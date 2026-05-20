FT: Angela Merkel sau Mario Draghi ar putea reprezenta UE în posibilele negocieri cu Vladimir Putin. Ce nume mai sunt vehiculate

5 minute de citit Publicat la 13:56 20 Mai 2026 Modificat la 15:06 20 Mai 2026

Guvernele UE discută dacă fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, sau fostul cancelar al Germaniei, Angela Merkel, ar putea reprezenta blocul comunitar în potențialele negocieri cu Vladimir Putin. Miniștrii de Externe vor discuta meritele posibililor candidați la o reuniune a UE care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru, după ce Washingtonul și Kievul și-au exprimat sprijinul pentru ca Europa să colaboreze cu președintele Rusiei pentru războiului din Ucraina, au declarat persoane informate despre discuții, scrie Financial Times.

Administrația Trump, distrasă în prezent de propriul război din Orientul Mijlociu, și-a informat omologii din UE că nu se opune discuțiilor europene cu Putin în paralel cu negocierile de pace conduse de SUA, au declarat trei persoane cu cunoștințe despre subiect.

„Știu că nu funcționează”, a spus unul dintre ei, referindu-se la eforturile existente de a pune capăt conflictului.

Bruxelles-ul a închis canalele oficiale de comunicare cu Moscova în urma invaziei Ucrainei de către Putin în 2022, cu excepția unor încercări sporadice de comunicare din partea unor lideri ai UE. Însă blocul comunitar se teme acum că lipsa progreselor în discuțiile conduse de SUA, în principal din cauza cererilor teritoriale inflexibile ale liderului rus, pe care Kievul le-a respins, a lăsat Europa marginalizată și vulnerabilă la un acord în termeni nefavorabili.

Acest lucru a stârnit discuții tot mai intense cu privire la numirea unui trimis comun, în ciuda diviziunilor profunde dintre state cu privire la fezabilitatea și amploarea unei astfel de sarcini, precum și a scepticismului cu privire la faptul că Putin ar fi dispus să facă față acestei abordări.

„Pe lângă Draghi și Merkel, alte guverne i-au propus pe președintele Finlandei, Alexander Stubb, și pe predecesorul său, Sauli Niinisto, ca posibili candidați”, au declarat sursele.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care reprezintă cei 27 de lideri naționali ai UE, a declarat luna aceasta că blocul comunitar se pregătește pentru „potențiale” discuții cu Putin.

„Discuțiile dintre capitale pe această temă au loc la diferite niveluri”, a declarat o persoană la curent cu discuțiile, „existând posibilitatea unor discuții oficiale între liderii UE la un summit în iunie”.

„Amândoi suntem de acord că Europa trebuie să fie implicată în negocieri. Este important ca aceasta să aibă o voce și o prezență puternică în acest proces și merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod specific”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu Costa, duminică.

Zelenski a declarat marți că s-a întâlnit cu ministrul său de Externe pentru a discuta despre negocierile cu Rusia „și despre posibila reprezentare a Europei în acest proces”.

„Ne așteptăm ca Europa să fie puternică și, din partea noastră, facem tot posibilul pentru a ne asigura că pozițiile și interesele paneuropene sunt luate în considerare, la fel cum sunt cele ale Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că Zelenski ar dori ca „cineva ca Draghi” sau un „lider de stat puternic și actual” să conducă partea europeană în discuțiile cu Rusia.

„Zelenski este așteptat să discute această chestiune cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit la sfârșitul acestei săptămâni”, a declarat oficialul.

Draghi este văzut ca o persoană sigură și respectată în întreaga UE, cu un background tehnocratic care s-ar putea potrivi situației, au spus sursele.

Un purtător de cuvânt al lui Draghi a refuzat să comenteze, iar un purtător de cuvânt al lui Merkel nu a răspuns solicitării de a comenta.

Vorbind luni la o conferință, Merkel și-a exprimat regretul că Europa nu a fost inclusă în negocierile cu Putin. Ea a mai spus că, deși subestimarea liderului Rusiei „ar fi o greșeală”, ar fi greșit să se subestimeze „propriile capacități” ale Europei.

Când a fost întrebată dacă va interveni, fosta cancelară a spus că „alții sunt probabil mai potriviți”, menționând că Putin „i-ar lua în serios doar pe liderii actuali”.

Întrebat luni, separat, despre Merkel, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că partenerii UE „discută această problemă în profunzime” și a refuzat să comenteze numele individuale.

Merkel a fost mult timp o rivală politică a actualului cancelar, unii colegi creștin-democrați criticând-o pentru adâncirea dependenței energetice a Germaniei de Rusia în timpul mandatului său. Un parlamentar CDU a numit ideea de a o folosi ca negociator „absurdă”.

Un oficial european de rang înalt a declarat că, deși Niinisto „este unul dintre puținii europeni care au o relație de lucru cu Putin, rușii sunt foarte supărați pe Finlanda în prezent”. Țara nordică și-a abandonat poziția neutră și s-a alăturat NATO ca răspuns la războiul din Ucraina.

„Cred că ar trebui să fie cineva dintr-o țară precum Olanda sau Portugalia, care nu are bagajul pe care îl au țările din est”, a adăugat oficialul.

Reuniunea miniștrilor de Externe ai UE va include, de asemenea, discuții despre ce ar cere Europa într-o relație post-conflict cu Rusia, ce linii roșii au pentru o posibilă soluționare a conflictului în Ucraina și care ar fi condițiile prealabile pentru deschiderea oricăror discuții cu Kremlinul, au adăugat sursele.

Putin a declarat că este deschis discuțiilor cu un reprezentant european, cu condiția ca trimisul „să nu spună tot felul de lucruri urâte despre noi”. L-a menționat pe vechiul său prieten și predecesorul lui Merkel, Gerhard Schroder, care a fost respins categoric de europeni și de Kiev.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președintelui rus, a lăudat săptămâna trecută eforturile europene de a deschide o linie cu Moscova.

„Sperăm că o abordare practică va triumfa și va avea un anumit impact în lumea reală. Putin este la doar un apel telefonic distanță pentru țările europene”, a spus Peskov.

Unele guverne sunt consternate de dezbaterea în sine și se tem că aceasta va expune doar diviziunile UE privind Ucraina și Rusia.

„Nu este ceva ce discuți în public înainte de a face acest lucru”, a declarat un diplomat UE.

Ucraina dorește ca Europa să-l preseze pe Putin să accepte un armistițiu imediat care ar îngheța actualele linii ale frontului, potrivit unui înalt oficial european. Însă Rusia a respins fără menajamente o rugăminte din partea oficialilor francezi în februarie.

„Au fost umiliți”, a spus oficialul european.

Rusia a semnalat că ar fi mai deschisă la un mesaj european mai „constructiv”, potrivit unor persoane de la Moscova implicate în discuții secrete.

„Însă europenii încă nu spun nimic valoros. Sunt doar sloganuri de genul «susținem o pace justă pentru Ucraina»”, a spus una dintre persoane.

Moscova ar putea prefera să discute direct cu o mare putere europeană, decât cu blocul în ansamblu, a adăugat persoana respectivă, deoarece „așa cum recunosc europenii, poziția lor comună ar fi proastă, deoarece ar face pe placul țărilor marginale pentru a menține unitatea europeană”.