O româncă a fost arestată în Italia pentru că şi-a răpit nepoata de 10 zile din spital ca să o aducă în țară

Polițiștii italieni au reușit în cele din urmă să oprească maşina înainte ca bunicii să reuşească să părăsească Italia. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă şi-a răpit nepoata în vârstă de 10 zile dintr-un spital din provincia Caserta, în Italia, şi a încercat să ajungă cu ea în România. Maşina cu care au fugit a fost oprită de poliţiştii italieni pe autostrada A1 din nordul Italiei. Nou-născuta a fost încredinţată serviciilor sociale, iar bunica ei a fost arestată.

Alarma a fost dată de spitalul din provincia Caserta în care se aflau copilul și mama sa, care, conform publicaţiei Napolitoday, este foarte tânără, aparent minoră. Presa italiană relatează că motivul răpirii fetiţei ar fi o hotărâre a tribunalului prin care mama fetiţei urma să piardă custodia acesteia.

Fetiţa în vârstă de 10 zile a dispărut din spital în seara zilei de duminică, 9 august 2026. Bunica maternă, de naționalitate română, ar fi luat fetița, iar ulterior a plecat împreună cu soțul ei la bordul unei mașini, cu intenția de a ajunge în România. Femeia se afla deja în arest la domiciliu, când a plănuit răpirea nepoatei sale, astfel ar fi încălcat măsura impusă de autorități.

Imediat după dispariția nou-născutei, agenții de la Poliția de Stat din Caserta și cei ai Comisariatului de Siguranță Publică din Marcianise au început verificările pentru identificarea vehiculului folosit de cei doi bunici pentru a pleca în România cu nepoata lor.

Anchetatorii au reușit foarte repede să identifice maşina și direcția în care se deplasa. Operațiunea a continuat cu implicarea polițiștilor din Florența și a Poliției Rutiere, iar vehiculul a fost localizat în după-amiaza zilei de luni, 10 august 2026, pe autostrada A1, în zona oraşului Florența.

A început o urmărire ca în filme pe autostradă, în condițiile în care în autoturism se afla și fetița de numai câteva zile. Polițiștii au reușit în cele din urmă să oprească maşina înainte ca bunicii să reuşească să părăsească Italia.

Nou-născuta a fost preluată de autorități și transportată la Spitalul Pediatric Meyer din Florența, unde a fost supusă unui control medical, apoi a fost încredințată serviciilor sociale.

Bunica maternă a fost arestată şi este cercetată acum atât pentru evadare din arest la domiciliu, cât şi pentru răpirea nepoatei sale.