanțării pentru adaptare la 120 de miliarde de dolari până în 2035. Cifra a fost scoasă din text.

"Nu am venit aici să cerșim. Am venit să cerem ce ni se cuvine pentru oamenii noștri, care suferă cel mai mult din cauza poluării produse de țările dezvoltate", a declarat ministrul mediului din Ghana, Zanetor Agyeman Rawlings, care conduce Grupul African de negociatori.

Activiștii de mediu prezenți la summit ca observatori au criticat dur negocierile.

"Vă pot spune fără nicio îndoială că acesta este cel mai prost COP din istorie", a declarat Mohamed Adow, de la organizația Powershift Africa.