Zelenski spune că aderarea la NATO e cea mai bună garanție de securitate pentru Ucraina. "Ialta 2 a eșuat la Shenzhen"

4 minute de citit Publicat la 09:41 22 Noi 2026 Modificat la 09:46 22 Noi 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, sâmbătă, că aderarea deplină la NATO rămâne cea mai clară și mai eficientă garanție de securitate pentru Ucraina, menționând că Kievul nu a primit încă angajamente formale, scrise, de tipul celor prevăzute de „Articolul 5”, informează Kiev Post. De asemenea, Zelenski a afirmat că Putin nu a reușit să obțină o redesenare a frontierelor, un fel de „Ialta 2”, în cadrul summitului de la Shenzhen și a nominalizat posibili candidați pentru funcția de viitor ambasador al Ucrainei la Washington.

Zelenski a menționat că problema aderării Ucrainei la NATO a fost ridicată în mod repetat în cadrul Coaliţiei de Voinţă și este, de asemenea, un subiect de discuție cu Statele Unite.

"Subiectul NATO este pe masă. Această problemă a fost ridicată în cadrul Coaliţiei de Voinţă, și nu pentru prima dată. Franța și alți aliați înțeleg că cele mai clare garanții de securitate pentru Ucraina constau în aderarea acesteia la NATO. Iar cea mai clară consolidare a NATO ar fi primirea Ucrainei și includerea unei armate precum cea ucraineană în rândul aliaților”, a afirmat Zelenski.

Zelenski spune că aderarea Ucrainei la NATO e logică

Deși a menționat că este încă prea devreme pentru a anticipa rezultatul final, întrucât aderarea depinde de momentul și modul în care se va încheia războiul, Zelenski a susținut că integrarea Ucrainei în alianță este o soluție logică, din punct de vedere economic și militar, pentru toți partenerii.

"Din perspectivă practică, acesta este un model mai puțin costisitor, căci, pe cont propriu și în afara NATO, armata ucraineană ar avea nevoie nu doar de o forță de un milion de oameni, ci și de aviație și artilerie adecvate, de un număr corespunzător de rachete, precum și de capacitatea de a-și apăra spațiul aerian în mod independent, fără aliați”, a explicat președintele Ucrainei.

Referindu-se la discuțiile privind angajamentele bilaterale sau multilaterale, care nu merg până la aderarea la o alianță, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit garanții concrete, de tipul celor prevăzute la „Articolul 5”, care să fie consemnate în scris.

„Mai întâi, să clarificăm ce înseamnă ceva de genul Articolului 5 din NATO. Articolul 5 înseamnă apărare colectivă. În cazul Ucrainei, acest lucru este neclar, deoarece nu există încă un răspuns complet.

Ce înseamnă acest «colectiv»? Cum va asigura apărarea și va fi oare acest «colectiv» pregătit să respingă un agresor?”, a întrebat Zelenski, subliniind că astfel de angajamente trebuie să fie stipulate în documente cu caracter obligatoriu, nu doar exprimate prin retorică elevată.

Ambițiile lui Putin legate de o „Ialta 2” au eșuat la Shenzhen

Zelenski a mai declarat că Putin a eșuat în încercarea sa de a negocia o împărțire globală a sferelor de influență sau modificări ale frontierelor internaționale.

"În primul rând, «Ialta 2» a lui Putin nu a funcționat”, a spus Zelenski, subliniind că China a refuzat să fie atrasă într-un astfel de aranjament și că, în urma reuniunii, nu a rezultat niciun acord public referitor la Ucraina sau la revizuirea frontierelor.

Ca răspuns la afirmațiile lui Putin, care a apărat istorica Conferință de la Ialta din 1945 drept un triumf asupra fascismului, Zelenski a susținut că orice efort autentic de a onora victoria asupra fascismului în prezent ar trebui să implice SUA, Europa și Ucraina, excluzând Rusia.

El a adăugat că, drept reacție la summit, Moscova a lansat un nou atac masiv cu rachete asupra Ucrainei, în timpul nopții, folosind 111 rachete. Zelenski a precizat că, dacă Putin a dorit să reamintească lumii cine este, ucrainenii nu au uitat niciodată.

Lista scurtă a lui Zelenski pentru postul de ambasador în SUA

Zelenski a prezentat și potențiali candidați pentru funcția de viitor ambasador extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei în SUA, menționând că așteaptă un raport final privind rotația diplomatică din partea ministrului de Externe, Andrii Sîbiha, raport care vizează Washingtonul și alte capitale cheie.

Președintele i-a nominalizat drept candidați calificați pe fostul ambasador Oksana Markarova, pe viceprim-ministrul Iulia Sviridenko, pe prim-adjunctul ministrului de Externe Serhii Kislîția, pe foștii miniștri de Externe Dmitro Kuleba și Pavlo Klimkin, precum și pe actualul ministru de Externe, Andrii Sîbiha. El a adăugat că, pentru postul de la Washington, este luată în considerare și varianta unui ofițer militar experimentat, care posedă un nivel ridicat de cunoaștere a limbii engleze.

Kievul propune o nouă listă pentru misiuni umanitare

De asemenea, Zelenski a făcut publică o listă actualizată a localităților aflate sub ocupație temporară în regiunile sudice Herson și Zaporijia. Această listă a fost transmisă de Kiev Avocatului Poporului pentru Drepturile Omului din Ucraina, precum și SUA, în vederea unor posibile misiuni de evacuare umanitară a civililor – o inițiativă care continuă eforturile anterioare de evacuare din Oleșkî.

În regiunea Herson, Ucraina a propus misiuni în localitățile Radensk, Kostohrizove, Hola Pristan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velîki Kopani, Kardașînka și Velîka Kardașînka. În regiunea Zaporijia, lista include localitățile Maiacika, Zlatopil, Dniprorudne, Kamianske, Verhnia Krînîția și Vasîlivka.

Zelenski a menționat că lista va fi actualizată pe măsură ce autoritățile vor evalua numărul civililor și condițiile umanitare din orașele ocupate.