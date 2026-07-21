Un român n-a mai fost lăsat să urce în avion, la Frankfurt, pentru că a făcut gluma care nu se face niciodată într-un aeroport

Pe ecranul scanerului a apărut şi un obiect despre care agenții nu puteau stabili imediat dacă reprezenta sau nu un pericol. Sursa foto: Getty IMages (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 38 de ani, care trebuia să plece spre România din aeroprotul de la Frankfurt, Germania, a primit interdicţie de a se urca în avion şi i s-a întocmit dosar penal după ce a făcut o glumă cum că ar exista o bombă în bagajul său. Afirmaţia bărbatului a declanşat un control de securitate amănunţit din partea forţelor de ordine.

Totul a început când bagajul românului a fost oprit pentru un control suplimentar după ce testul destinat identificării urmelor de explozibili a avut rezultat pozitiv, relatează presa germană. În plus, pe ecranul scanerului a apărut şi un obiect despre care agenții nu puteau stabili imediat dacă reprezenta sau nu un pericol.

Controlul s-a dovedit a fi dificil pentru că geamantanul românului era încuiat cu un sistem de blocare cu cifru, iar bărbatul nu cunoştea codul necesar pentru a o deschide. Polițiștii au deschis apoi valiza și au stabilit că obiectul potențial periculos era o cutie muzicală.

Însă, în timpul examinării bagajului, românul a declarat în glumă că este vorba despre o bombă. Afirmaţia sa a dus la declanşarea unor proceduri suplimentare, iar controlul de securitate a fost reluat de la început, de data aceasta „sub supravegherea foarte strictă a poliției”, au declarat autorităţile.

După finalizarea verificărilor, împotriva pasagerului român a fost deschis un dosar penal, iar acesta nu a mai fost lăsat să urce în avion și a fost scos din zona de controale de securitate a aeroportului.

Poliția Federală germană a avertizat că asemenea afirmații pot avea urmări serioase: „Declarațiile despre bombe sau alte obiecte periculoase nu sunt o glumă. Acestea declanșează măsuri ample de securitate și pot duce la anchete penale, excluderea de la zbor, precum și la solicitări considerabile de despăgubire.”