O româncă a fost ucisă în mod șocant, la Torino. Trupul ei a fost găsit în lada de la pat. Mărturiile apropiaților și primul suspect

Carabinierii au găsit trupul femeii în vârstă de 35 de ani luni noapte în apartamentul său de la Torino. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Daniela Florea, o româncă în vârstă de 35 de ani a fost găsită luni seară în lada patului din locuinţa sa de la Torino, în Italia. Cadavrul aflat într-o stare avansată de descompunere era înfăşurat într-un cearceaf. Carabinierii au deschis o anchetă pentru omor, în care deocamdată principalul suspect este fostul partener al victimei, Daniel Trandafir, tot un român în vârstă de 45 de ani.

Amândoi originari din România, cei doi locuiau în cel mai multicultural cartier din Torino. Daniel Trandafir, în vârstă de 45 de ani, este instalator la Spitalul Molinette. ​Daniela Florea, cu zece ani mai tânără, lucra la departamentul de curățenie al Spitalului Regina Margherita. Ani de zile, au locuit la parterul unui apartament de pe Via Porpora, unde astăzi numele de familie ale amândurora figurează încă la interfon, relatează La Stampa.

Cei doi erau adesea văzuți în oraş împreună cu fiul lor în vârstă de șase ani, plasat acum într-o comunitate de către Procuratura pentru Minori. Mergeau împreună la micul dejun la cafeneaua obișnuită de la colț, iar apoi, după-amiaza, să ia o gustare în același loc. Niciodată nu a avut loc vreo ceartă în public, niciodată un strigăt care să-i alarmeze pe vecini. Doi oameni obișnuiți și rezervați, care foarte probabil şi-au ascuns problemele.

Însă cei care o cunoșteau cu adevărat pe Daniela Florea, precum prietena ei Gianina, povestesc că sub liniștea afişată de femeie se ascundea suferința: „Lucrurile nu mergeau bine între ei pentru că era foarte gelos. Când ieșeam împreună, îi trimitea mesaje încontinuu: «Unde ești?», «Cât mai e până te întorci?», «De ce ai luat copilul atât de departe?» Și dacă nu răspundea, o suna.”

Nu conta dacă era la serviciu, ocupată să curețe sălile de operație sau coridoarele spitalului. „Dacă nu răspundea imediat, se enerva”, a adaugat Gianina. „Dar, din câte știu eu, nu fusese niciodată violent. Dar o urmărea: de mai multe ori l-am găsit ascuns în fața locurilor în care mergeam.”

Și alți prieteni i-au sugerat să-l reclame pe Daniel Trandafir autorităților. „Dar nu a spus nimic, nici măcar că i-ar fi frică”, a adăugat acesta. „ Era zdruncinată, a tăcut și apoi a început să plângă.”

Daniela Florea se despărțise de partenerul ei cu câteva luni în urmă și se mutase recent cu fiul ei într-un apartament aflat la un kilometru și jumătate de cealaltă casă. „Inițial i-a ascuns căutarea unui nou apartament pentru că nu l-ar fi acceptat ”, a explicat Gianina. „Apoi a trebuit să-i spună și să-i permită să-și viziteze fiul.”

Aici, în noul apartament, carabinierii au găsit trupul femeii în vârstă de 35 de ani în miez de noapte, luni. Alarma a fost dată de un prieten la câteva zile după dispariție. Femeia dispăruse de zile întregi, nici locuitorii din cartier, nici colegii nu o mai văzuseră de atunci. Un prieten, îngrijorat pentru că nu răspundea la telefon, a pornit să o caute. Și, după ce a sunat în zadar la interfon, a semnalat dispariţia femeii ​​la numărul de urgență 112.

Ofițerii de poliție, împreună cu pompierii, specialiștii în medicină legală și medicul legist, au găsit apartamentul în ordine, nu existau semne de efracție sau de violenţă. Corpul femeii era într-o stare avansată de descompunere, dar nici măcar autopsia, efectuată joi de Roberto Testi, directorul departamentului de Medicină Legală de la Autoritatea Sanitară Locală din Torino, nu a reușit să clarifice cum și când a fost ucisă. Sunt necesare teste suplimentare şi acest proceduri durează.

Daniel Trafandir, fostul partener al victimei a fost audiat timp de mai multe ore de anchetatori, chiar în noaptea în care a fost găsit cadavrul, dar a negat orice responsabilitate. Acesta este acuzat de omor voluntar și ascunderea unui cadavru. Cu toate acestea, acuzația s-ar putea schimba în următoarele ore în feminicid, cu circumstanțele agravante corespunzătoare.