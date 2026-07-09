Marine Le Pen ar câștiga prezidențialele din Franța din 2027, în ciuda condamnării. Sondajele o dau favorită

Marine Le Pen ar câștiga prezidențialele din Franța din 2027, în ciuda condamnării. Foto: Getty Images

Lidera partidului Rassemblement National (RN, antiimigrație, eurosceptic), Marine Le Pen, ar câștiga alegerile prezidențiale din Franța în ciuda deciziei recente a unei curți de apel care i-a menținut verdictul de vinovăție pentru deturnare de fonduri UE, arată două sondaje citate de Reuters, potrivit Agerpres.

Până la primul tur de pe 18 aprilie 2027 se pot întâmpla multe, iar cele două institute de sondare subliniază că rezultatele prezentate joi nu sunt o prognoză, ci o 'fotografie' a intențiilor actuale de vot ale electoratului francez.

Ambele sondaje, realizate de Ifop pentru postul LCI și cotidianul Le Figaro, și de Toluna Harris Interactive pentru posturile M6 și RTL, o dau învingătoare pe Le Pen atât în turul întâi cât și în cel final de pe data de 2 mai, la fel cum o creditau și majoritatea sondajelor înainte de pronunțarea verdictului.

Cele două sondaje au fost efectuate după ce lidera veterană a RN a anunțat că va candida la viitoarele alegeri prezidențiale, în urma hotărârii curții de apel care a găsit-o vinovată de utilizarea abuzivă de fonduri UE pentru a plăti personalul partidului, dar i-a redus interdicția de exercitare a drepturilor electorale, permițându-i să candideze.

În sondajul Ifop, Le Pen conduce cu 36% din intențiile de vot, în creștere față de sondajele din lunile anterioare care o creditau cu 32-34%.

Niciunul dintre contracandidații prezumtivi nu ar obține peste 19% din voturi.

Celelalte sondaje au arătat rezultate similare.

În turul decisiv, ambele sondaje publicate joi o dau câștigătoare pe Marine Le Pen

În sondajul Harris Interactive, victoria cea mai strânsă ar fi împotriva fostului prim-ministru Edouard Philippe, un candidat de centru-dreapta, cotat cu un scor de 49%, la o diferență aflată în marja de eroare a sondajului.

În ambele sondaje, Gabriel Attal, un alt fost prim-ministru sub președinția lui Emmanuel Macron, este creditat cu 45% din intențiile de vot în turul decisiv, în timp ce, dacă adversarul lui Le Pen ar fi Jean-Luc Melenchon (Franța Nesupusă), acesta ar obține doar circa o treime din voturi.

Reacționând la ultimele două sondaje, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, vede în Marine Le Pen un 'candidat formidabil'. Socialiștii, la fel ca multe alte partide, consideră rușinoasă candidatura liderei RN.

Marine Le Pen a contestat în apel sentința primită, iar Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță, a declarat că își propune să dea un verdict final înainte de alegeri.

Miercuri, la lansarea campaniei prezidențiale, Marine Le Pen a fost întâmpinată cu urale, dar și cu fluierături.

În timp ce strângea mâini în piața stradală La Fleche de pe Valea Loarei, în vestul Franței, unii din cei prezenți i-au strigat 'Dă banii înapoi!' și 'La închisoare!', iar alții au scandat 'Marine, președintă!', un semn al tensiunilor ce ar putea apărea.

Un alt sondaj, realizat de institutul Elabe pentru BFM TV și publicat miercuri, a evidențiat câteva din provocările cu care se va confrunta Le Pen. Șapte din zece respondenți nu au fost de acord cu declarațiile ei conform cărora este nevinovată. Și, chiar dacă o majoritate largă a votanților RN îi susțin decizia de a candida, 32% sunt de părere contrară.