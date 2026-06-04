Ilie Bolojan, despre legea salarizării: Veniturile din sectorul public nu vor scădea, dar vor exista „reașezări”

„Acum iarăși toată lumea se retrage din discuțiile despre legea salarizării”, a mai spus Ilie Bolojan / Foto: Agerpres

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Euronews, că veniturile angajaților din sectorul public nu vor scădea în urma noii legi a salarizării, însă a precizat că vor exista reașezări în sistem și că reducerea cheltuielilor este necesară pentru echilibrarea bugetului. „Eu nu m-am ocupat decât de anvelopa maximă. E simplu: ori reducem cheltuielile, ori facem concedieri”, a mai adăugat acesta.

„Aș vrea să clarificăm un lucru. Așa s-a gândit sistemul, în așa fel încât, prin măsurile care se vor lua, veniturile - care includ salarii și sporuri ale niciunui angajat din sectorul public - să nu scadă. Subliniez: veniturile să nu scadă. Dar sigur că vor fi anumite reașezări.

Cei care au salarii mai mari nu le vor crește, cei care au venituri mai mari nu le vor crește veniturile. O să-i aștepte pe cei care sunt din zona de asistență socială, din zona de administrație, să le crească salariile, în așa fel încât să existe, în următorii ani, o formulă cât mai echitabilă. Dar v-am spus: când ai puțin de împărțit, e greu să mulțumești oamenii și ai creat și așteptări mari care nu pot fi onorate.

Nu e mai corect să le spui adevărul? Dar pentru asta nu trebuie să fugi de răspundere”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a mai adăugat că, după ce s-a semnat un acord, „acum iarăși toată lumea se retrage din discuțiile despre legea salarizării”.

Totodată, el a mai spus că, în continuare, „avem încă multe instituții în care personalul este supradimensionat”.

„În momentul în care ți-ai luat, ai semnat… Gândiți-vă că am semnat o înțelegere pe tema asta, ca să punem în practică PNRR-ul. Și dacă ne uităm pe pozițiile publice pe care le au partidele, vedem că din nou nu mai răspunde nimeni de ceea ce s-a întâmplat, ceea ce nu este normal.

Apoi sunt problemele din interior. Eu nu m-am ocupat decât de anvelopa maximă, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Vrem să creștem salariile în România?

N-avem decât două posibilități: ori avem mai mulți bani la buget - ceea ce nu e foarte simplu - ori reducem baza de cheltuieli. Și eu cred că soluția corectă pentru România este să ne reducem cheltuielile, în sensul în care avem încă multe instituții în care avem personal supradimensionat. Asta este o realitate.

Este anormal, din punctul meu de vedere, să ții trei oameni, de exemplu, într-o anumită zonă, plătiți mediocru, în loc să ții doi oameni bine plătiți, care pot face lucrul a trei, pentru că al treilea nu își justifică activitatea acolo.

El creează doar probleme, creează lipsă de motivație pentru cei care sunt competenți, în loc să se ducă în sectorul privat. Asta este singura formulă realistă prin care putem face asta”, a mai adăugat acesta.

Bolojan a făcut referire și la modul în care legea salarizării a fost construită și discutată la nivel politic și guvernamental.

„Dar dacă reducerea de personal nu este reformă, ci este acțiune împotriva oamenilor, așa cum spune PSD-ul, atunci vă puteți da seama că nu o să avem efecte și creăm niște așteptări pe care nu le putem onora.

Deci domnul Pîslaru a luat un proiect, au discutat cu liderii de grup din Parlament, sub medierea domnului Burnete, din echipa domnului președinte, au căzut de acord pe o anumită formă. Am spus: 'Aveți avizul de la Finanțe? Din punctul meu de vedere, mergeți și prezentați proiectul'. Fără să intru în detalii. Dar, v-am spus, orice fel de detalii s-ar discuta și cum s-ar modifica, mai mult de atât nu se poate. Asta trebuie să le explicăm corect oamenilor”, a încheiat Ilie Bolojan.