"Insula Fazanilor" revine sub suveranitate franceză începând cu data de 1 august, dar numai pentru 6 luni

1 minut de citit Publicat la 23:40 31 Iul 2026 Modificat la 23:43 31 Iul 2026

Insula este mai mică decât un teren de fotbal / sursă foto: Getty Images

Insula Fazanilor revine oficial sub suveranitatea franceză, începând cu data de 1 august 2026, potrivit Le Figaro. Decizia este însă pe o perioadă determinată de șase luni, conform unei tradiţii unice în Europa.

În fiecare an, Insula Fazanilor îşi schimbă administratorul la fiecare şase luni.

Madridul asigură administrarea acestuia de la 1 februarie până la 31 iulie, iar Parisul preia ştafeta de la 1 august până la 31 ianuarie.

Tradiția este păstrată de secole și, deși insula este mai mică decât un teren de fotbal, a fost martoră la unele dintre cele mai importante momente din istoria relațiilor franco-spaniole.

Nu există drumuri, magazine sau așezări

Insula Fazanilor este nelocuită, fără sate, drumuri sau magazine. În prezent, singurii săi locuitori permanenți sunt păsările și vegetația care acoperă acest petic de pământ.

Trecutul diplomatic continuă să marcheze parcursul insulei. Fiecare schimbare de administraţie dă naştere unei ceremonii oficiale în cadrul căreia reprezentanţii celor două ţări procedează la predarea simbolică a responsabilităţilor.

De altfel, de-a lungul timpului, acolo au fost negociate clauzele Tratatului de la Pirinei, semnat în 1659 pentru a pune capăt unui război de aproape un sfert de secol între regatele Franţei şi Spaniei, preludiu al întâlnirii dintre Ludovic al XIV-lea şi infanta Maria Tereza a Austriei, menită să consfinţească definitiv pacea între cele două puteri.

Situată pe râul Bidasoa, care formează o parte a frontierei dintre Franţa şi Spania, Insula Fazanilor are o suprafaţă de numai aproximativ 2.000 m² (circa 0,2 hectare), fiind una dintre cele mai mici insule cu statut internaţional din lume.