Verdict crucial pentru Marine Le Pen: Judecătorii decid astăzi dacă mai poate candida la alegerile prezidențiale din Franța

Visul prezidențial al lui Le Pen se află într-un impas încă de anul trecut, când a fost găsită vinovată de deturnarea unor fonduri ale Parlamentului European. FOTO: Hepta

A patra și, posibil, ultima candidatură a lui Marine Le Pen la președinția Franței va fi decisă, cel mai probabil, marți, într-o sală de judecată din Paris.

Politiciana în vârstă de 57 de ani, figură veterană a extremei drepte franceze, va afla dacă o instanță de apel îi va deschide calea pentru a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor sau dacă va menține interdicția electorală de cinci ani care i-ar putea pune capăt ambițiilor prezidențiale pe care și le construiește de mai bine de un deceniu, potrivit Politico.

Visul prezidențial al lui Le Pen se află într-un impas încă de anul trecut, când a fost găsită vinovată de deturnarea unor fonduri ale Parlamentului European, după ce și-a folosit asistenții pentru activități în cadrul partidului său, Reuniunea Națională (National Rally), în loc să lucreze pentru activități legate de Parlamentul European.

Le Pen are nevoie ca un complet format din trei judecători să anuleze sau să reducă semnificativ această interdicție pentru a putea participa la cursa pentru succesiunea președintelui francez, Emmanuel Macron, în primăvara anului 2027.

Jordan Bardella, desemnat să o înlocuiască pe Le Pen

Decizia vine într-un moment în care Le Pen nu a părut niciodată mai aproape de președinție, după trei campanii prezidențiale și două înfrângeri în turul al doilea în fața lui Macron. Totuși, chiar dacă va fi împiedicată să candideze, nu este clar dacă șansele partidului său vor avea de suferit. Președintele Reuniunii Naționale, Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, a fost desemnat drept înlocuitorul său și a obținut rezultate cel puțin la fel de bune în unele dintre primele sondaje.

Deși Le Pen a declarat că nu ar face campanie electorală dacă ar fi plasată în arest la domiciliu și obligată să poarte o brățară electronică de supraveghere, miercuri ea a spus într-un interviu că va continua să participe la viața politică indiferent de rezultat.

„Nu mai depinde de mine”, a declarat ea. „Dar voi continua să lupt și voi continua să fiu militantă. Iar dacă voi fi doar o militantă, atunci voi fi doar o militantă.”

Marine Le Pen este așteptată la Palais de Justice din Paris, situat în centrul istoric medieval al capitalei franceze, la începutul după-amiezii. Judecătoarea care prezidează cazul, Michèle Agi, urmează să înceapă citirea verdictului în jurul orei 13:30.

Le Pen nu este așteptată să facă declarații imediat după ieșirea din sala de judecată. Potrivit a trei oficiali ai Reuniunii Naționale, care au acceptat să vorbească sub protecția anonimatului deoarece agenda este încă în schimbare, ea se va deplasa direct la sediul partidului din vestul Parisului pentru a se întâlni cu Bardella.

Bardella nu va fi prezent în sala de judecată la pronunțarea verdictului. El se va afla dimineața la Strasbourg, în calitate de membru al Parlamentului European, înainte de a reveni la Paris.

Ce indică sondajele de opinie

Nu este clar dacă extrema dreaptă are șanse mai mari să câștige președinția cu sau fără Le Pen.

Sondajele de opinie indică faptul că Bardella este ușor mai popular decât Le Pen. Un sondaj realizat luna trecută de institutul francez Ifop sugerează că acesta ar câștiga primul tur al alegerilor cu până la 37% din voturi, cu peste 15 puncte procentuale înaintea celui mai apropiat competitor în toate scenariile testate.

Același sondaj arată că și Le Pen ar câștiga primul tur, însă nivelul său maxim de susținere ar fi de 32%.

Primul tur al alegerilor este programat pentru 18 aprilie. Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi, primii doi clasați se vor confrunta într-un al doilea tur, programat pentru 2 mai.

Oricât de mare ar fi avantajul lui Bardella în ceea ce privește popularitatea, acesta este compensat de lipsa sa de experiență. Vârsta sa și faptul că nu a fost încă testat într-o asemenea competiție ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a-și menține ascensiunea în lunile următoare. Nu este clar dacă alegătorii francezi sunt pregătiți să încredințeze conducerea unei puteri nucleare și a celei de-a doua economii ca mărime din Europa unui politician de 30 de ani.

Pentru Le Pen, miza este una mult mai personală. Dacă interdicția electorală va fi menținută, aceasta ar reprezenta o lovitură devastatoare pentru o politiciană care și-a petrecut mai bine de un deceniu încercând să curețe imaginea partidului moștenit de la tatăl său și să îl transforme într-o forță politică mainstream în Franța.

Iar acum, când Reuniunea Națională este mai aproape ca niciodată de putere, este posibil ca ea să nu fie cea care va culege roadele acestui succes.