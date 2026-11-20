Scandal în Franța: Informații confidențiale despre anchetele privind finanțarea partidului lui Le Pen ar fi fost divulgate

2 minute de citit Publicat la 16:43 20 Noi 2026 Modificat la 16:43 20 Noi 2026

Hugues Moutouh, fost secretar general în cadrul Ministerului de Interne din Franța, este suspectat că a transmis informații despre anchetele referitoare la finanțarea campaniilor electorale. Foto: Hepta

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili dacă un fost oficial din Ministerul de Interne a divulgat partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, al lui Marine Le Pen, informații confidențiale despre investigații judiciare privind finanțarea campaniilor electorale din 2022 și 2024. Cazul adaugă o nouă problemă juridică pentru formațiunea politică, cu mai puțin de șase luni înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, potrivit AP.

Hugues Moutouh, fost secretar general în cadrul Ministerului de Interne din Franța, este suspectat că a transmis informații despre anchetele referitoare la finanțarea campaniilor electorale ale partidului Adunarea Națională din 2022 și 2024, potrivit publicației Le Monde.

Moutouh ocupă în prezent funcția de prefect al regiunii Centre-Val de Loire, unde reprezintă guvernul central.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat vineri că a fost deschisă o anchetă judiciară și l-a convocat pe Moutouh la o întâlnire.

Parchetul din Paris a confirmat pentru sursa citată că a deschis o anchetă judiciară „cu privire la presupuse încălcări ale secretului profesional, încălcări ale secretului anchetei și utilizarea informațiilor obținute prin aceste infracțiuni”. Parchetul a precizat că, în această etapă, nimeni nu a fost pus oficial sub acuzare.

Acesta a adăugat că anchetatorii au efectuat percheziții la sediul partidului pe 9 noiembrie. Marine Le Pen nu a comentat cazul.

„Dacă faptele se confirmă, sunt, evident, foarte grave”, a declarat Nuñez pentru postul de televiziune BFM TV.

Cu mai puțin de șase luni înaintea alegerilor de anul viitor, acesta este cel mai recent scandal care afectează partidul lui Le Pen, după acuzațiile din septembrie potrivit cărora partenerul său politic, Jordan Bardella, ar fi făcut declarații antisemite în perioada în care era un tânăr membru al partidului.

Bardella, în vârstă de 31 de ani, despre care Le Pen a declarat că va fi prim-ministrul său dacă va câștiga alegerile prezidențiale din luna mai, a negat vehement că ar fi autorul comentariilor despre presupuse monopoluri bancare evreiești și alte teorii ale conspirației antisemite pe care site-ul de investigații Mediapart i le-a atribuit.

Le Pen va candida la președinția Franței anul viitor, în pofida faptului că, în iulie, a fost condamnată să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, în urma unei condamnări pentru deturnare de fonduri. Decizia luată în cazul politicienei în vârstă de 57 de ani, care a participat la trei campanii prezidențiale, a deschis calea unei a patra candidaturi fără precedent: aceasta ar putea solicita voturile alegătorilor în timp ce se află sub supraveghere, iar un judecător ar putea decide modul în care este aplicată pedeapsa și durata acesteia.

Le Pen a contestat hotărârea la cea mai înaltă instanță din Franța și consideră că nu va fi supusă deloc supravegherii electronice.

Potrivit sondajelor de opinie, naționalista Marine Le Pen este favorită pentru a-i succeda lui Emmanuel Macron, fiind înaintea liderului extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon. Printre ceilalți aspiranți la funcția prezidențială se numără doi foști prim-miniștri din timpul mandatului lui Macron. De asemenea, candidează reprezentanți ai stângii moderate, ai dreptei moderate, ai Partidului Verzilor și ai conservatorilor, printre alții.