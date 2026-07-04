Prințesa italiană care ar putea să fie viitoarea primă doamnă a Franței. Cine este Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles

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Relația amoroasă mondenă și țipătoare a lui Jordan Bardella, tânărul șef al extremei-drepte franceze, cu o prințesă italiană face furori în Franța și riscă să-i pună la îndoială acestuia imaginea de reprezentant al clasei muncitoare, în condițiile în care pare că devine un membru al elitei căreia partidul său i se opune, scrie Politico.

Relația dintre Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, o influnceriță și membră a înaltei societăți, a devenit o problemă pentru partidul Rassemblent National (RN), care susține că este vocea francezilor de rând și a clasei muncitoare în lupta cu cei mai bogați și mai puternici membri ai societății.

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Riscul a devenit mai vizibil la începutul lui iunie, când Bardella a fost filmat la Grand Prix-ul din Monaco, sorbind din cocktail-uri scumpe și râzând cu VIP-uri, alături de iubita sa bogată, în timp ce Franța suferea prin criza provocată de uciderea și violarea unei fetițe de 11 ani.

Câteva zile mai târziu a fost întrebat în primetime la televizor dacă a considerat că această călătorie a fost nepotrivită, având în vedere că a avut loc în aceeași perioadă în care se organizeze un marș al tăcerii pentru victimă.

Bardella a răspuns foarte iritat.

„Asta e o întrebare serioasă? Sunt marșuri ale tăcerii în fiecare zi”, a spus el.

Politicianul francez a spus și că familia și-a exprimat dorința de a nu vedea politicieni la demonstrație, însă replica sa a declanșat un val de atacuri în presa franceză, care l-a denunțat pe Bardella pentru „lipsa de empatie”.

Chiar și în tabăra extremiștilor francezi de dreapta, reacția prezidențiabilului a fost primită cu neliniște.

„Pozele acelea sunt ceva greșit”, a declarat un oficial RN anonim citat de Politico, referindu-se la imaginile în care apar Bardella și iubita lui.

Un alt personaj din mișcarea extremistă, ieșit între timp din peisajul politic, a spus că Bardella a dat o impresie periculoasă.

„Lipsă de empatie, cinism. Nu spun că e adevărat în cazul lui, dar asta e impresia pe care o faci”, a spus el.

Totuși, pentru moment, episodul nu pare că i-a periclitat serios șansele lui Bardella de a deveni viitorul președinte al Franței.

El rămâne favoritul pentru turul unu al alegerilor și e puțin probabil ca el să nu intre în turul doi de pe primul loc. Când vine vorba de finală, sondajele îl arată competitiv în fața rivalilor centriști și câștigătorul aproape inevitabil într-o finală cu extrema stângă.

Pe de altă parte, sezonul electoral și toată atenția care vine cu el de-abia ce au început.

În legătură cu partenera sa, Bardella a răspuns scurt, într-un interviu anterior.

„Să ne înțelegem, ea nu face politică. Acum este cu mine și este o femeie extraordinară. Sunt extrem de fericire și extrem de îndrăgostit”, a declarat el.

„Povestea de basm a lui Bardella”

Bardella și Maria Carolina și-au făcut publică relația în aprilie, când au apărut împreună pe coperta revistei mondene Paris Match.

Însă, abia la Monaco, câteva săptămâni mai târziu, relația a trecut din zona știrilor mondene în cea a disputelor politice.

Cei doi s-au cunoscut în 2025, la o ediție anterioară a evenimentului de Formula 1, iar relația lor i-a plasat rapid în centrul unei furtuni mediatice.

Pentru familia Bourbon-Două Sicilii (familie aristocratică veche, care a ocupat, înainte de unificarea Italiei, tronul celor Două Sicilii, un stat pre-național italian - n. red.), Monaco este un loc familiar.

Apartamentul pe care îl dețin acolo este doar una dintre mai multe reședințe răspândite prin cele mai exclusiviste destinații din Franța și Italia.

Familia deține un castel la Saint-Tropez, o casă idilică în inima regiunii Provence, o vilă cu priveliști spectaculoase în Sardinia și un apartament spațios la Paris, pe malul opus al Senei față de Turnul Eiffel, unde pot savura preparate gătite de un faimos bucătar napolitan.

Originea prințesei, în vârstă de 23 de ani, contrastează puternic cu cea a lui Bardella, care și-a construit identitatea politică în jurul copilăriei sale într-o familie din clasa muncitoare, în suburbiile Parisului.

Această poveste l-a ajutat să atragă alegători din fostele zone industriale ale Franței și din orașele de dimensiuni medii, unde RN a depășit de ani buni partidele de centru aflate în declin.

După coperta Paris Match, Bardella a pierdut trei puncte într-un sondaj de popularitate realizat de compania franceză Odoxa, deși a rămas cel mai popular politician din țară, cu 35% opinii favorabile.

Totuși, unii din Adunarea Națională au respins ideea că relația i-ar putea afecta sprijinul electoral. La scurt timp după apariția informațiilor despre relație, un alt oficial al partidului a sugerat că aceasta ar putea fi percepută drept „o poveste de basm”.

„Nu cred că are vreun impact”, a declarat un al treilea oficial apropiat de Bardella, la câteva zile după momentul său stânjenitor de la Monaco.

Oficialul a invocat un sondaj recent publicat de compania franceză Ifop, potrivit căruia Bardella ar obține 36% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, cu două puncte procentuale mai mult decât cu o lună înainte.

Dragoste și bani

Francezii sunt faimoși pentru toleranța lor când vine vorba de viețile amoroase ale liderilor lor.

Nicolas Sarkozy, de exemplu, a candidat la prezidențiale în timp ce divorța.

A câștigat șefia statului francez, după care s-a recăsătorit cu super-modelul Carla Bruni, după o poveste de amor care a făcut deliciul presei de scandal.

Succesorul său la Elysee, Francois Holland, a fost prins în timp ce își înșela iubita cu o actriță. Între timp, amanta i-a devenit soție.

Există totuși ceva care îi calcă pe francezi pe bătături când vine vorba de liderii lor politici – iar iubita lui Bardella nu duce deloc lipsă de acest ceva.

Maria Carolina este moștenitoarea unei familii cu o avere de peste 130 de milioane de euro în trusturi offshore, conform unei analize a rapoartelor financiare și a documentelor din instanță obținută de publicația franceză Le Monde.

Ea a crescut într-o familie care s-a mutat constant între orașe – de la Paris la Roma la Monaco și invers – a fost educată de profesori privați de top (vreo 12) și a călătorit frecvent alături de familia ei. Toate astea au fost dezvăluite de prințesă și de sora ei.

Nici Bardella și nici Maria Carolina nu s-au rușinat să-și facă cunoscute gusturile scumpe. Ei petrec frecvent la Monaco, destinația de lux cunoscută pentru cazinouri, peisajele superbe și pentru faptul că este un paradis fiscal. Cei doi frecventează și Saint Tropez, acolo unde-și petreceau vacanțele înainte să devină un cuplu.

Pe Instagram, Maria Carolina postează des imagini din viața sa, iar rochiile extravagante și mărcile de lux sunt nelipsite.

Întrebată dacă ea și sora ei mai mică s-au simțit vreodată „rupte de lume”, la o emisiune TV cu capete încoronate, Maria Carolina a răspuns: „Nu trăim pe Lună! Suntem privilegiate, într-adevărf, dar asta nu înseamnă că nu vrem să muncim, nu avem propriile proiecte sau că nu vrem să ne facem propriul viitor”.

Un apropiat al familie, invitat la un moment dat la o petrece anuală a familiei în Saint Tropez a spus că Maria Carolina „e un pic în lumea ei”, dar că este foarte „de treabă și cool, departe de a fi vreo prostuță”.

Ea și sora ei au fost crescute să se poarte mereu bine, să nu facă vreun pas greșit, a mai spus sursa.

„Bling-bling”

Potrivit primului oficial din RN citat anterior, care respinge ideea unei „povești de basm”, afișarea ostentativă a bogăției este lucrul care-i poate face cel mai mare rău lui Bardella.

Averea personală a lui Bardella este mult mai modestă, deși a crescut datorită drepturilor de autor obținute din cărțile sale. Ea depășea 700.000 de euro în iulie anul trecut, potrivit declarației sale financiare depuse la Parlamentul European.

„Nu văd avantajele, văd dezavantajele”, a spus sursa citată. „Trăim într-o societate căreia nu-i place bling-bling-ul”.

Contrastul este cu atât mai evident în raport cu mulți dintre alegătorii RN. Partidul obține rezultate foarte bune în rândul alegătorilor din clasa muncitoare cu venituri mici, adunând 56% din intențiile de vot pentru primul tur în același sondaj Ifop — cu 20 de puncte procentuale peste scorul său în rândul populației generale.

Adversarii de stânga ai partidului, care concurează pentru același electorat, nu au ratat ocazia de a-l ataca pe Bardella pentru relația sa cu prințesa.

„Nu judec relația, dar cred că Jordan Bardella reprezintă un punct de cotitură politic și ideologic în extrema dreaptă franceză, unul ultraliberal”, a declarat Paul Vannier, deputat din partea partidului de stânga radicală Franța Nesupusă.

„Alegerile pe care a decis să le facă publice nu mai țin de viața privată”, a adăugat Vannier. „O relație cu o prințesă, participarea la evenimente internaționale. Toate acestea transmit un mesaj politic”.

Marine Le Pen însăși a criticat de mult marile averi și elitele globale care se reunesc în locuri precum Davos, câștigând sprijinul alegătorilor afectați de închiderea fabricilor și de efectele globalizării în fostele regiuni industriale ale Franței.

Săptămâna trecută, deputatul Jean-Philippe Tanguy — unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Le Pen — le-a reamintit jurnaliștilor unul dintre mesajele sale recurente, într-o conferință de presă despre programul partidului privind schimbările climatice, fenomen pentru care Adunarea Națională dă vina pe elita conducătoare.

Le Pen a descris „două tipuri de totalitarism”, a spus Tanguy: „Totalitarismul islamist și totalitarismul banului ca putere dominantă, banul cu orice preț”.

În acest context, ironia situației actuale a lui Bardella nu le scapă susținătorilor lui Le Pen, care se tem de consecințele politice ale poveștii sale de dragoste și de felul în care o gestionează. Un sondaj recent realizat de firma de cercetare Verian a oferit un semnal de alarmă: Bardella era politicianul asociat cel mai des cu elita, 17% dintre respondenți spunând că face parte din aceasta.

Rezultatul ar putea fi interpretat ca un indiciu că susținătorii RN îl văd pe Bardella drept parte a unei elite intelectuale sau de afaceri. Totuși, el reflectă și ambiguitatea termenului în rândul alegătorilor francezi în general și al celor de extremă dreapta în particular, potrivit directoarei generale a Verian, Laure Salvaing, care a coordonat sondajul.

„Ceea ce critică susținătorii RN la elită nu este atât puterea și privilegiile, cât ruptura de realitatea de zi cu zi”, a spus ea. Din această perspectivă, Bardella „merge pe sârmă”.

Sânge albastru

Există și o altă perspectivă din care relația lui Bardella ar putea funcționa pentru o parte a extremei drepte: ca simbol regal, nu ca dovadă a apropierii de elite.

La un miting al unor activiști de extremă dreapta apropiați de mișcarea identitară, Jean-Yves Le Gallou, fost parlamentar RN, care a părăsit partidul în urmă cu ani, a salutat această perspectivă.

„Dacă va fi ales, prima doamnă va fi descendentă directă a lui Carol Martel (conducător al vechilor franci în secolul al VIII-lea, cunoscut după supranumele „Ciocanul”), fondatorul dinastiei regale franceze. Nu pot decât să mă bucur”, a spus el.

Arborele genealogic al Mariei Carolina o leagă direct de Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare” al Franței din secolul al XVII-lea, deși legătura dinastică mai apropiată a familiei sale este cu fostul Regat al celor Două Sicilii, care cuprindea Sicilia și sudul Peninsulei Italiene.

Întrebat la televiziunea franceză despre posibilitatea ca o membră a familiei Bourbon să devină primă doamnă, Bardella a recurs la argumentul care a devenit apărarea sa preferată a relației: nu este vorba despre bani, putere sau politică, ci despre ceva mult mai personal.

„Înainte de a fi, pentru orice iubitor al istoriei Franței, un simbol de cea mai mare importanță, ea este în primul rând persoana pe care o iubesc”, a declarat el. „Sunt extrem de mândru de ea și sper ca francezii să aibă ocazia să o descopere și să o cunoască”.