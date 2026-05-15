Băsescu se contrazice în scandalul Coldea: „Nu mă întâlneam cu el fără directorul civil” vs. „Îmi spunea: mâine îl luăm pe Mustaţă”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, revine în centrul controversei legate de relația sa cu Florian Coldea, după ce declarațiile recente privind întâlnirile cu fostul prim-adjunct al SRI intră în contradicție cu afirmații mai vechi, extrem de explicite.
Întrebat despre numiirea directorilor civili la SRI și SIE, Băsescu a susținut recent că nu se întâlnea niciodată cu Florian Coldea în absența directorului SRI de la acea vreme, George Maior. Numai că, același Băsescu, relata, în înregistrarea făcută publică în ianuarie 2017 de Sebastian Ghiță, discuții directe și detaliate cu Coldea despre dosare, judecători și condamnări.
Băsescu se referea la modul în care, în 2014, ar fi fost fabricatcelebrul Dosar ICA.
Redăm, mai jos înregistrarea unei convorbirea făcută publică de Ghiță:
„Traian Băsescu: Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?