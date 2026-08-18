Imagini halucinante pe Calea Victoriei: Un copil „conducea” o mașină de jucărie pe carosabil. Tatăl a fost găsit de Poliție și amendat

1 minut de citit Publicat la 16:40 18 Aug 2026 Modificat la 16:40 18 Aug 2026

În videoclip se poate vedea cum bărbatul își plimbă copilul chiar printre mașini. Foto: Captură video DGPMB

Un bărbat de 43 de ani a fost amendat, marți, cu 432 de lei, după ce și-a lăsat copilul să „conducă” o mașinuță de jucărie pe Calea Victoriei chiar printre mașinile adevărate care circulau pe carosabil. Mai mult, polițiștii au informat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

„În urma activităților desfășurate de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, a fost identificată persoana surprinsă în videoclip, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani.

Acesta a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea normelor rutiere privind circulația pietonilor. Totodată, bărbatului i-a fost atrasă atenția în mod direct cu privire la pericolele la care ar fi putut expune copilul prin deplasarea pe partea carosabilă”, a transmis DGPMB.

În videoclip se poate vedea cum bărbatul își plimbă copilul chiar printre mașini.

De asemenea, polițiștii au informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 cu privire la situația identificată, în vederea dispunerii măsurilor din competență.

„Atragem atenția asupra faptului că aceste mașinuțe sunt exclusiv jucării, nu mijloace de transport. Ele trebuie utilizate doar în spații destinate recreerii, parcuri sau zone pietonale, cu respectarea regulilor aplicabile pietonilor. Adulții au obligația de a supraveghea copiii și de a nu-i expune la pericole pe drumurile publice”, mai spune DGPMB.