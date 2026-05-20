România, pe locul doi în UE la numărul de stupi de albine. Ce țară ocupă primul loc

1 minut de citit Publicat la 13:42 20 Mai 2026 Modificat la 14:05 20 Mai 2026

România e pe locul doi în UE la numărul de stupi de albine. Foto: Getty Images

În anul 2023, în fermele din Uniunea Europeană erau înregistraţi un număr record de 9,4 milioane de stupi de albine, în creştere cu 16%, sau 1,3 milioane, faţă de 8,1 milioane de stupi în anul 2020, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Conform acestor date preluate de Agerpres, Italia avea aproape 1,9 milioane de stupi de albine în 2023, cel mai mare număr din rândul statelor membre, urmată de România (1,7 milioane), Grecia (1,2 milioane) şi Bulgaria (un milion).

În rândul ţărilor pentru care există date disponibile, numărul stupilor de albine a crescut în 12 state membre UE faţă de situaţia din anul 2020, în special în Italia (creştere de 822.490 stupi de albine, sau 79%). În schimb, s-au înregistrat scăderi în 10 ţări, cele mai mari scăderi fiind în Ungaria (care a pierdut 152.110 stupi de albine; sau 34%) şi Spania (scădere cu 14% sau 131.440 stupi).

În cazul României, numărul de stupi de albine a crescut de la 1,470 milioane în anul 2020, până la 1,714 milioane în 2023.

Ziua mondială a albinelor se sărbătoreşte, în fiecare an, la 20 mai, în scopul evidenţierii importanţei albinelor pentru umanitate şi necesităţii protejării acestora dar şi a altor polenizatoare. Data aleasă reprezintă ziua de naştere a lui Anton Jana (20 mai 1734 - 13 septembrie 1773), considerat un pionier şi un expert important al apiculturii moderne.