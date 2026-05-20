Ziua de care angajații Meta se temeau a început: azi află dacă sunt dați afară. Ce pachete compensatorii oferă compania lui Zuckerberg

2 minute de citit Publicat la 10:41 20 Mai 2026 Modificat la 10:41 20 Mai 2026

Aproximativ 8.000 de angajați vor fi dați afară în această rundă de concedieri. Foto: colaj Getty Images

Ziua de care angajații Meta s-au temut timp de o lună a sosit. Conducerea companiei a început să trimită e-mailuri prin care angajații sunt notificați că vor fi concediați. Aproximativ 10% dintre cei 78.000 de angajați ai Meta vor fi concediați astăzi, relatează Business Insider. Compania condusă de Mark Zuckerberg oferă salarii compensatorii pentru cel puțin patru luni, iar timp de 18 luni angajații disponibilizați și familiile lor vor beneficia în continuare de asigurare medicală.

Notificările sunt trimise în trei valuri, începând cu ora 4 dimineața, ora locală, pe 20 mai, în diferite regiuni, potrivit unui memorandum transmis luni de șefa departamentului de Resurse Umane al Meta, Janelle Gale, către un grup intern de angajați.

Ce pachete compensatorii oferă compania lui Zuckerberg

Angajații din SUA vor primi un pachet compensatoriu care include 16 săptămâni de salariu de bază, plus încă două săptămâni pentru fiecare an de muncă neîntreruptă în companie, potrivit unui document intern obținut de Business Insider.

De asemenea, vor beneficia de 18 luni de asigurare medicală pentru ei și familiile lor, de trei ori mai mult decât ofertele anterioare.

Angajații disponibilizați din afara SUA vor primi pachete compensatorii similare.

Alte companii care au făcut concedieri în masă au oferit pachete compensatorii mai puțin generoase. Compania fintech Block a oferit recent angajaților concediați 20 de săptămâni de salariu plus încă o săptămână pentru fiecare an lucrat și șase luni de asigurare medicală. Iar Amazon a oferit angajaților trei luni de salariu integral și beneficii medicale, plus un pachet suplimentar de compensații.

Vor fi dați afară și manageri

În memorandumul de luni, directoarea HR a Meta, Janelle Gale, a adăugat că și pozițiile de management vor fi reduse în întreaga companie pentru a crea structuri organizaționale mai plate.

„Suntem acum într-o etapă în care multe organizații pot funcționa cu o structură mai simplificată, cu echipe mai mici de grupuri/cohorte care se pot mișca mai rapid și cu mai multă autonomie”, a scris ea.

Angajați ținuți în incertitudine o lună

La o întâlnire internă de luna trecută, șefa HR a Meta, Janelle Gale, a spus că moralul angajaților a avut de suferit din cauza concedierilor iminente și că gigantul tech încearcă să transforme o situație „de rahat” în „cea mai bună variantă posibilă”, adăugând că acoperirea COBRA (asigurarea medicală n.red) a fost triplată.

De când Meta a anunțat pentru prima dată concedierile, pe 23 aprilie, angajații au lucrat într-o stare de incertitudine, fără să știe care va fi soarta lor în companie.

Conducerea Meta a spus atunci, într-un memorandum intern, că reducerile de personal vor ajuta compania să funcționeze „mai eficient” și să compenseze investițiile.

Meta intenționează, de asemenea, să transfere peste 7.000 de persoane pentru a lucra la noi inițiative legate de inteligența artificială.

Gale le-a spus angajaților că liderii companiei vor anunța schimbări organizaționale simultan cu concedierile.

Meta investește miliarde de dolari în cursa pentru inteligența artificială și, în aprilie, a estimat că cheltuielile sale de capital pentru 2026 vor fi între 125 și 145 de miliarde de dolari.

Liderii Meta le-au spus angajaților că nu exclud noi concedieri după această rundă de 10% programată pentru miercuri, potrivit Business Insider.