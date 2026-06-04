Ciprian Ciucu critică mesajul lui Nicușor Dan de la nominalizarea lui Eugen Tomac: "Un semn de rău augur"

Prim-vicepreședintele PNL, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că președintele Nicușor Dan a "deculpabilizat" PSD cu ocazia nominalizării lui Eugen Tomac pentru șefia noului Guvern. Foto: Hepta

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Capitalei, a publicat, joi seară, o reacție pe Facebook la discursul în care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern.

Fără a menționa explicit numele președintelui, Ciucu afirmă că "am asistat la deculpabilizarea PSD" și că discursul prezidențial, în care partidele sunt învinuite în mod colectiv pentru criza politică este "de rău augur".

Ciprian Ciucu: Din propria mea experiență, independenții sunt mai dependenți și mai limitați decât liderii politici

"Am asistat la deculpabilizarea PSD.

Nu am observat nicio nuanță: partidele ar fi iresponsabile în egală măsură. Deși criza politică are niște arhitecți cunoscuți.

Nu mi se pare corect.

Asistăm în continuare la fetișizarea 'independenților'.

Vă spun din propria-mi experiență: 'independenții' sunt mai dependenți și mult mai limitați decât liderii partidelor, care au forța unor organizații și a multor voturi în spate.

Discursul anti-partide este de rău augur. Nu există democrație reprezentativă fără partide", a conchis Ciucu.

Eugen Tomac a spus, joi seară, la Cotroceni, că va propune Parlamentului "o echipă de specialiști".

El are 10 zile la dispoziție pentru a obține votul de învestitură al forului legislativ.

Bolojan se arată rezervat în legătură cu guvernul propus de Eugen Tomac

Înaintea lui Ciucu, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, și-a exprimat rezervele în legătură cu posibilitatea ca formațiunea liberală să voteze guvernul propus de Eugen Tomac.

"Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și, foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie (...)

Aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare (...) Nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care sunt bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară", a estimat el.

Liderul PNL a exclus orice posibilitate ca liberalii să voteze în Parlament o formulă guvernamentală care include persoane din PSD sau apropiate de acest PSD.

"Noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD, sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt, în mod evident, asociați acestui partid. Nu pentru că avem o problemă cu o persoană sau alta, ci pentru că, neavând nicio bază de încredere, n-ai cum să îți imaginezi că vei merge mai departe cu astfel de structuri", a explicat el.