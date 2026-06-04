Bolojan exclude ca PNL să voteze Guvernul Tomac dacă PSD are oameni în el: „Riscul să nu aibă susținere este foarte mare”

Premierul demis Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul demis Ilie Bolojan și-a exprimat rezervele față de șansele unui guvern tehnocrat condus de premierul desemnat Eugen Tomac, într-un interviu la Euronews. Șeful PNL a explicat că partidul va lua o decizie abia după consultări, dar a avertizat că un astfel de guvern riscă să rămână fără susținere în Parlament. Totodată, Bolojan a exclus orice formulă guvernamentală care ar include PSD.

Bolojan a precizat că o discuție cu premierul desemnat urmează să aibă loc la începutul săptămânii viitoare.

„Am văzut această propunere. Domnul Tomac l-a contactat pe domnul Dan Motreanu, secretarul general al PNL, și, foarte probabil, luni, la începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție cu premierul care a fost desemnat să formeze guvernul, în așa fel încât, după această discuție, să putem convoca forul de conducere al partidului și să luăm o decizie”, a declarat Ilie Bolojan, în urmă cu scurt timp.

Acesta a explicat și de ce este rezervat față de desemnarea lui Tomac.

„Dacă ar fi să fac câteva considerații legate de această propunere, aș spune că avem rezerve față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare. De ce sunt aceste rezerve? Pe de o parte, pentru că nu este suficient ca un guvern să fie format din oameni de bună calitate, care sunt bine intenționați. E nevoie ca el să aibă o susținere fără echivoc în Parlament, pentru că, vrei, nu vrei, ajungi la o susținere parlamentară”, spune fostul premier.

Bolojan mai spune că există riscul ca proiectele guvernului să fie „măcelărite" în Parlament în lipsa unei coaliții în spate.

„Or, ce se va întâmpla – așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ultimele 10-11 luni – atunci când Guvernul va fi pus în situația (și nu va putea evita) să ia măsuri care nu sună bine? Nimeni nu va mai fi lângă Guvern pentru a-l susține. Aceste măsuri și proiecte pe care le va iniția – proiecte de lege, ordonanțe care vor trebui aprobate în Parlament – vor risca să nu fie susținute, deci să fie măcelărite. Și, având o negociere cu Comisia Europeană pe o speță sau alta, să te trezești că vii cu o ordonanță care este total demontată în Parlament și să iasă la final un act normativ care, pe de o parte, nu respectă înțelegerile și care îți generează lucruri ce îți creează probleme – nu știu, costuri suplimentare, cheltuieli suplimentare pe bugetul de stat, venituri mai mici și așa mai departe”, a adăugat Ilie Bolojan.

Totodată, acesta a vorbit și despre experiența cu PSD, pe care l-a acuzat că a fugit de responsabilitate deși se afla la guvernare.

„Și am trăit această experiență cu Partidul Social Democrat, care fugea de responsabilitate, deși era în Guvern, deși se luau deciziile în prezența lor, deși se luau în coaliție. Gândiți-vă că, în perioada următoare, când un guvern tehnocrat nu mai are o susținere explicită din partea unei coaliții în spate, riscul să nu aibă susținere în Parlament este foarte mare. Ce o să se întâmple în urma acestor lucruri? Mai mult, vă rog să vă gândiți că vor fi propuneri în comisii – și sunt astăzi zeci de propuneri în fiecare comisie care sună bine, ceva care acordă niște reduceri... Nu știu, gândiți-vă că anul trecut am fost puși în situația să creștem norma de predare la profesori de la 16-18 ore la 20 de ore (în Germania este 24 de ore, deci e acord). Cred că acum o săptămână-două, pe fondul nefuncționării coaliției, am avut o propunere prin care, la una dintre comisiile din Parlament, s-a redus din nou la 18 ore în general, ceea ce sună bine”, a explicat Bolojan.

El a mai precizat și care este diferența de fond dintre un guvern politic și unul tehnocrat.

„Parlamentarii transpartinic votează. Ne vom trezi, deci, cu niște voturi care vor suna bine, cu abordări de tip populist, și lucrurile n-au cum să funcționeze în forma asta. Nu cumva e o problemă de responsabilitate? Și gândiți-vă că un guvern politic are o răspundere prin grupurile parlamentare, s-a angajat în fața cetățenilor la unele lucruri pe care le va face. Au un fel de contract semnat cu electorii care i-au votat. Un guvern tehnocrat nu va avea acest lucru. Și având în vedere experiența din 2016, de exemplu, având în vedere ce s-a întâmplat în acest an, probabilitatea ca lucrurile să iasă bine este destul de redusă și, pe baza acestor experiențe, sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Da, asta nu înseamnă că nu vom trata lucrurile cu responsabilitate și seriozitate, pentru că asta am făcut și în aceste 11 luni în PNL”, mai spune Ilie Bolojan.

Întrebat care ar fi condiția PNL pentru a susține guvernul, Bolojan a fost categoric în privința excluderii oricărei persoane asociate cu PSD, invocând pierderea totală a încrederii în acest partid.

„În afară de lucrurile care țin de țara noastră, de a avea un guvern eficient, de a nu ieși din țintele bugetare – pentru că altfel tot ce au răbdat românii până acum va fi anulat și ne vom întoarce într-o situație mai complicată –, în afară de a gestiona corect lucrurile, de a face o bună guvernare, avem și o experiență pe care am avut-o în această perioadă cu Partidul Social Democrat, timp în care, practic, ne-am pierdut total încrederea în ceea ce face acest partid, datorită faptului că nu și-au respectat înțelegerile. Deși aveam un program de guvernare scris și deși aveam elemente explicite, cum ar fi că se va reduce cu 20% personalul în administrația centrală, de exemplu, n-am putut să împingem aceste lucruri, deși aveam alte înțelegeri. Un partid care în toată perioada asta nu doar că a fugit de răspundere, a mințit, a căutat să identifice vinovați, nu a respectat nimic, culminând cu acțiunea de a dărâma guvernul atunci când interesele clientelei politice au fost afectate”, a mai declarat fostul premier.

Totodată, Bolojan a exclus orice formulă guvernamentală care ar include persoane apropiate de PSD.

„Gândiți-vă că nu mai există nicio bază de încredere. Noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD, sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt, în mod evident, asociați acestui partid. Nu pentru că avem o problemă cu o persoană sau alta, ci pentru că, neavând nicio bază de încredere, n-ai cum să îți imaginezi că vei merge mai departe cu astfel de structuri”, a adăugat Ilie Bolojan.