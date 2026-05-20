CNN: SUA l-ar putea inculpa, miercuri, pe fostul preşedinte cubanez Raul Castro pentru doborârea a două avioane în urmă cu 30 de ani

Publicat la 11:26 20 Mai 2026 Modificat la 11:26 20 Mai 2026

Guvernul american l-ar putea inculpa pe fostul preşedinte cubanez Raul Castro (în stânga, cu cravată roşie). Sursa foto: Hepta

Departamentul de Justiție american l-ar putea inculpa, miercuri, pe fostul lider cubanez Raul Castro (94 de ani) după o urmărire penală care a durat 30 de ani, în cazul doborârii, în 1996, a două avioane operate de grupul activist-umanitar american Brothers to the Rescue (Frați la Salvare), notează CNN. În urma atacului, au murit patru oameni.

Patru persoane, dintre care trei americani, au fost ucise în atacul comis de două avioane de vânătoare MiG cubaneze în spațiul aerian internațional. Procurorul general interimar Todd Blanche este așteptat să participe la o ceremonie în onoarea victimelor atacului armat, într-o zi pe care exilații cubanezi o sărbătoresc drept ziua independenței Cubei, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile.

Rechizitoriul iniţial a fost însă construit pe fondul urmăririi penale cu succes a lui Manuel Noriega, liderul panamez condamnat în 1992 pentru extorcare și trafic de droguri.

„În urma cazului Noriega, sincer, ne-am intensificat eforturile pentru a avansa în acest dosar”, a declarat Guy Lewis, fost procuror american la Miami, despre primele eforturi într-un interviu telefonic.

Ani mai târziu, Lewis a scris un memoriu de șapte pagini în care prezenta un posibil caz împotriva lui Castro, care în ultimele luni a ajuns la înalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv la secretarul de stat Marco Rubio. Memorandumul a fost pregătit inițial în 2016 și trimis ulterior procurorului general de atunci, Jeff Sessions. Dar niciun caz nu s-a concretizat - până acum.

George Fowler, a cărui familie a fugit din Cuba când el avea 9 ani și este un avocat cu experiență în reprezentarea grupului de lobby al Fundației Naționale Cubano-Americane, spune că i-a scris președintelui Donald Trump și a inclus nota lui Lewis pentru a pleda pentru luarea de măsuri împotriva lui Castro.

„Încerc să-i pun sub acuzare pe cei doi Castro de când aveam 9 ani”, a declarat Fowler într-un interviu pentru CNN.

Lewis, care a ajutat la urmărirea penală a lui Noriega, spune că o parte din ancheta de pregătire a urmăririi penale a lui Noriega a ajutat la dezvoltarea de dovezi că Castro, fratele liderului cubanez de atunci, Fidel Castro, și alții din guvernul cubanez au primit milioane de dolari în plăți de la liderii cartelului columbian pentru a-și proteja transporturile.

Istoricul dosarului

Un nou efort a prins rădăcini după atacul armat din cadrul organizației Brothers to the Rescue, pe măsură ce FBI-ul și-a intensificat investigația asupra rețelei de spionaj cubaneze, care se întindea de la instalații militare din Miami și Tampa, la infiltrări ale grupului Brothers to the Rescue și chiar în birourile membrilor Congresului.

Rețeaua de spionaj cunoscută sub numele de La Red Avispa, sau Rețeaua Viespilor, plasase ofițeri de informații cubanezi în comunitatea cubaneză anti-Castro din Miami, inclusiv Frații la Salvare, care a început ca un grup de observatori aerieni care identificau refugiații cubanezi care aveau nevoie de salvare pe mare.

Într-un proces din 2000, cinci membri ai rețelei de spionaj cubaneze, inclusiv liderul său Gerardo Hernandez, au fost găsiți vinovați de spionaj și alte acuzații. O altă acuzație americană a inclus crimă și alte acuzații împotriva piloților cubanezi de MiG și a unui general cubanez care ar fi ordonat doborârea avioanelor civile neînarmate.

Hernandez, care executa atunci o condamnare pe viață într-o închisoare americană, s-a numărat printre un grup care a fost returnat în Cuba ca parte a unui schimb de prizonieri în 2014, stârnind indignare în sudul Floridei, casa celei mai mari comunități cubano-americane.

„Reacția mea a fost de furie”, spune Lewis. „A fost ca și cum aș fi scuipat în fața acestor familii și în memoria acestor oameni. Trei cetățeni americani care au fost uciși cu sânge rece.”

Deși efortul de a-l acuza pe Castro a părut să fi eșuat din cauza schimbărilor de priorități politice, procurorii implicați în anchetă și actualii oficiali spun că nu au închis niciodată registrele despre frații Castro. Schimbul de prizonieri a contribuit la declanșarea unui nou impuls după ce Trump a câștigat alegerile din 2016.

David Buckner, care a contribuit la conducerea urmăririi penale pentru spionaj cubanez, a declarat că procurorii au analizat posibilitatea de a acuza pe oricine este implicat în uciderea piloților din misiunea Brothers to the Rescue.

„Am urmărit dovezile cât de departe ne-a putut duce”, a spus el. „I-am analizat pe toți. Scopul nostru a fost să obținem dreptate pentru aceste familii.”

Guvernul cubanez ar fi dictat atacul

Buckner spune că ancheta a arătat că guvernul cubanez a efectuat atacul ca un mesaj către disidenții de pe insulă care, la acea vreme, câștigau teren cu finanțare din partea guvernelor europene.

În momentul atacului din 1996, se știa că avioanele Brothers to the Rescue zburau chiar în afara spațiului aerian cubanez și eliberau mii de pliante cu mesaje anti-guvernamentale cubaneze destinate locuitorilor din Havana. În ziua atacului, spionii din Miami informaseră armata cubaneză despre zborul planificat și se asiguraseră că Hernandez, liderul grupării, nu se afla într-unul dintre avioane, au declarat procurorii în timpul procesului.

„Nu a fost un incident singular, nu a fost un lucru spontan, a fost o omucidere planificată”, a spus Buckner. „Trebuia să intimideze poporul cubanez.”

Ce s-a întâmplat în urmă cu 30 de ani

În anii 1990, Brothers to the Rescue efectua zboruri regulate încercând să găsească și să ajute cubanezii care încercau să navigheze spre SUA.

Într-o astfel de misiune, pe 24 februarie 1996, forțele cubaneze au doborât două dintre avioanele lor în apropierea coastei cubaneze, distrugându-le cu rachete termorezistente, conform documentelor Congresului. Trei cetățeni americani și un rezident al SUA au fost uciși. Un al treilea avion al organizației Brothers a scăpat.

Imediat după incident, guvernul cubanez a acuzat organizația Brothers to Rescue că se angajează în operațiuni secrete împotriva regimului - acuzații pe care SUA le-au negat rapid.

Potrivit guvernului SUA, avioanele organizației Brothers to Rescue erau neînarmate, iar voluntarii de la bord nu reprezentau nicio amenințare pentru guvernul, armata sau populația cubaneză.

Cu ce se ocupa organizaţia Brothers to the Rescue

Brothers to the Rescue, care nu mai este activă, s-a descris în trecut ca un grup umanitar pro-democrație dedicat să ajute poporul cubanez să se elibereze de dictatură, folosind mijloace nonviolente.

Grupul de activiști voluntari a fost fondat în mai 1991 de Jose Basulto, exilat cubanez anti-regim, care se afla în avionul care a evadat, și era format din piloți cubano-americani care zburau de pe aeroporturile din zona Miami. Înființarea sa a avut loc după ce adolescenta cubaneză Gregoria Perez Ricardo, care a fugit de pe insula condusă de comuniști, a murit din cauza deshidratării severe în timp ce traversa Strâmtoarea Floridei, potrivit grupului.

De asemenea, au aruncat pliante asupra Cubei, criticând guvernul comunist al lui Fidel Castro, fostul lider revoluționar al țării, care a făcut din Cuba prima țară comunistă din emisfera vestică – și a jucat un rol central în Războiul Rece.

În timpul dictaturii lui Fidel Castro, arestările arbitrare, represiunile brutale împotriva disidenței, bătăile, intimidarea și supravegherea erau frecvente. Mulți dintre cei care încercau să fugă de pe insulă – unii pe plute improvizate – nu aveau să supraviețuiască călătoriei periculoase peste strâmtoarea Floridei.

Cum au reacţionat SUA

Guvernul SUA a condamnat rapid doborârea celor două avioane și, la doar câteva zile mai târziu, președintele Bill Clinton a semnat Legea Cubaneză pentru Libertate și Solidaritate Democratică (LIBERTAD), cunoscută și sub numele de Legea Helms-Burton.

Legea a înăsprit sancțiunile împotriva Cubei și rămâne baza embargourilor impuse de SUA țării. Legea prevedea un act al Congresului pentru ridicarea oricărei părți a embargoului împotriva Cubei. Vizele ar fi refuzate oricui folosește sau profită de proprietăți cubaneze - precum și angajaților guvernului cubanez și membrilor partidului comunist, în conformitate cu legea.

Fidel Castro şi-a asumat vina

Fidel Castro și-a asumat responsabilitatea pentru incident, spunând că a dat ordine armatei sale să doboare avioanele care încălcau spațiul aerian cubanez. SUA insistă că avioanele au fost doborâte în spațiul aerian internațional.

Reprezentantul cubanez la Consiliul de Securitate al ONU de la acea vreme, Bruno Rodriguez Parilla, a afirmat că Cuba avea dovezi că cele două aeronave se aflau în spațiul aerian al țării și că, înainte de a le doborî, autoritățile cubaneze le-au emis avertismente, cum ar fi mișcarea aripilor, avertismente pe care le-a spus că au fost ignorate.

Exilații cubanezi și criticii regimului, precum Basulto, au cerut rapid dreptate, cerând ca Fidel Castro să fie pus sub acuzare în urma incidentului. Acest sentiment în rândul multor cubanez-americani nu s-a schimbat, deși Fidel Castro a murit în 2016.

Legislatorii republicani cubano-americani au făcut presiuni asupra Departamentului de Justiție pentru a-l acuza pe Raul Castro. Într-o scrisoare din februarie adresată procurorului general de atunci, Pam Bondi, legislatorii, inclusiv deputatul Mario Diaz-Balart, au îndemnat Departamentul de Justiție să-l urmărească penal pe Raul Castro, invocând dovezi precum rapoarte conform cărora există o înregistrare a traficului radio care indică faptul că el a ordonat împușcarea.