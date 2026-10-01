Familia lui Renee Good, femeia din Minneapolis ucisă de un agent ICE, a dat în judecată Guvernul SUA și membri ai administrației Trump

Renee Good, femeia ucisă de un agent ICE în ianuarie 2026. Foto: Getty Images

Familia lui Renee Good, o femeie ucisă de un agent ICE în Minneapolis în ianuarie, a anunțat două procese împotriva guvernului SUA și a unor membri ai administrației Trump. Renee Good a fost ucisă de un ofițer de la Imigrație și Vamă (ICE) în timpul unei operațiuni de percheziție care viza imigranți și infractori, numită Operațiunea „Metro Surge”, scrie BBC News.

Unul dintre procese dă vina pe guvern pentru moartea ei, susținând că operațiunea a creat „un mediu fără precedent pentru violență sponsorizată de stat”, a declarat avocatul familiei, Antonio Romanucci, în cadrul unei conferințe de presă de joi.

Casa Albă și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) nu au comentat încă aceste procese.

După ce un alt rezident din Minneapolis, Alex Pretti, a fost ucis de agenți de imigrări câteva săptămâni mai târziu, sute de agenți federali au fost retrași din orașul Minnesota.

Procesele au fost pornite de partenera lui Good, Becca Good, și de fratele ei, Brent Ganger.

Într-una dintre ele, aceștia acuză guvernul de „vătămare, agresiune, sechestrare ilegală, provocarea intenționată de suferință emoțională și neglijență care au cauzat moartea lui Renee”.

Ei citează Legea federală privind daunele civile, care permite cetățenilor să dea în judecată guvernul pentru vătămări corporale, deces sau daune materiale cauzate de neglijența angajaților federali.

Al doilea proces îi vizează pe ofițerul ICE Jonathan Ross, care l-a împușcat pe Good, precum și pe adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, fosta secretară pentru securitate internă Kristi Noem, șeful departamentului de frontieră al Casei Albe, Tom Homan, și pe alții, susținând o „conspirație pentru interferența cu drepturile civile din partea unor înalți oficiali federali, agenți federali de aplicare a legilor privind imigrația și actori privați”.

Good era o mamă a trei copii, în vârstă de 37 de ani, care tocmai se mutase în oraș. A fost împușcată pe 7 ianuarie în timpul unei opriri în trafic, despre care autoritățile de imigrare au spus că a avut loc după ce a făcut „o tentativă de a ucide sau de a provoca vătămări corporale agenților” într-un „act de terorism intern”.

Membrii familiei și martorii au contestat faptul că aceasta încerca să atace ofițerii când a fost ucisă în mașina sa.

Moartea ei a stârnit proteste la nivel național, care s-au intensificat după ce Pretti a fost, de asemenea, împușcat mortal de agenți de imigrări pe 24 ianuarie.

Marți, mama și fratele lui Good au depus mărturie în fața Congresului.

„Ar trebui să fie încă în viață. O voi spune din nou, fiica mea ar trebui să fie încă în viață”, le-a spus parlamentarilor Donna Ganger, mama lui Good.

„Sunt un republican înregistrat. Am votat pentru președintele Trump sub impresia că acești agenți erau aici pentru a proteja cetățenii Statelor Unite. Dar mult mai mult decât a fi republican, sunt creștin. Isus ne învață să iertăm și eu am făcut-o, dar ceea ce cerem este responsabilitatea”, a subliniat ea.