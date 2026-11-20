WSJ: SUA au pus pe masă aderarea Ucrainei la NATO în schimbul cedării teritoriilor. Propunerea emisarilor lui Trump către Zelenski

6 minute de citit Publicat la 17:24 20 Noi 2026 Modificat la 17:24 20 Noi 2026

Moscova luptă de ani de zile pentru a împiedica Ucraina să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). FOTO. Profimedia Images

În cadrul unor negocieri de pace cu ușile închise, desfășurate în ultimele luni, ginerele președintelui Donald Trump și emisarul special al acestuia, Jared Kushner, a discutat o idee considerată cândva sortită eșecului încă de la început: aderarea Ucrainei la NATO în schimbul cedării unor teritorii către Rusia, potrivit surselor citate de WSJ.

Moscova luptă de ani de zile pentru a împiedica Ucraina să adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care are 32 de membri. Trump însuși a respins aderarea Ucrainei la NATO, la începutul anului trecut, considerând-o inacceptabilă pentru Rusia.

Cu toate acestea, ideea a fost adusă în discuție în mai multe conversații purtate în ultimele luni între oficiali europeni, pe de o parte, și Kushner și celălalt emisar al lui Trump, Steve Witkoff, pe de altă parte, au declarat persoane implicate în negocieri pentru sursa citată.

Cel mai recent, Kushner a discutat această posibilitate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu oficiali europeni, săptămâna trecută, pe un aerodrom militar din Dublin, au declarat persoane familiarizate cu discuția. Acolo, emisarii americani s-au întâlnit cu Zelenski, cu consilierul acestuia, Rustem Umerov, și cu mai mulți consilieri europeni pentru securitate națională.

Dicuțiile din Emiratele Arabe Unite

Subiectul a fost abordat și la o întâlnire desfășurată săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite, unde Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu reprezentanți ai Ucrainei, Europei și Rusiei, în cadrul unei serii de discuții menite să negocieze un acord pentru încheierea războiului, au declarat persoane familiarizate cu aceste discuții. Un lider european a afirmat că ideea a fost adusă în discuție într-o convorbire telefonică încă din luna august.

Potrivit persoanelor implicate în negocieri, SUA au avansat două scenarii posibile în cadrul discuțiilor recente. Primul ar presupune ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care încă le controlează în regiunea din estul țării cunoscută sub numele de Donbas, în schimbul obținerii statutului de membru cu drepturi depline al NATO.

Al doilea scenariu ar presupune înghețarea conflictului de-a lungul liniei frontului, ceea ce ar lăsa o parte din teritoriul Donbasului sub control ucrainean, și acordarea unor garanții de securitate Ucrainei pentru a o proteja împotriva unei viitoare agresiuni rusești. Aceste garanții ar urma să fie prevăzute într-un tratat internațional cu SUA și, eventual, cu aliații europeni.

Un oficial american a declarat că negociatorii discută numeroase idei, însă orice acord final ar trebui să fie acceptat atât de Ucraina, cât și de Rusia.

Aducerea în discuție a posibilității aderării Ucrainei la NATO arată până unde ar putea fi dispus Washingtonul să meargă pentru a debloca negocierile dintre Rusia și Ucraina. Trump și administrațiile americane precedente s-au opus acordării statutului de membru al alianței militare Ucrainei, de teama că o asemenea decizie ar putea atrage Occidentul într-o confruntare cu Moscova. Unii lideri europeni împărtășesc această temere.

Nu este clar cât de serios iau în considerare mediatorii americani această idee sau dacă Trump și-a schimbat poziția în privința aderării Ucrainei la NATO. Dacă SUA ar susține această propunere, ea ar putea scoate la iveală tensiuni în interiorul alianței, în condițiile în care membri precum Germania s-au opus mult timp aderării Kievului. Extinderea alianței poate avea loc doar prin consens.

Joi, Kushner a declarat că guvernul rus a devenit „confortabil” cu ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite de NATO. El și Witkoff s-au întâlnit joi, la Berlin, cu reprezentanți ai țărilor care susțin Ucraina, pentru a discuta despre finanțarea viitoare și garanțiile de securitate pentru Kiev.

„Vor exista măsuri de descurajare uriașe și consecințe masive dacă acestea vor fi vreodată încălcate”, a declarat Kushner, adăugând că Trump este deschis să ofere astfel de garanții. „Le faci atât de solide încât, sperăm, să nu fie nevoie să le folosești, pentru că efectul de descurajare este atât de puternic”.

Mesaj transmis de Moscova

Vineri, un oficial rus a declarat că orice formă de „cvasi-aderare” a Ucrainei la NATO ar fi inacceptabilă.

„Să recunoască caracterul irevocabil al cererii noastre ca acest stat să nu adere la NATO”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, potrivit agenției de presă ruse de stat Interfax.

Trump, care se întorcea de la un summit cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, l-a sunat pe Kushner pe telefonul mobil, de la bordul aeronavei Air Force One, pentru a-i spune că Putin este obosit de război și dispus să ajungă la o înțelegere, potrivit a două persoane prezente la acel moment.

În timpul unei convorbiri telefonice cu lideri europeni, printre care și Zelenski, reuniți alături de Kushner, Trump a spus că aceștia ar putea economisi foarte mulți bani cheltuiți pentru sprijinirea Ucrainei dacă ar ajunge la un acord de pace cu Putin.

După întâlnirea de la Berlin, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a venit momentul să fie discutată aderarea Ucrainei la NATO. Subiectul avansării candidaturii Ucrainei la NATO a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Berlin, însă gazdele germane nu au fost dispuse să îl ducă mai departe, au declarat persoane care au participat la întâlnire. Cancelarul german Friedrich Merz, în vârstă de 70 de ani, le-ar fi spus consilierilor săi că Ucraina nu va adera la NATO cât timp el va trăi.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că Kievul continuă discuțiile cu SUA și Europa privind garanțiile de securitate și că orice acord va trebui aprobat de poporul ucrainean. El a spus că negociatorii americani au descris aceste garanții drept acorduri bilaterale, „similare celor pe care le are Israelul”.

De asemenea, el a recunoscut că SUA au adus în discuție ideea aderării Ucrainei la NATO.

„Americanii au ridicat o întrebare: Ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO? Ar retrage Ucraina trupele din Donbas?”, le-a spus Zelenski jurnaliștilor.

După aproape cinci ani de război, Rusia nu a reușit încă să cucerească întregul Donbas. Ucraina se teme că cedarea teritoriilor pe care le controlează în această regiune ar ajuta Kremlinul să pregătească viitoare ofensive.

„Am spus în repetate rânduri: Ucraina nu se retrage și nu renunță la teritoriul său în favoarea teroriștilor”, a declarat Zelenski.

În timpul negocierilor desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi, negociatorii ruși au cerut în mod explicit ca Ucraina să renunțe la orice aspirație de a adera la NATO, au declarat persoane familiarizate cu discuțiile.

Moscova cere Ucrainei să elimine din Constituție aspirațiile sale de aderare la NATO

Într-un document distribuit negociatorilor și consultat de The Wall Street Journal, Moscova a cerut Ucrainei să elimine din Constituție aspirațiile sale de aderare la NATO. De asemenea, negociatorii ruși au insistat ca alianța să se angajeze să nu desfășoare trupe sau echipamente militare în Ucraina și ca livrările de armament occidental către Kiev să înceteze.

Cerințele, prezentate într-un așa-numit document informal (non-paper), deoarece conțin poziții neoficiale formulate în scopul negocierilor, au mers și mai departe.

Moscova a cerut NATO să își retragă infrastructura militară din Europa de Est la nivelurile din 1997, anul în care alianța și Rusia au înființat un forum de cooperare.

Documentul solicita, de asemenea, retragerea rachetelor capabile să atingă teritoriul Rusiei din țările europene și din Caucaz, precum și renunțarea la ofertele Franței și Marii Britanii de a extinde protecția nucleară asupra altor state europene.

Negociatorii europeni au respins aceste cereri, considerându-le poziții maximaliste, menite să reprezinte puncte de plecare în negocieri, și nu un plan pentru un acord final.

În conformitate cu acordurile încheiate cu Rusia, NATO nu a construit infrastructură militară semnificativă în statele membre din estul alianței, cu excepția sistemelor radar din Polonia și România și a unei baze pentru o unitate germană care va fi staționată permanent în Lituania. Această ultimă măsură a fost un răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.