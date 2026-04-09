Jordan Bardella şi o ducesă italiană, fotografiaţi ţinându-se de mână în Corsica. "Povestea de dragoste la care nimeni nu se aştepta"

Jordan Bardella, preşedintele Adunării Naţionale (RN, extremă dreapta) şi Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii, ducesă de Calabria şi Palermo.

Preşedintele Adunării Naţionale (RN, extremă dreapta), Jordan Bardella, şi Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii, ducesă de Calabria şi Palermo, au fost fotografiaţi plimbându-se mână în mână pe insula mediteraneană franceză Corsica, informează joi EFE, potrivit Agerpres. "Jordan Bardella și Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii – povestea de dragoste la care nimeni nu se aștepta" este titlul sub care revista Paris Match a publicat fotografiile în ediția sa online.

Jurnaliştii de la Paris Match adoptă un ton liric pentru a descrie această uniune neașteptată. Publicația evocă "o eleganță clasică" și "un cuplu extrem de atipic", înainte de a contrapune "un politician provenit din rândul oamenilor, aflat într-o ascensiune incontestabilă" cu "o prințesă din cea mai înaltă nobilime: ținută suverană, temperament hotărât, moștenitoare a unui rang pe care nu îl consideră nici privilegiu, nici podoabă", conform entrevue.fr.

În vârstă de 30 de ani, Jordan Bardella, considerat favorit în sondajele pentru alegerile prezidenţiale franceze din primăvara anului 2027, şi ducesa de Bourbon-Două Sicilii, o figură proeminentă a înaltei societăţi italiene, model şi influencer pe reţelele sociale, au mai fost văzuţi împreună părăsind împreună Grand Palais din Paris pe 13 ianuarie, după celebrarea bicentenarului ziarului Le Figaro.

› Vezi galeria foto ‹

Revista citează și această declarație a Mariei Carolina de Bourbon-Două Sicilii: "A fi prințesă nu este un basm, ci o viață de datorie și responsabilitate".

Cu toate acestea, preşedintele RN a evitat sistematic să discute despre viaţa sa privată atunci când a fost întrebat despre aceasta în mai multe interviuri din timpul campaniei pentru recentele alegeri municipale din martie, susţinând că este singurul "spaţiu de libertate" care i-a mai rămas, deşi a recunoscut că nu mai este singur.

Crescută între Paris, Roma şi Monaco, ducesa italiană în vârstă de 22 de ani este fiica cea mare şi moştenitoarea Prinţului Carlo, Duce de Castro, şeful Casei de Bourbon-Două Sicilii, şi descendentă directă a lui Ludovic al XIV-lea.

Potrivit jurnaliştilor publicaţiei Paris Match, cei doi s-au cunoscut la Monaco în mai 2025, în timpul Marelui Premiu de Formula 1, unde Jordan Bardella, născut într-un cartier umil din Saint-Denis (la periferia Parisului), îşi dusese tatăl, un pasionat de sporturi cu motor.