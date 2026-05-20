DNA face percheziții la Consiliul Județean Brăila. Surse: O posibilă conexiune între președinte și clubul de handbal Dunărea Brăila

1 minut de citit Publicat la 11:32 20 Mai 2026 Modificat la 11:32 20 Mai 2026

Președintele PSD al Consiliului Județean Brăila, Iulian Francisk Chiriac. Foto: Iulian Francisk Chiriac / Facebook

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a făcut percheziții, miercuri, la Consiliul Județean Brăila pentru a ridica mai multe documente de la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară. Potrivit unor surse, este vizată o posibilă conexiune între președintele CJ Brăila, Iulian Francisk Chiriac și președintele clubului de handbal Dunărea Brăila, care este ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole. Din primele informații nu ar fi formulată nicio acuzație momentan, ci doar se ridică documentele.

„Au venit mascații la Consiliul Județean Brăila. Din primele informații se pare că este DNA Galați, sunt în sediu”, se aude într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

În continuare, bărbatul care filmează poartă și o scurtă conversație cu o doamnă.

„Unde a intrat DNA-ul, știți cumva? Nu știu, sunt prin birouri. Deci au venit la Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară”, se mai aude în videoclip.

Iulian Francisk Chiriac este președintele Consiliului Județean Brăila din 2016, fost consilier local în Brăila în perioada 2008-2012 și reales în mandatul 2012-2016. Înainte a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și este inginer de profesie. Este președintele Consiliului Județean din partea Partidului Social Democrat.

„DNA confirmă momentan această descindere aici, la Consiliul Județean Brăila, unde ne aflăm și noi, dar nu explică și pentru ce s-a ajuns aici. Nu ne-am fi dat seama dacă nu era forfota creată de jandarmi și de cei de la DNA. De altfel, nici nu avem acces în sediu”, a transmis corespondentul Antena 3 CNN, Gabi Vlad. Potrivit unor surse, ar fi vizată relația dintre Consiliul Județean Brăila și Clubul Sportiv Dunărea Brăila, mai precis relațiile dintre președintele Consiliului Județean Brăila și președintele clubului Dunărea Brăila, funcție care este ocupată momentan de ginerele fostului premier Mihai Tudose. Informația care mai circulă momentan este faptul că nu este formulată nicio acuzație, ci doar se ridică acte. Astăzi nu vor fi audieri. Probabil că vor fi verificate actele din punct de vedere economic, legislativ și fiscal, pentru a clarifica relația dintre Consiliul Județean și clubul de handbal din Brăila. Informațiile sunt că, în acest moment, sunt descinderi și la sediul clubului, situat la Sala Polivalentă.