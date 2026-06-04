Ministrul interimar Cseke Attila: România va atinge în câteva zile jalonul PNRR de 4.500 de locuri noi în creșe

Cseke Attila. sursa foto: Agerpres

România va atinge în mai puțin de o săptămână jalonul de 4.500 de locuri noi create în creșe, asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat, joi, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, la inaugurarea creșei cu numărul 71 din programul „Sfânta Ana”, în comuna Bălăușeri, județul Mureș, notează Agerpres.

„Am reușit în câțiva ani să ajungem la acest număr de 71 de creșe și pot să vă spun că la sfârșitul lunii august, dacă ritmul de lucru și procedurile se respectă în continuare, se va ajunge la 100 (...). Mâine vom inaugura la Agnita, sâmbătă la Simeria și apoi în zona Moldovei. Cum v-am spus, lucrurile sunt așezate. Până la sfârșitul lunii august ajungem la 100, iar într-o săptămână vom atinge jalonul pe care ni l-am dorit în PNRR, de 4.500 de noi locuri create în creșe. Dacă avem încredere, dacă muncim mult, cu sprijinul comunității locale, putem să facem astfel de programe”, a spus Cseke Attila.

Programul „Sfânta Ana” prevede construirea a 247 de creșe la nivel național. Cseke Attila a precizat că județul Mureș va beneficia de 12 astfel de unități, cu cel puțin 670 de locuri noi pentru copii de vârstă antepreșcolară.

„Din cele 71, patru sunt deja în județul Mureș, după Târnăveni, Vânători și Fântânele, astăzi la Bălăușeri și în total, în județ se vor construi 12 astfel de creșe, de diverse dimensiuni, în total cel puțin 670 de noi locuri pentru copilași, în condiții de siguranță, în care copiii pot fi lăsați de către părinți. Este răspunsul Guvernului, este răspunsul statului, este răspunsul pe care am dorit să-l materializăm atunci când, în programul de guvernare din 2021, am început cu o propoziție”, a adăugat ministrul.

Programul a fost inițiat de UDMR în 2021 ca răspuns la provocarea demografică cu care se confruntă România. Cheltuielile de funcționare ale creșelor sunt suportate de Ministerul Educației, conform unei modificări legislative adoptate în 2022 la propunerea aceluiași minister. Guvernul a aprobat recent și cele 18 posturi necesare pentru funcționarea creșei inaugurate joi.

La eveniment a participat și președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a subliniat că programul pentru creșe rămâne o prioritate a formațiunii indiferent de context politic sau bugetar.

„Într-o perioadă în care în lume sunt tot mai puține puncte de sprijin, s-au schimbat extrem de multe lucruri chiar și din 2021, de când am lansat acest program pentru creșe în țară. Multe programe guvernamentale au dispărut, au apărut extrem de multe probleme noi, nu putem rezolva totul, nu avem posibilitatea de a oferi întotdeauna cel mai bun răspuns pentru toate, deoarece și în Parlament, și în Guvern, Uniunea noastră reprezintă doar o forță mică. Totuși, există planuri de la care nu abdicăm, la care am ținut chiar și atunci când situația bugetului și a țării era cea mai dificilă, iar programul nostru pentru creșe este un astfel de program”, a declarat Kelemen Hunor.

Creșa de la Bălăușeri, cu o capacitate de 40 de locuri, a fost finanțată cu aproximativ 1,5 milioane de euro prin Ministerul Dezvoltării, prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Clădirea respectă standardele europene de eficiență energetică și include săli de joacă, dormitoare, bucătărie, spălătorie, cabinete medicale și zone administrative.