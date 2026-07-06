Noua stea a extremei drepte din Franța, Jordan Bardella, află marți dacă poate candida la președinție iar Le Pen va fi scoasă din cursă

Jordan Bardella are 30 de ani și e liderul partidului de extremă dreapta Adunarea Națională. Foto: Getty Images

Liderul extremist francez Jordan Bardella, se află în fața unui moment crucial al carierei sale politice: marți e așteptat un verdict al unei instanțe din Franța, care va decide dacă Marine Le Pen va putea candida la alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor. În cazul în care Le Pen va fi scoasă din cursa electorală, Bardella va fi desemnat candidatul formațiunii de dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National), informează Politico.

Le Pen a fost găsită vinovată de delapidarea fondurilor Parlamentului European și i s-a interzis timp de cinci ani să candideze pentru funcții publice, în primăvara trecută. De atunci, ea și Bardella și-au disputat reprezentarea partidului naționalist și anti-imigrație Adunarea Națională și candidatura în cursa prezidențială din 2027. Emmanuel Macron nu va mai candida la aceste alegeri, după două mandate la președinția Franței.

Până acum, Jordan Bardella și Marine Le Pen au încercat să afișeze o imagine unită, ambii subliniind că Le Pen rămâne principala opțiune la candidatura pentru președinție, în timp ce Bardella este „Planul B” al Adunării Naționale.

Dar acest front unit a devenit tot mai greu de menținut pe măsură ce perspectivele de succes în instanță ale lui Le Pen s-au micșorat, iar Bardella, actualul președinte al Rassemblement National, a început să-și cultive tot mai mult imaginea de candidat prezidențial.

„Totul a fost construit în jurul lui Marine Le Pen în ultimii 20 de ani. Va trebui să refacem totul”

Marți, un tribunal din Paris urmează să dea verdictul final înaintea alegerilor prezidențiale franceze – dacă Marine Le Pen va putea să candideze la președinție sau dacă rolul va fi asumat de Jordan Bardella. Cu câteva zile înainte de verdict, Le Pen și Bardella s-au angajat să lucreze împreună.

Duminică, Le Pen și Bardella au anunțat că, oricare va fi deznodământul, vor lucra împreună ca „duo”.

Dacă tribunalul de apel va menține restricția electorală și nu-i va permite să participe la alegerile prezidențiale, Le Pen a promis să-l susțină pe Bardella „în fiecare zi cu multă energie, cu multă determinare și hotărâre”.

Jordan Bardella ar fi apoi, la doar 30 de ani, aruncat în rolul de favorit la președinție.

„Jordan nu are aceeași experiență ca Marine, dar este extraordinar ce a realizat la vârsta sa”, a spus deputatul Rassemblement National Alexandre Sabatou. „Suntem aici pentru a zdruncina lucrurile, avem poftă și energie. Cred că așa se schimbă lucrurile”.

Dar ascensiunea meteorică a lui Bardella a provocat îngrijorări în cadrul partidului său. Unii se tem că i-ar putea lipsi experiența necesară pentru a câștiga alegerile prezidențiale — sau că ar putea trăda valorile fundamentale ale partidului pentru a ajunge acolo.

„Totul a fost construit în jurul lui Marine Le Pen în ultimii 20 de ani. Va trebui să refacem totul,” a spus, sub anonimat, un membru important din cadrul Adunării Naționale.

Prima ruptură dintre Bardella și Le Pen: reforma pensiilor din Franța

Chiar dacă Bardella poate să atragă un segment mai larg al electoratului decât Le Pen, pe care mulți încă o asociază cu tatăl ei controversat, Jean-Marie Le Pen, lipsa de experiență a lui Bardella ar putea reprezenta o oportunitate pentru rivalii săi.

„Va trebui să îi convingă pe oameni că unui tânăr de 30 de ani i se poate încredința codurile nucleare”, a spus un consilier care îl susține pe candidatul la prezidențiale al Les Républicains, Bruno Retailleau.

În plus, relația amoroasă mondenă și țipătoare a lui Jordan Bardella, tânărul șef al extremei-drepte franceze, cu o prințesă italiană face furori în Franța și riscă să-i pună la îndoială acestuia imaginea de reprezentant al clasei muncitoare, în condițiile în care pare că devine un membru al elitei căreia partidul său i se opune.

Un sondaj de luna trecută a sugerat că Bardella ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale, cu până la 37% din voturi, cu peste 15 puncte înaintea celui mai apropiat competitor, în fiecare dintre scenariile testate. Alte sondaje arată că Bardella ar câștiga în majoritatea scenariilor pentru turul al doilea.

Conform unui sondaj realizat pentru POLITICO de Public First în iunie, doar 25% dintre respondenții francezi au spus că îl consideră pe Jordan Bardella anti-sistem, comparativ cu 27% care au spus că îl consideră parte a sistemului. Asta e mult mai puțin decât lidera Alternativei pentru Germania, Alice Weidel, care a fost văzută ca provocând sistemul de 43% dintre respondenții germani.

Dacă Bardella îl va înlocui pe Le Pen, va trebui să-și clarifice poziția asupra unei serii de probleme, inclusiv economia și finanțele de stat.

O primă ruptură majoră dintre Bardella și Le Pen o reprezintă reforma pensiilor.

Le Pen a făcut din revenirea la sistemul de pensii francez generos de dinainte de Macron un fundament al campaniei sale. Ea s-a angajat că va elimina reformele și că va menține vârsta de pensionare de 62 de ani. Bardella nu pare deloc interesat să mențină această promisiune și a spus că politica de pensii este încă „un punct de dezbatere”.