Japonia a descoperit un zăcământ cu mai multe pământuri rare lângă o insulă izolată din Oceanul Pacific

2 minute de citit Publicat la 21:47 25 Iul 2026 Modificat la 21:47 25 Iul 2026

Japonia se află în plin proces de diversificare a surselor sale de pământuri rare pentru a-și reduce dependența față de China. Foto: Getty Images

Un zăcământ de pământuri rare a fost descoperit de Japonia în apele adânci din apropierea Insulei Minamitori, în Oceanul Pacific. Au fost prelevate probe de ytriu, gadoliniu și disprosiu, metale care sunt folosite în tehnologie și medicină. Un test de extracție la scară largă va avea loc în zonă în următoarea lună, iar Japonia va evalua costurile și beneficiile industrializării proiectului până în martie 2028, relatează Japan Today.

Elementele rare medii și grele, precum ytriu, gadoliniu și disprosiu, au reprezentat aproximativ 54% din totalul extras din probele de nămol, în timp ce elementele rare ușoare, precum neodimul, au constituit restul de 46%.

Agenția Japoneză pentru Știința și Tehnologia Marină și a Pământului (JAMSTEC) nu a dezvăluit cantitatea totală de elemente rare extrase din probele de nămol.

Pe baza rezultatelor, echipa intenționează să efectueze un test de extracție la scară largă în aceeași zonă, timp de aproximativ o lună, începând din februarie, iar guvernul va evalua costurile și beneficiile industrializării proiectului până în martie 2028.

„Este extrem de valoros pentru noi să identificăm în special ytriu, deoarece valoarea sa a crescut rapid pe piața mondială”, a declarat Shoichi Ishii, liderul proiectului, în timpul unei conferințe de presă.

Japonia se află în plin proces de diversificare a surselor sale de pământuri rare pentru a-și reduce dependența față de China.

Relațiile dintre cele două țări sunt tot mai tensionate după declarațiile premierului Sanae Takaichi privind modul în care ar acționa Japonia în eventualitatea unei crize în Taiwan. În replică, China a înăsprit controalele asupra exporturilor către țara vecină de produse cu utilizare duală, adică care pot avea atât aplicații civile, cât și militare, inclusiv pământuri rare.

Japonia încearcă să producă pe plan intern pământuri rare, care sunt critice în producția a aproape orice: de la vehicule electrice și semiconductori până la echipamente de apărare.

În cadrul acestui proiect, care a început în 2018, nava Chikyu a JAMSTEC a colectat aproximativ 50 de tone de nămol de la o adâncime de circa 5.600 de metri din apropierea insulei Minamitori, situată la aproximativ 1.900 de kilometri sud-est de Tokyo, în Oceanul Pacific, în lunile ianuarie și februarie.

Timp de o lună, din februarie 2027, echipa vrea să colecteze aproximativ 350 de tone de nămol pe zi, care va fi apoi transportat pe insulă pentru eliminarea apei. Va fi rafinat pentru obținerea elementelor rare pe insula principală a Japoniei.

Costul extragerii pământurilor rare este o provocare, deoarece personalul necesar trebuie transportat pe insula izolată cu avionul sau prin alte mijloace.

Existența unor pământuri rare de înaltă calitate în zona economică exclusivă a Japoniei va permite țării să reducă dependența excesivă de un singur stat pentru mineralele critice și, în același timp, să își consolideze autonomia.