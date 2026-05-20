Alertă roșie într-o țară NATO. Președintele și premierul au fost duși în buncăr

1 minut de citit Publicat la 11:35 20 Mai 2026 Modificat la 11:41 20 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Lituania a intrat în alertă miercuri dimineață, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării. La Vilnius s-a activat alerta aeriană, iar forțele armate au activat misiunea de poliție aeriană a NATO, relatează lrt.lt.

„Alertă aeriană! Îndreptați-vă imediat spre un adăpost sau un spațiu sigur”, a transmis armata într-un anunț de urgență. „Acest incident este similar cu ceea ce am văzut în ultimele zile în Letonia și Estonia; avertizarea locuitorilor este o măsură preventivă standard”, a transmis armata într-un comunicat.

Activitatea dronei a fost înregistrată în zone apropiate de frontieră, lângă districtele Ignalina, Utena, Zarasai și Svencionys, în estul Lituaniei. Avertizarea a fost ulterior extinsă la capitala Vilnius și la regiunea înconjurătoare.

„O dronă a fost observată deasupra districtului Vilnius”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor. Locuitorii din aceste districte au primit mesaje de alertă publică privind prezența posibilă a unei drone în apropiere, fiind emisă o alertă de amenințare aeriană de nivel galben în zonele respective. Ulterior, alerta a fost ridicată la nivel „roșu” — urgent — în regiunea Vilnius.

Armata lituaniană a transmis că misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice a fost activată după ce semnătura radar a fost detectată pe teritoriul Belarusului.

Spațiul aerian de deasupra aeroportului din Vilnius a fost redeschis miercuri, în jurul orei 11:00, după ce fusese închis cu o oră mai devreme din cauza alertei aeriene. Două zboruri au fost deviate către Aeroportul Internațional Riga.

Liderii lituanieni, duși în adăposturi după alerta de raid aerian

Liderii lituanieni au fost duși în adăposturi de urgență în urma alertei aeriene. Frederikas Jansonas, consilier al președintelui, a confirmat că Gitanas Nauseda și personalul președinției au fost escortați în siguranță.

Un ordin similar de evacuare a fost emis la Seimas, unde politicienii și personalul au fost conduși spre adăpostul de la subsol, potrivit unui reporter LRT aflat la fața locului.

Ignas Dobrovolskas, purtător de cuvânt al premierului, a confirmat că Inga Ruginiene a fost, de asemenea, dusă într-un adăpost.

Serviciile feroviare au fost suspendate temporar în unele părți ale Lituaniei. Pasagerii din districtul Vilnius și din gara Vilnius sunt evacuați spre adăposturi.

Toate trenurile din districtul Vilnius circulă doar până la prima stație, unde pasagerii și personalul sunt evacuați în locuri sigure.

Trenurile aflate în prezent în gara Vilnius vor rămâne, de asemenea, în stație și nu vor pleca, în timp ce pasagerii sunt evacuați în zone sigure.