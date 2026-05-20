Trei petroliere au ieșit din Strâmtoarea Ormuz încărcate cu șase milioane de barili de petrol

Două petroliere au ieșit miercuri din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce un altul se îndreaptă spre ieșire, după ce au așteptat în Golf mai bine de două luni cu 6 milioane de barili de țiței din Orientul Mijlociu la bord, arată datele privind transportul maritim de la LSEG și Kpler, potrivit Reuters.

Navele se numără printre puținele petroliere care ies din Golf luna aceasta printr-o rută de tranzit stabilită de Iran. Războiul americano-israelian împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie, a restricționat drastic transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, prin care circulă în mod normal aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială de petrol și energie.

Conform datelor furnizate de Kpler, nava Universal Winner, sub pavilion sud-coreean, care transportă 2 milioane de barili de țiței kuweitian încărcați pe 4 martie, părăsește Strâmtoarea în urma plecării a două petroliere chineze, miercuri dimineața.

Datele Kpler au arătat că petrolierul se îndreaptă spre Ulsan pentru a descărca pe 9 iunie. Un purtător de cuvânt al HMM, proprietarul și administratorul VLCC, nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Conform datelor, nava VLCC Yuan Gui Yang, sub pavilion chinez, a încărcat 2 milioane de barili de țiței irakian Basrah pe 27 februarie, cu o zi înainte de începerea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Nava, închiriată de Unipec, filiala comercială a celei mai mari rafinării din Asia, Sinopec, urmează să ajungă în portul Shuidong, lângă orașul Maoming din sudul provinciei Guangdong, pe 4 iunie, pentru a descărca încărcătura, conform datelor.

Nava VLCC Ocean Lily, sub pavilion Hong Kong, a încărcat câte 1 milion de barili de țiței qatarez al-Shaheen și irakian Basrah între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie. Nava, deținută de importantul grup chinez Sinochem, este așteptată să ajungă în portul Quanzhou din estul provinciei Fujian pe 5 iunie pentru a descărca.

Sinopec, Sinochem și Cosco Shipping, care dețin și administrează Yuan Gui Yang, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Săptămâna trecută, nava VLCC Yuan Hua Hu a ieșit din strâmtoare cu 2 milioane de barili de petrol irakian și s-a îndreptat spre portul Zhoushan din estul Chinei.

Separat, nava cipriotă VLCC Grand Lady a intrat în Strâmtoarea Ormuz cu transponderul oprit, conform datelor LSEG. Petrolierul gol navighează în prezent pe lângă insula Larak din Iran, conform datelor LSEG. Managerul petrolierului, Eastern Mediterranean Maritime, nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Teheranul a lansat un organism oficial pentru gestionarea și taxarea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, într-o mișcare puternic contestată, în timp ce petrolierele se acumulează în zonă și negocierile de pace rămân blocat.

Permisul de tranzit este eliberat doar după aprobarea dosarului de către autoritate și plata unei taxe. Niciun tarif oficial nu a fost publicat. Potrivit unor rapoarte, unele nave au achitat deja până la 2 milioane de dolari (1,7 milioane de euro) per tranzit, plata fiind efectuată în yuani chinezești.