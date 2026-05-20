DNA face percheziții la Consiliul Județean Brăila. Surse: O posibilă conexiune între președinte și clubul de handbal Dunărea Brăila

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut percheziții, miercuri, la Consiliul Județean Brăila pentru a ridica mai multe documente de la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară. Potrivit unor surse, este vizată o posibilă conexiune între președintele CJ Brăila, Iulian Francisk Chiriac și președintele clubului de handbal Dunărea Brăila, care este ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole. Din primele informații nu ar fi formulată nicio acuzație momentan, ci doar se ridică documentele.
„Au venit mascații la Consiliul Județean Brăila. Din primele informații se pare că este DNA Galați, sunt în sediu”, se aude într-un videoclip postat pe rețelele sociale.
În continuare, bărbatul care filmează poartă și o scurtă conversație cu o doamnă.
„Unde a intrat DNA-ul, știți cumva? Nu știu, sunt prin birouri. Deci au venit la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară”, se mai aude în videoclip.
Iulian Francisk Chiriac este președintele Consiliului Județean Brăila din 2016, fost consilier local în Brăila în perioada 2008-2012 și reales în mandatul 2012-2016. Înainte a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și este inginer de profesie. Este președintele Consiliului Județean din partea Partidului Social Democrat.