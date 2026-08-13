China pregătește noi restricții la exporturi: prețul unui metal din familia pământurilor rare a explodat

3 minute de citit Publicat la 23:08 13 Aug 2026 Modificat la 23:08 13 Aug 2026

Erbiul a fost inclus pe lista largă de produse supuse restricțiilor anunțate de China la finalul anului trecut. Foto: Getty Images

China se pregătește să escaladeze războiul comercial cu SUA și va impune noi restricții la exporturile de pământuri rare , potrivit Financial Times . Prețul erbiului, un metal din familia pământurilor rare de nișă, a cărui producție este dominată de China, a crescut cu o treime în ultimele două luni. În Europa, majorarea a fost de 50%. Atât traderii, cât și utilizatorii finali, își fac stocuri pe fondul îngrijorărilor că Beijingul va bloca accesul la acest metal începând cu luna noiembrie.

La data de 6 august, prețul erbiului pe piețele din Europa crescuse cu o jumătate față de începutul lunii iunie, în timp ce în China, prețul se majorase cu 40%.

Majorările au loc pe fondul îngrijorărilor că Beijingul ar putea restricționa și mai mult accesul la pământurile rare spre sfârșitul anului, când urmează să expire armistițiul comercial pe un an dintre SUA și China. La momentul armistițiului, China s-a angajat să amâne timp de un an aplicarea celor mai dure restricții la exportul de minerale critice de până atunci. Producția de erbiu, dominată de China Analiștii și traderii spun acum că apropierea termenului-limită a dus la explozia prețurilor. Utilizatorii se grăbesc să își facă stocuri de erbiu, deoarece le este teamă că Beijingul nu va extinde amânarea restricțiilor.

„Participanții de pe piață, atât din China, cât și din afara țării, cred că restricțiile la export ar putea fi reintroduse pentru erbiu, ceea ce ar opri furnizarea de erbiu către restul lumii”, a declarat Maeve Flaherty, responsabilă de prețurile pământurilor rare la agenția de raportare a prețurilor Argus Media.

Erbiul este doar unul dintre multele metale rare, critice, în care China deține monopolul. Beijingul nu a ezitat să transforme acest avantaj într-un instrument de presiune prin restricționarea accesului la pământurile rare. Cele mai afectate de restricțiile impuse de chinezi sunt Statele Unite și Japonia

Acest metal se folosește în cablurile de fibră optică folosite pe scară largă în industria telecomunicațiilor și în dezvoltarea centrelor de date care alimentează inteligența artificială. De asemenea, este folosit în industria nucleară, medicală și în cea a ceramicii.

Erbiul a fost inclus pe lista largă de produse supuse restricțiilor anunțate de China la finalul anului trecut și pe care le-a amânat ulterior, în cadrul acordului cu SUA.

Restricțiile mai dure la export vor „intra automat în vigoare la 10 noiembrie 2026, dacă guvernul chinez nu prelungește suspendarea, astfel că există o prăpastie clară de care piața se apropie”, a declarat Flaherty. O serie de controale la export pentru pământuri rare și minerale critice impuse de Beijing la începutul anului 2025 nu au fost suspendate și rămân în vigoare, ceea ce a dus la creșterea puternică a prețurilor și la reducerea disponibilității unor metale esențiale pentru sectoare diverse de la tehnologie la apărare. Există, de asemenea, zvonuri persistente în industria pământurilor rare potrivit cărora inginerilor chinezi specializați în utilizarea și întreținerea echipamentelor fabricate în China, aflate în unele fabrici occidentale de magneți, nu li se permite să călătorească în străinătate pentru a întreține aceste utilaje. Avertismentul Moody's

Restrângerea aprovizionării a determinat țările occidentale, în frunte cu SUA, să dezvolte surse alternative de aprovizionare, inclusiv pentru pământuri rare și pentru magneții puternici în care acestea sunt utilizate. Agenția de rating Moody's a avertizat în luna iulie că restricțiile Chinei la exportul de pământuri rare au „schimbat structural” riscurile pentru companiile europene, sectorul auto fiind cel mai expus.