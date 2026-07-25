MApN a oprit căutările pentru resturile de dronă și de rachetă interceptoare. Filmul misiunii de sâmbătă

1 minut de citit Publicat la 19:59 25 Iul 2026 Modificat la 19:59 25 Iul 2026

O nouă alertă aeriană a fost emisă la ora 6.21. Foto: Imagine cu caracter ilustrativ/Getty Images

Căutările efectuate de forțele Ministerului Apărării pentru identificarea resturilor de dronă și de rachetă interceptoare, după incidentul de sâmbătă dimineață, au fost întrerupte, a anunțat MApN într-un comunicat de presă. Echipele vor relua căutările duminică.

România a doborât, sâmbătă dimineața, a doua dronă cu o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, la mai puțin de o zi după cea distrusă vineri. La manșă s-a aflat același pilot.

Drona a fost doborâtă la aproximativ 10 kilometri vest - nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită, cu teren greu accesibil, a transmis MApN.

Cazul este cercetat acum de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Filmul misiunii

MApN a prezentat o cronologie a operațiunii de sâmbătă dimineața.

„În dimineața zilei de sâmbătă, 25 iulie, au continuat atacurile cu drone ale Federației Ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Astfel, în jurul orei 01.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, una dintre ele evoluând înspre nord-estul județului Tulcea”, a transmis MApN.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 01.39 localnicii din nordul județului Tulcea au fost notificați de pericol printr-un mesaj RO-Alert.

Un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a decolat pentru monitorizarea situatiei.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene”, a precizat MApN.

O nouă alertă aeriană a fost emisă la ora 6.21, când un grup de drone a fost identificat de sistemul de supraveghere radar al MApN la nord-vest de insula Șerpilor.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 06.42, pentru monitorizarea spațiului aerian.

„La ora 08.22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Cele două aeronave F-16, aflate în aer, au interceptat în scurt timp ținta aeriană și au doborât-o în condiții de siguranță”, a adăugat MApN.