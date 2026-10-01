Patru oameni, între care şi un copil de 12 ani, au murit după ce un tren a spulberat, joi, un microbuz în judeţul Galaţi

Patru oameni, între care un şi un copil de 12 ani, au murit după ce un tren a spulberat, joi, un microbuz în judeţul Galaţi. Sursa foto: captură video

Patru oameni, între care şi un copil de 12 ani, au murit, joi, în judeţul Galaţi, după ce un tren de călători a spulberat un microbuz, la o trecere cu calea ferată. Drama a avut loc în apropiere de localitatea Ghidigeni.

Autoutilitara a fost lovită în plin de tren. Toţi cei 4 oameni din maşină au murit. Au intervenit de urgenţă mai multe echipaje ISU, SMURD, ambulanţă şi Poliţie. Din păcate, cele 4 persoane din microbuz n-au mai putut fi salvate. Se pare că toate victimele locuiau în Ghidigeni.

Trecerea respectivă la nivel cu cale ferată nu era prevăzută cu bariere. Cercetările sunt în derulare pentru stabilirea circumstanţelor şi a cauzelor în care s-a produs accidentul.